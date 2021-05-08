بكوبان من الدقيق اعملي اللانكشير اللذيذ بكل سهولة وفي 10 دقائق

يعتبر بسكويت اللانكشير من أفضل أنواع البسكويت الذي يكثر تناوله من قبل الكثير من الأشخاص في أيام عيد الفطر المبارك، فهو من حلويات العيد الشهية ويتم تحضيره بمكونات بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الأبيض والملون. طريقة عمل اللانكشير الأبيض والملون طريقة عمل اللانكشير الأبيض والملون المكونات كأس وربع كبير من الزبدة الدافئة.

نصف كأس من السكر البودرة.

حبة واحدة من البيض.

كأسان من الدقيق الأبيض.

نصف كأس كبير من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

جوز هند مبشور.

مربى مشمش. طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الأبيض والملون طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الأبيض والملون تتسم طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الأبيض بالسهولة فهو لا يستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الأبيض والملون: يتم خلط كلاً من السكر والزبدة مع بعضهم البعض في الخلاط الكهربائي من أجل أن يتم الحصول على خليط ناعم. يتم إضافة بيضة أثناء الخلط وبعد ذلك يتم إضافة الفانيليا. يتم إضافة خليط من النشا والدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط السابق بشكل تدريجي لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسة. نقل العجينة إلى الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة وتركها لحين أن تصبح متماسكة. يتم تقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم ويتم نقلها إلى صينية مدهونة بالزيت مع ترك مسافة بين كل كرة والأخرى. يتم وضع الصينية في الفرن ويكون على درجة حرارة 170 درجة مئوية ويتم تركها لحين أن يتغير لونها ويصبح اللون ذهبي من الأسفل وأبيض من السطح. بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم تزيينها من خلال وضع المربى على قاعدة كل قطعة وبعد ذلك يتم لصقها مع بعضها البعض ومن ثم يتم رشها بجوز الهند من الأطراف، يتم تقديمها وبالهناء والشفاء. الوسوم

يعتبر بسكويت اللانكشير من أفضل أنواع البسكويت الذي يكثر تناوله من قبل الكثير من الأشخاص في أيام عيد الفطر المبارك، فهو من حلويات العيد الشهية ويتم تحضيره بمكونات بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الأبيض والملون. طريقة عمل اللانكشير الأبيض والملون طريقة عمل اللانكشير الأبيض والملون المكونات كأس وربع كبير من الزبدة الدافئة.

نصف كأس من السكر البودرة.

حبة واحدة من البيض.

كأسان من الدقيق الأبيض.

نصف كأس كبير من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

جوز هند مبشور.

مربى مشمش. طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الأبيض والملون طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الأبيض والملون تتسم طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الأبيض بالسهولة فهو لا يستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت اللانكشير الأبيض والملون: يتم خلط كلاً من السكر والزبدة مع بعضهم البعض في الخلاط الكهربائي من أجل أن يتم الحصول على خليط ناعم. يتم إضافة بيضة أثناء الخلط وبعد ذلك يتم إضافة الفانيليا. يتم إضافة خليط من النشا والدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط السابق بشكل تدريجي لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسة. نقل العجينة إلى الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة وتركها لحين أن تصبح متماسكة. يتم تقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم ويتم نقلها إلى صينية مدهونة بالزيت مع ترك مسافة بين كل كرة والأخرى. يتم وضع الصينية في الفرن ويكون على درجة حرارة 170 درجة مئوية ويتم تركها لحين أن يتغير لونها ويصبح اللون ذهبي من الأسفل وأبيض من السطح. بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم تزيينها من خلال وضع المربى على قاعدة كل قطعة وبعد ذلك يتم لصقها مع بعضها البعض ومن ثم يتم رشها بجوز الهند من الأطراف، يتم تقديمها وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوبان من الدقيق اعملي اللانكشير اللذيذ بكل سهولة وفي 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.