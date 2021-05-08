طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش الهش للشيف حسن

بسكويت النشادر ، من أجمل أنواع البسكوت التي يفضل كثير من الناس تناوله مع كوب من الشاي أو الحليب على الإفطار، أو بعد العصر، ويكثر عمل هذا النوع من البسكوت خلال الأعياد، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات على أفضل طريقة لعمله في المنزل، حتى يكون هش ومقرمش وطعمه ومذاقة جميل ورائع، وحتى تضمن خلوه من المواد منتهية الصلاحية وتضمن نظافته من أي مواد ضارة بالصحة، وتوجد أنواع كثيرة من البسكويت منها بسكويت الشاي الاقتصادي، وبسكوت البرتقال، وبسكوت القهوة، وكل هذه الأنواع مذاقها رائع وسهلة الهضم وتحتوي على مواد غذائية عالية القيمة، لأن مكوناته الأساسية اللبن والبيض وكلها غنية بالكالسيوم الذي يحتاجه الأطفال في بناء العظام والأسنان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش. مكونات بسكويت النشادر مكونات بسكويت النشادر مكونات البسكوت بسيطة ومتوفرة في المحلات وهى كالتالي:- 200 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الثلاجة.

200 جرام من السكر البودرة المنخول.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

100 ملل من اللبن.

10 جرام من النشادر.

5 جرام من الملح.

750 جرام من الدقيق. 10 جرام من البكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت النشادر للشيف حسن وهى كالتالي:- نقوم بوضع الزبدة والسكر داخل العجانة، ثم نقوم بتشغيلها ونتركها حتى يصبح الخليط لونه فاتح وكريمي القوام، ثم نضيف البيض والفانيليا، ونخلطهم مع بعض مرة أخرى. نخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلبهم بشكل جيد، ثم نقوم بإضافتهم للخليط السابق، ثم نقوم بخلط اللبن والنشادر على أهدى سرعة، ونضعهم على الخليط مع التقليب، حتى تصبح لدينا عجينة جاهزة، ثم ندخلها الثلاجة لمدة 10 دقائق. نخرج العجينة من الثلاجة ونضعها داخل كيس الحلواني، ونحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم نقوم بتشكيل البسكويت على الصينية مع ترك مسافة بين البسكويت حتى لا يلتصق مع بعضه. ندخل البسكوت الفرن ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نقوم بإخراجه ونتركه حتى يهدأ، ثم نقوم بتخزينه في أكياس مغلقة ونضعه في علبة نظيفة. طريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال مكونات عمل هذا النوع من البسكويت كالتالي:- 3 أكواب دقيق أبيض فاخر.

كوب إلا ربع زبدة طرية أو سمن بلدي.

نصف كوب عصير البرتقال.

عدد 3 بيضات.

رشة صغيرة ملح.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

نصف ملعقة صغيرة نشادر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير نحضر إناء عميق وننخل فيه الدقيق، ونضيف إليه الملح، والبيكنج بودر، ثم نقلب المكونات حتى تصبح متجانسة. نحضر إناء صغير وننخل فيه السكر ونتركه جانباً. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الزبدة الطرية أو السمن البلدي، ونقوم بتشغيله لمدة دقيقة. نضع السكر البودرة بالتدريج حتى يمتزج تمامًا وتصبح هشة ولونها فاتح. نقوم بوضع البيض واحدة واحدة مع الاستمرار في الخلط، ثم نضيف الفانيليا السائلة ونستمر في الخفق. نقوم بإضافة النشادر وعصير البرتقال، ثم نضع خليط الدقيق بالتدريج ونستمر في الخفق حتى يصبح متماسك. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها حتى تسخن. نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ونتركها جانبًا. نقوم بوضع الخليط في كيس الحلواني، ونشكل العجين ونضعه في الصينية حتى ننتهي من الكمية كلها. ندخل الصينية الفرن ونتركها 15 دقيقة حتى يصبح لون البسكويت ذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد ونقدمها بالهناء والشفاء. أسرار عمل بسكويت النشادر طريقة التحضيرأسرار عمل بسكويت النشادر هناك العديد من الخطوات التي يجب علينا إتباعها حتى نحصل على بسكوت ناجح وهى كما يلي:- يجب أن يكون المكان الذي يتم صناعة البسكوت فيه درجة حرارته مضبوطة لأنه يحتوي على الزبدة.

ننخل الدقيق جيدًا قبل وضعه على الخليط حتى نحصل على بسكوت هش جدًا.

أن نستخدم نوع زبدة جيد، حتى نحصل على بسكوت طعمه مميز ورائع.

نستطيع أن نستبدل اللبن بالبرتقال للحصول على نكهة البرتقال.

