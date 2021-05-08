لوك العيد.. طريقة مذهلة لصبغة شعر بني فاتح كراميل بدون سحب لون وبدون صبغة

صبغة شعر بني فاتح كراميل من أكثر الألوان الرائعة التي تناسب ذوق المرأة العربية ولون بشرتها، كما أنه غير ضار بالشعر لأن مكونات صبغة اللون البني طبيعية تماماً، بل ستساعدكِ في نمو وإطالة الشعر وإيقاف تساقطه، والمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل بسهولة، ولن تحتاج إلى أمونيا أو أكسجين أو حتى سحب لون من الشعر، لأن عملية سحب اللون ستؤدي في النهاية إلى الشيب المبكر.

صبغة شعر بني فاتح كراميل

تصلح هذه الصبغة أيضاً لتغطية الشعر الأبيض والتخلص من الشيب المبكر، كما أنها آمنة تماماً للشعر المتساقط وذلك بفضل مكوناتها من البن الذي يحتوي على الكافيين، والمعروف بتأثيره الإيجابي على الشعر وتقليل تساقطه، وزيادة لمعانه.

المكونات

ثلاث ملاعق من البن.

ثلاث ملاعق من الحناء.

نصف ليمونة.

ربع ملعقة لون ذهبي من العطار من ألوان الطعام.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض جيداً.

قسمي الشعر إلى خمس خصلات، وافصلي بينهم باستخدام ورق الفويل.

بفرشاة الصبغة، وزعي المزيج السابق على الخصلات، وهي مفرودة تماماً.

مشطي شعرك جيداً كي تتأكدي من توزيع الصبغة البني على الشعر، ولكن بالطبع تجنبي فروة الرأس.

تترك لمدة ثلاث ساعات على الأقل، وتشطف باستخدام الماء فقط.

قومي بعمل حمام زيت بالطريقة المعتادة لترطيب الشعر بعد تغيير لونه للون البني الفاتح المميزة.

التخلص من الشيب

يمكن أيضاً التخلص من الشيب عن طريق وضع وصفة الزيوت الطبيعية التي تقوي الشعر وترطبه وتحفز إنتاج الميلانين، وهذا عن طريق المكونات التالية:

ثلاث ملاعق من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من زيت الخروع.

ملعقة من زيت جوز الهند.

قومي بمزج المكونات السابقة حتى تحصلي على خليط الزيوت محارب الشيب، ويمكن استخدام تلك الوصفة بأمان تام مع صبغة شعر بني فاتح كراميل لنتائج مذهلة.