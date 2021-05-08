طريقة صبغ الشعر بالحنة بلون جذاب غيري لون شعرك واظهري جمالك في العيد

من المعروف أن يوجد عدد كبير من السيدات أو الفتيات يحبون تغيير لون شعرهم، وهذا يجعلهم يلجأون إلي إستخدام الصبغات الكيميائية والتي تؤثر تأثير كبير علي الشعر وصحته، حيث أنها تعمل علي تدهور الشعر وتساقطه ويصبح الشعر خشن مع كثرة إستخدام هذه الصبغات، ولكن من الأشياء التي تفيد الشعر وتكون أفضل بكثير من الصبغة هي الحناء، وهذا لأنها مادة صبغة طبيعية ولا تضر الشعر وإنما تحميه ويكون لها فوائد متعددة.

فقد تعمل علي معالجة مشكلة تساقط الشعر وتعطي الشعر قوة ولمعان وحيوية وتزيد من كثافته، وفائدتها الكبرى هي أنها تعالج مشكلة الشيب فتقوم بتغطية الشعر الأبيض وتقلل من ظهوره مرة أخري، ويمكن أن يختلف لون الحناء من شعر لآخر ويوجد ألوان كثيرة للحناء وهي، قد يكون لونها بني أو بني محمر أو كستنائي أو النحاسي أو الأشقر، ويستمر تأثير صبغ الحناء في الشعر حوالي شهر ونصف.

خلطة صبغ الشعر بالحنة

المكونات :

10 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.

كوب واحد كبير من الكركديه المنقوع.

كمية قليلة من الماء الدافئ.

يتم خلط كمية مسحوق الحناء المطحونة الكركديه المنقوع، والزبادي في طبق وبعد ذلك نضيف كمية الماء الدافئ ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن، حتي يكون قوامه كريمي وناعم.

يتم ترك هذا الخليط حوالي ساعة، وبعد مرور هذا الوقت يتم وضع خليط الحناء علي الشعر لمدة خمس ساعات أو أقل.

ثم يتم تنظيف الشعر وغسله باستخدام الماء الفاتر والشامبو، وبهذه الطريقة يتم الحصول علي اللون المطلوب والنتيجة المرغوب فيها من قبل السيدات.

طريقة تحضير صبغ الشعر بالحنة

وتعمل الحناء علي تنظيف الشعر من جميع الميكروبات أو الطفيليات، وتساعد علي التخلص من كمية الدهون التي تفرزها فروة الرأس والتي تتسبب في ظهور القشرة، وأنها تعالج أي التهابات توجد بفروة الرأس وتخفف من العرق الذي يتم إفرازه من فروة الرأس، وتحمي الشعر من أشعة الشمس الضارة نظراً لاحتوائها علي كمية مناسبة من البروتين، فقد ينصح دائما بغسل الشعر قبل صبغه بالحناء وعدم ترك الحناء علي الشعر لفترة طويلة أو ليلة كاملة لأن هذا بسبب في حدوث جفاف للشعر، وعندما تريدي صبغ الشعر بإستخدام الصبفات الأخرى بعد صبغة بالحناء، يجب عدم صبغه بالصبغات الكيميائية لمدة خمس شهور علي الأقل.