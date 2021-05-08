طريقة عمل الاوزي بالدجاج : بطريقة الشامية واقتصادية للغاية 2021

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طريقة عمل الاوزي بالدجاج ، تعتبر من اجمل الطرق التي يقدم بها الاوزي وهي الطريقة الشامية، وتشتهر طريقة عمل الاوزي بالدجاج في معظم الدول العربية، وتتميز بالطعم الرائع والمذاق اللذيذ، وتحتوي علي عناصر غذائية كثيرة وسعرات حرارية، وتعد أكلة الاوزي من اجمل واشهي الأكلات في العالم، واليوم سوف نقدمها علي الطريقة الخاصة والطريقة المختلفة علي شكل كرات سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة عمل الاوزي بالدجاج بأفضل طريقة في عام 2021.مكونات طريقة عمل الاوزي بالدجاج علي الطريقة الشامية
سوف نتعرف علي كل المكونات المطلوبة لي طريقة عمل الاوزي وهي كما يلي:-
- نصف كليو من صدور الدجاج المخلي.
- ثلاث أكواب من ارز بسماتي.
- ماء علي حسب الكمية.
- اربع معالق من الزبدة أو السمنة.
- حبة من البصل مفرومة.
- معلقتين من الزيت.
- كيس من البسلة والجزر الجاهزة.
- 2 معلقة صغيرة من الملح الناعم.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- معلقة من البهارات.
- مكسرات مشكلة.
- لفه من الجلاش.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير الاوزي بالدجاج علي الطريقة الشامية بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-
- نحضر مقلاة ونضيف بها معلقة او معلقتين من الزبدة او السمنة علي حسب الرغبة ثم نقطع صدور الدجاج قطع صغيرة جداً ونضيفها في المقلاة ونستمر في التقليب لمدة 5دقائق.
- ثم نضيف الفلفل الأسود والبهارات والملح وقلبهم ونغطي المقلاة لمدة نصف ساعة حتي تنضج تماما.
- ثم نحضر حله ونضعها علي النار ونضيف بداخلها معلقة من زيت ومعلقة من السمنة ثم ننزل بالبصل المفروم وننتظر حتي تزبل ثم ننزل بالخضار الجزر والبسلة ونستمر في التقليب لمدة 5 دقائق.
- ثم نضيف الأرز ونقلب لبعض الوقت ثم نضيف كمية كافية من الماء المغلي ونضيف معلقة من الملح، ونتركه حتي ينضج ثم نطفي النار.
- نحضر مقلاة أخري ونضعها علي النار ونضيف بها معلقة من السمنة حتي نحمر المكسرات.
- ثم نحضر الجلاش ونحضر بوله ونضع عليها الجلاش وندهنه بالزبدة ثم نضيف معلقة من الدجاج ومعلقة من الأزر بالخضار ونضيف بعض المكسرات، ونلف الجلاش علي شكل كرات، وندهنها سمنة ونكرر العملية حتي ننتهي من الكميات الموجودة.
- ونضيفهم في صينية مدهونه بالزبدة ونشعل الشواية ثم نضيف الصينية، وننتظر حتي يصبح لونها ذهبي، وينضج ثم نخرجه ونضعه علي طبق ويقدم بألف هنا وشفا.
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طريقة عمل الاوزي بالدجاج ، تعتبر من اجمل الطرق التي يقدم بها الاوزي وهي الطريقة الشامية، وتشتهر طريقة عمل الاوزي بالدجاج في معظم الدول العربية، وتتميز بالطعم الرائع والمذاق اللذيذ، وتحتوي علي عناصر غذائية كثيرة وسعرات حرارية، وتعد أكلة الاوزي من اجمل واشهي الأكلات في العالم، واليوم سوف نقدمها علي الطريقة الخاصة والطريقة المختلفة علي شكل كرات سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة عمل الاوزي بالدجاج بأفضل طريقة في عام 2021.مكونات طريقة عمل الاوزي بالدجاج علي الطريقة الشامية
سوف نتعرف علي كل المكونات المطلوبة لي طريقة عمل الاوزي وهي كما يلي:-
- نصف كليو من صدور الدجاج المخلي.
- ثلاث أكواب من ارز بسماتي.
- ماء علي حسب الكمية.
- اربع معالق من الزبدة أو السمنة.
- حبة من البصل مفرومة.
- معلقتين من الزيت.
- كيس من البسلة والجزر الجاهزة.
- 2 معلقة صغيرة من الملح الناعم.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- معلقة من البهارات.
- مكسرات مشكلة.
- لفه من الجلاش.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير الاوزي بالدجاج علي الطريقة الشامية بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-
- نحضر مقلاة ونضيف بها معلقة او معلقتين من الزبدة او السمنة علي حسب الرغبة ثم نقطع صدور الدجاج قطع صغيرة جداً ونضيفها في المقلاة ونستمر في التقليب لمدة 5دقائق.
- ثم نضيف الفلفل الأسود والبهارات والملح وقلبهم ونغطي المقلاة لمدة نصف ساعة حتي تنضج تماما.
- ثم نحضر حله ونضعها علي النار ونضيف بداخلها معلقة من زيت ومعلقة من السمنة ثم ننزل بالبصل المفروم وننتظر حتي تزبل ثم ننزل بالخضار الجزر والبسلة ونستمر في التقليب لمدة 5 دقائق.
- ثم نضيف الأرز ونقلب لبعض الوقت ثم نضيف كمية كافية من الماء المغلي ونضيف معلقة من الملح، ونتركه حتي ينضج ثم نطفي النار.
- نحضر مقلاة أخري ونضعها علي النار ونضيف بها معلقة من السمنة حتي نحمر المكسرات.
- ثم نحضر الجلاش ونحضر بوله ونضع عليها الجلاش وندهنه بالزبدة ثم نضيف معلقة من الدجاج ومعلقة من الأزر بالخضار ونضيف بعض المكسرات، ونلف الجلاش علي شكل كرات، وندهنها سمنة ونكرر العملية حتي ننتهي من الكميات الموجودة.
- ونضيفهم في صينية مدهونه بالزبدة ونشعل الشواية ثم نضيف الصينية، وننتظر حتي يصبح لونها ذهبي، وينضج ثم نخرجه ونضعه علي طبق ويقدم بألف هنا وشفا.
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