كفته الحاتي الاصلية الطرية بتكات واسرار الحاتي احلي من الجاهزة

فته الحاتي الاصلية الطرية بتكات واسرار الحاتي تعتبر وجبة المشويات من الأطعمة المفضلة لدى الجميع، كبيرها وصغيرها، وخاصة كفته الحاتي أو الكفته المشوية، علاوة على ذلك، لما لها من مواصفات وشروط خاصة، وإذا لم تفي بالمتطلبات، فلن تنجح، ونزيلها من الاسياخ، لذلك نحن قلقون بشأن عملها في المنزل، لكن هذا سر للمحترفين، فإذا كنت تحب الكفتة المشوية وتردي أن تتعرف على طريقة عمل كفته الحاتي، فإليك الطريقة. فته الحاتي الاصلية الطرية بتكات واسرار الحاتي فته الحاتي الاصلية الطرية بتكات واسرار الحاتي 1 كيلو لحم مفروم بالدهن

كوب واحد بصل مقطع

القليل من الملح

ماء البصل

رشة من الفلفل الاسود

1 ملعقة كبيرة 7 بهارات أو بهارات كفتة هاتي

2 كوب كزبرة مفرومة

القليل من الزيت

عصا خشبية طريقة عمل كفتة الحاتي اخلطي اللحم المفروم مع البهارات والبقدونس والفلفل الأسود والملح.

نضيف الكفتة المتبله والبصل المفروم ويقلب بشكل جيد.

بلل اللحم بماء البصل، ثم شكله على أسياخ، ثم شكل الكفتة على أسياخ خشبية.

على أسياخ خشبية. ضعيها في شواية أو في قدر واطهيها على النار.

يمكن وضع الكفتة في الفرن من الأسفل حتى تنضج. نصائح لنجاح كفتة الحاتي ليس من الصعب تحضير كفتة الحاتي ، لكن يجب اتباع بعض القواعد البسيطة للحصول على كفتة مليئة بالنكهة.

، لكن يجب اتباع بعض القواعد البسيطة للحصول على كفتة مليئة بالنكهة. هذه واحدة من أسهل خطوات الطهي، لذا يمكنك الحصول على كفتة متماسكة عند القلي أو الشواء.

اختر اللحوم قليلة الدسم، مما يعني أنها ذات لون أحمر ساطع.

اطلب من البائع أن يعطيك اللحوم بنسبة 20٪ فقط من الدهون.

من الأفضل تحضير الخليط في المنزل بدلاً من شراء خليط جاهز حتى تتمكن من التحكم في المكونات.

بعد تقطيع البصل لإزالة العصير منه، صفيه.

نضع البصل المفروم في مصفاة ونأخذ العصير الذي خرج منه.

من الأفضل إضافة الكزبرة المقطعة إلى الخليط لامتصاص العصير الزائد. الوسوم

فته الحاتي الاصلية الطرية بتكات واسرار الحاتي تعتبر وجبة المشويات من الأطعمة المفضلة لدى الجميع، كبيرها وصغيرها، وخاصة كفته الحاتي أو الكفته المشوية، علاوة على ذلك، لما لها من مواصفات وشروط خاصة، وإذا لم تفي بالمتطلبات، فلن تنجح، ونزيلها من الاسياخ، لذلك نحن قلقون بشأن عملها في المنزل، لكن هذا سر للمحترفين، فإذا كنت تحب الكفتة المشوية وتردي أن تتعرف على طريقة عمل كفته الحاتي، فإليك الطريقة. فته الحاتي الاصلية الطرية بتكات واسرار الحاتي فته الحاتي الاصلية الطرية بتكات واسرار الحاتي 1 كيلو لحم مفروم بالدهن

كوب واحد بصل مقطع

القليل من الملح

ماء البصل

رشة من الفلفل الاسود

1 ملعقة كبيرة 7 بهارات أو بهارات كفتة هاتي

2 كوب كزبرة مفرومة

القليل من الزيت

عصا خشبية طريقة عمل كفتة الحاتي اخلطي اللحم المفروم مع البهارات والبقدونس والفلفل الأسود والملح.

نضيف الكفتة المتبله والبصل المفروم ويقلب بشكل جيد.

بلل اللحم بماء البصل، ثم شكله على أسياخ، ثم شكل الكفتة على أسياخ خشبية.

على أسياخ خشبية. ضعيها في شواية أو في قدر واطهيها على النار.

يمكن وضع الكفتة في الفرن من الأسفل حتى تنضج. نصائح لنجاح كفتة الحاتي ليس من الصعب تحضير كفتة الحاتي ، لكن يجب اتباع بعض القواعد البسيطة للحصول على كفتة مليئة بالنكهة.

، لكن يجب اتباع بعض القواعد البسيطة للحصول على كفتة مليئة بالنكهة. هذه واحدة من أسهل خطوات الطهي، لذا يمكنك الحصول على كفتة متماسكة عند القلي أو الشواء.

اختر اللحوم قليلة الدسم، مما يعني أنها ذات لون أحمر ساطع.

اطلب من البائع أن يعطيك اللحوم بنسبة 20٪ فقط من الدهون.

من الأفضل تحضير الخليط في المنزل بدلاً من شراء خليط جاهز حتى تتمكن من التحكم في المكونات.

بعد تقطيع البصل لإزالة العصير منه، صفيه.

نضع البصل المفروم في مصفاة ونأخذ العصير الذي خرج منه.

من الأفضل إضافة الكزبرة المقطعة إلى الخليط لامتصاص العصير الزائد.

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