أن نقوم بتسخين الفرن قبل وضع البسكوت، ثم ندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه فترة بسيطة حتى يصبح لونه ذهبي فاتح، ونتابعه أثناء وجودة داخل الفرن. الوسوم

بسكويت النشادر ، من أجمل أنواع البسكوت التي يفضل كثير من الناس تناوله مع كوب من الشاي أو الحليب على الإفطار، أو بعد العصر، ويكثر عمل هذا النوع من البسكوت خلال الأعياد، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات على أفضل طريقة لعمله في المنزل، حتى يكون هش ومقرمش وطعمه ومذاقة جميل ورائع، وحتى تضمن خلوه من المواد منتهية الصلاحية وتضمن نظافته من أي مواد ضارة بالصحة، وتوجد أنواع كثيرة من البسكويت منها بسكويت الشاي الاقتصادي، وبسكوت البرتقال، وبسكوت القهوة، وكل هذه الأنواع مذاقها رائع وسهلة الهضم وتحتوي على مواد غذائية عالية القيمة، لأن مكوناته الأساسية اللبن والبيض وكلها غنية بالكالسيوم الذي يحتاجه الأطفال في بناء العظام والأسنان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش. مكونات بسكويت النشادر مكونات بسكويت النشادر مكونات البسكوت بسيطة ومتوفرة في المحلات وهى كالتالي:- 200 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الثلاجة.

200 جرام من السكر البودرة المنخول.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

100 ملل من اللبن.

10 جرام من النشادر.

5 جرام من الملح.

750 جرام من الدقيق. 10 جرام من البكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت النشادر للشيف حسن وهى كالتالي:- نقوم بوضع الزبدة والسكر داخل العجانة، ثم نقوم بتشغيلها ونتركها حتى يصبح الخليط لونه فاتح وكريمي القوام، ثم نضيف البيض والفانيليا، ونخلطهم مع بعض مرة أخرى. نخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلبهم بشكل جيد، ثم نقوم بإضافتهم للخليط السابق، ثم نقوم بخلط اللبن والنشادر على أهدى سرعة، ونضعهم على الخليط مع التقليب، حتى تصبح لدينا عجينة جاهزة، ثم ندخلها الثلاجة لمدة 10 دقائق. نخرج العجينة من الثلاجة ونضعها داخل كيس الحلواني، ونحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم نقوم بتشكيل البسكويت على الصينية مع ترك مسافة بين البسكويت حتى لا يلتصق مع بعضه. ندخل البسكوت الفرن ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نقوم بإخراجه ونتركه حتى يهدأ، ثم نقوم بتخزينه في أكياس مغلقة ونضعه في علبة نظيفة. طريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال مكونات عمل هذا النوع من البسكويت كالتالي:- 3 أكواب دقيق أبيض فاخر.

كوب إلا ربع زبدة طرية أو سمن بلدي.

نصف كوب عصير البرتقال.

عدد 3 بيضات.

رشة صغيرة ملح.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

نصف ملعقة صغيرة نشادر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير نحضر إناء عميق وننخل فيه الدقيق، ونضيف إليه الملح، والبيكنج بودر، ثم نقلب المكونات حتى تصبح متجانسة. نحضر إناء صغير وننخل فيه السكر ونتركه جانباً. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الزبدة الطرية أو السمن البلدي، ونقوم بتشغيله لمدة دقيقة. نضع السكر البودرة بالتدريج حتى يمتزج تمامًا وتصبح هشة ولونها فاتح. نقوم بوضع البيض واحدة واحدة مع الاستمرار في الخلط، ثم نضيف الفانيليا السائلة ونستمر في الخفق. نقوم بإضافة النشادر وعصير البرتقال، ثم نضع خليط الدقيق بالتدريج ونستمر في الخفق حتى يصبح متماسك. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها حتى تسخن. نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ونتركها جانبًا. نقوم بوضع الخليط في كيس الحلواني، ونشكل العجين ونضعه في الصينية حتى ننتهي من الكمية كلها. ندخل الصينية الفرن ونتركها 15 دقيقة حتى يصبح لون البسكويت ذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد ونقدمها بالهناء والشفاء. أسرار عمل بسكويت النشادر طريقة التحضيرأسرار عمل بسكويت النشادر هناك العديد من الخطوات التي يجب علينا إتباعها حتى نحصل على بسكوت ناجح وهى كما يلي:- يجب أن يكون المكان الذي يتم صناعة البسكوت فيه درجة حرارته مضبوطة لأنه يحتوي على الزبدة.

ننخل الدقيق جيدًا قبل وضعه على الخليط حتى نحصل على بسكوت هش جدًا.

أن نستخدم نوع زبدة جيد، حتى نحصل على بسكوت طعمه مميز ورائع.

نستطيع أن نستبدل اللبن بالبرتقال للحصول على نكهة البرتقال.

أن نقوم بتسخين الفرن قبل وضع البسكوت، ثم ندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه فترة بسيطة حتى يصبح لونه ذهبي فاتح، ونتابعه أثناء وجودة داخل الفرن.

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