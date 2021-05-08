لوشن التبييض الصاروخي.. بصابونة دوف فتحي بشرتك وجميع الأماكن الداكنة ثلاث درجات من أول استخدام

لوشن التبييض الصاروخي أحد أكثر وصفات تفتيح البشرة التي تبحث عنها كل حواء، وبخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، ومع زيادة درجة الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس، تتأثر لون البشرة سلباً، ويزداد اسمرار البشرة، ومع قلة شرب الماء ونقص الترطيب تصبح البشرة أغمق بثلاث أو أربع درجات على الأقل، سواء بشرة الوجه أو بشرة اليد، اليوم سنخبركم بوصفة سحرية لتفتيح البشرة بسرعة وأمان. لوشن التبييض الصاروخي لوشن التبييض الصاروخي المكونات ثلاث ملاعق من النيلة الزرقاء وهي موجودة عند محلات العطارة الكبيرة.

كوب من الزبادي.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الشوفان طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة، حتى تحصلي على قوام كريمي.

وزعيها برفق على البشرة النظيفة، ويمكن استخدامها لليدين والقدمين وأيضاً في تفتيح المناطق الحساسة بأمان تام.

تترك على البشرة لمدة نصف ساعة حتى تجف.

قومي بفرك الخليط برفق شديد، واشطفي البشرة بالماء الدافئ وستلاحظين بياض قوي وفوري. تفتيح البشرة تفتيح البشرة المكونات نصف صابونة دوف.

خمس ملاعق من زيت الورد.

ملعقة من النشا. طريقة التحضير قومي ببشر صابونة دوف ناعماً، ثم أضيفي إليها زيت الورد.

قومي بإضافة ملعقة النشا مذابة في ملعقتين من ماء الورد.

توضع الوصفة في حمام ماء ساخن، أو في الميكروويف حتى تتجانس تماماً.

قومي بوضعها في برطمان نظيف، ويمكنك استخدامها بشكل يومي كقناع للوجه واليدين، حتى تتمكني من تفتيح البشرة أو بديلاً عن صابون الاستحمام، وستفتح لون بشرتك بشكل مذهل. تبييض سريع للوجه تبييض سريع للوجه يمكنكِ استخدام ماسك النشا وماء الورد والدقيق، كمنقذ سريع في المناسبات، ولتفتيح البشرة بشكل فعال، والمكونات هي ملعقة من النشا وملعقة من ماء الورد وملعقة من الدقيق، ويوضع على البشرة ويوزع جيداً، ويترك لمدة ربع ساعة، ويمكن استخدامه بالتناوب مع لوشن التبييض الصاروخي بشكل منتظم. الوسوم

لوشن التبييض الصاروخي أحد أكثر وصفات تفتيح البشرة التي تبحث عنها كل حواء، وبخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، ومع زيادة درجة الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس، تتأثر لون البشرة سلباً، ويزداد اسمرار البشرة، ومع قلة شرب الماء ونقص الترطيب تصبح البشرة أغمق بثلاث أو أربع درجات على الأقل، سواء بشرة الوجه أو بشرة اليد، اليوم سنخبركم بوصفة سحرية لتفتيح البشرة بسرعة وأمان. لوشن التبييض الصاروخي لوشن التبييض الصاروخي المكونات ثلاث ملاعق من النيلة الزرقاء وهي موجودة عند محلات العطارة الكبيرة.

كوب من الزبادي.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الشوفان طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة، حتى تحصلي على قوام كريمي.

وزعيها برفق على البشرة النظيفة، ويمكن استخدامها لليدين والقدمين وأيضاً في تفتيح المناطق الحساسة بأمان تام.

تترك على البشرة لمدة نصف ساعة حتى تجف.

قومي بفرك الخليط برفق شديد، واشطفي البشرة بالماء الدافئ وستلاحظين بياض قوي وفوري. تفتيح البشرة تفتيح البشرة المكونات نصف صابونة دوف.

خمس ملاعق من زيت الورد.

ملعقة من النشا. طريقة التحضير قومي ببشر صابونة دوف ناعماً، ثم أضيفي إليها زيت الورد.

قومي بإضافة ملعقة النشا مذابة في ملعقتين من ماء الورد.

توضع الوصفة في حمام ماء ساخن، أو في الميكروويف حتى تتجانس تماماً.

قومي بوضعها في برطمان نظيف، ويمكنك استخدامها بشكل يومي كقناع للوجه واليدين، حتى تتمكني من تفتيح البشرة أو بديلاً عن صابون الاستحمام، وستفتح لون بشرتك بشكل مذهل. تبييض سريع للوجه تبييض سريع للوجه يمكنكِ استخدام ماسك النشا وماء الورد والدقيق، كمنقذ سريع في المناسبات، ولتفتيح البشرة بشكل فعال، والمكونات هي ملعقة من النشا وملعقة من ماء الورد وملعقة من الدقيق، ويوضع على البشرة ويوزع جيداً، ويترك لمدة ربع ساعة، ويمكن استخدامه بالتناوب مع لوشن التبييض الصاروخي بشكل منتظم.

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