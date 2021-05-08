بمقادير مظبوطة طريقة عمل غريبة الحمص التونسية الهشة الخفيفة أحلي من محلات الحلويات

تعد غريبة الحمص من الأطباق التقليدية التونسية التي زاد البحث عليها بشكل كبير في هذه الفترة، ويتم تقديمها في العديد من المناسبات الخاصة وتعد طبق رئيسي في الأعياد، ويرجع سبب انتشارها إلى سهولة صنعها وقلة تكاليفها بالإضافة إلى تعدد أشكالها وأصنافها، ولذلك نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها في المنزل بكل سهولة. وصفة الغريبة بالحمص التونسية بالهيل وصفة الغريبة بالحمص التونسية بالهيل المكونات كوب من دقيق الحمص.

2 ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

ثلاثة أرباع كوب من زيت ذرة.

2 كوب من الدقيق.

كوب وربع من السكر الناعم أو المطحون.

نصف كوب من الزبدة المذابة. طريقة التحضير نحضر وعاء متوسط الحجم، ونضع دقيق الحمص فيه ونضعه على نارٍ متوسطة.

ونستخدم ملعقةٍ خشبية في تحريك الدقيق، ونحركه باستمرار لمدّة أربع دقائق.

وعندما تنتشر رائحة دقيق الحمص ويصبح ذهبي اللون.

ونقوم بتخليص الدقيق من الشوائب والكتل من خلال منخلٍ أو مصفاةٍ وتركه حتّى يبرد.

ونضع دقيق الحمص، والدقيق، والسكر، والهيل، والزبدة، والزيت في وعاء الخلاط، ونقوم بمزجهم جيدا باستخدام مضرب التقليب.

ونقوم بتشغيل الخلاط عليهم لمدّة 5 دقائق حتّى تمتزج المكوّنات ونحصل على عجينة ناعمة.

ونقوم بتغطية الوعاء ونتركه على الطاولة في المطبخ لمدّة ساعتين.

ثم نضعه في الرف الأوسط في الفرن، على درجة حرارة 170 مئوية.

و نحضر صواني قصيرة الحافة ونغطيها بقطعٍ من ورق الزبدة.

ونأخذ جزءٍ صغيرٍ من العجينة يساوي ملعقةٍ صغيرةٍ، ونشكلها مثل الكرة، ونضعها على الصينية ونترك مسافةٍ بين القطعة والأخرى.

ونقوم بالضغط في وسط كلّ قطعةٍ بطرف الإصبع.

ونترك العجينة حتّى ترتاح لمدّة عشر دقائق.

ويتم خبزها لمدّة 10-12 دقيقة، حتّى تصبح متماسكة وتكتسب اللون الذهبي ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في طبق التقديم، ويتم تقديمها مع القهوة العربية السادة. طريقة التحضير يبحث الشعب التونسي والعربي في هذه الفترة عن طريقة عمل غريبة الحمص اللذيذة والأكثر شهرة في تونس، حيث يعشقها الشعب التونسي كثيراً فهي تتميز بطعم هش وخفيف، كما تعد من الحلويات المقدسة لديهم في الأعياد الدينية والمناسبات السعيدة، وفي هذا المقال وضحنا إليكم طريقة عمل غريبة الحمص بالمقادير المظبوطة وبكل سهولة يمكن تحضيرها في المنزل. الوسوم

تعد غريبة الحمص من الأطباق التقليدية التونسية التي زاد البحث عليها بشكل كبير في هذه الفترة، ويتم تقديمها في العديد من المناسبات الخاصة وتعد طبق رئيسي في الأعياد، ويرجع سبب انتشارها إلى سهولة صنعها وقلة تكاليفها بالإضافة إلى تعدد أشكالها وأصنافها، ولذلك نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها في المنزل بكل سهولة. وصفة الغريبة بالحمص التونسية بالهيل وصفة الغريبة بالحمص التونسية بالهيل المكونات كوب من دقيق الحمص.

2 ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

ثلاثة أرباع كوب من زيت ذرة.

2 كوب من الدقيق.

كوب وربع من السكر الناعم أو المطحون.

نصف كوب من الزبدة المذابة. طريقة التحضير نحضر وعاء متوسط الحجم، ونضع دقيق الحمص فيه ونضعه على نارٍ متوسطة.

ونستخدم ملعقةٍ خشبية في تحريك الدقيق، ونحركه باستمرار لمدّة أربع دقائق.

وعندما تنتشر رائحة دقيق الحمص ويصبح ذهبي اللون.

ونقوم بتخليص الدقيق من الشوائب والكتل من خلال منخلٍ أو مصفاةٍ وتركه حتّى يبرد.

ونضع دقيق الحمص، والدقيق، والسكر، والهيل، والزبدة، والزيت في وعاء الخلاط، ونقوم بمزجهم جيدا باستخدام مضرب التقليب.

ونقوم بتشغيل الخلاط عليهم لمدّة 5 دقائق حتّى تمتزج المكوّنات ونحصل على عجينة ناعمة.

ونقوم بتغطية الوعاء ونتركه على الطاولة في المطبخ لمدّة ساعتين.

ثم نضعه في الرف الأوسط في الفرن، على درجة حرارة 170 مئوية.

و نحضر صواني قصيرة الحافة ونغطيها بقطعٍ من ورق الزبدة.

ونأخذ جزءٍ صغيرٍ من العجينة يساوي ملعقةٍ صغيرةٍ، ونشكلها مثل الكرة، ونضعها على الصينية ونترك مسافةٍ بين القطعة والأخرى.

ونقوم بالضغط في وسط كلّ قطعةٍ بطرف الإصبع.

ونترك العجينة حتّى ترتاح لمدّة عشر دقائق.

ويتم خبزها لمدّة 10-12 دقيقة، حتّى تصبح متماسكة وتكتسب اللون الذهبي ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في طبق التقديم، ويتم تقديمها مع القهوة العربية السادة. طريقة التحضير يبحث الشعب التونسي والعربي في هذه الفترة عن طريقة عمل غريبة الحمص اللذيذة والأكثر شهرة في تونس، حيث يعشقها الشعب التونسي كثيراً فهي تتميز بطعم هش وخفيف، كما تعد من الحلويات المقدسة لديهم في الأعياد الدينية والمناسبات السعيدة، وفي هذا المقال وضحنا إليكم طريقة عمل غريبة الحمص بالمقادير المظبوطة وبكل سهولة يمكن تحضيرها في المنزل.

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