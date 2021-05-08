طريقة عمل الاوزي بالدجاج : بطريقة الشامية واقتصادية للغاية 2021

طريقة عمل الاوزي بالدجاج ، تعتبر من اجمل الطرق التي يقدم بها الاوزي وهي الطريقة الشامية، وتشتهر طريقة عمل الاوزي بالدجاج في معظم الدول العربية، وتتميز بالطعم الرائع والمذاق اللذيذ، وتحتوي علي عناصر غذائية كثيرة وسعرات حرارية، وتعد أكلة الاوزي من اجمل واشهي الأكلات في العالم، واليوم سوف نقدمها علي الطريقة الخاصة والطريقة المختلفة علي شكل كرات سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة عمل الاوزي بالدجاج بأفضل طريقة في عام 2021.

مكونات طريقة عمل الاوزي بالدجاج علي الطريقة الشامية

سوف نتعرف علي كل المكونات المطلوبة لي طريقة عمل الاوزي وهي كما يلي:-

نصف كليو من صدور الدجاج المخلي.

ثلاث أكواب من ارز بسماتي.

ماء علي حسب الكمية.

اربع معالق من الزبدة أو السمنة.

حبة من البصل مفرومة.

معلقتين من الزيت.

كيس من البسلة والجزر الجاهزة.

2 معلقة صغيرة من الملح الناعم.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة من البهارات.

مكسرات مشكلة.

لفه من الجلاش.

طريقة تحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الاوزي بالدجاج علي الطريقة الشامية بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-