روتين العناية بالبشرة يومياً تغذيته البشرة والتقشير والتبيض؛ ساعات معدودة ونستقبل ضيف غالي علينا جميعاً؛ الا وهو عيد الفطر المبارك الذي تتمني فيه كل امرأة ان تكون جميلة و متألقة وفي احسن صوره لها، لذلك اقدم لكي روتين العناية بالبشرة لتبيضها وتفتيحها وتغذيتها أيضاً وذلك من خلال خلطات ووصفات منزلية في خطوات بسيطة عليك باتباعها من الآن لتظهر النتيجة يوم العيد.

أياماً معدودات وينتهي شهر رمضان المبارك ويحل علينا عيد الفطر، حيث تبحث كل فتاة عن وصفات وخلطات طبيعية لتقوم بها في تلك الأيام، أو اتباع روتين محدد، ولذلك فقد قدمنا لكم زوار موقعنا الكرام من خلال موقعنا “موقع ثقفني” العديد من الوصفات في عدة مقالات لجميع أنواع البشرة ووخلطات طبيعية للشعر أيضاً قومي بتنفيذها لتستفيدي من فوائدها العظيمة.

روتين العناية بالبشرة

تنظيف البشرة

لابد من تنظيف البشرة من الشوائب والأوساخ العالقة بها سواء من آثار المكياج أو بسبب التعرض لأشعة الشمس قبل، او عمل اي وصفات ازاله الشعر الزائد منها، فيمكن تنظيفها من خلال استخدام غسول مناسب لطبيعة بشرتك، او من خلال عمل وصفات منزلية، وهذه الأخيرة دائماً ما تكون الأفضل والأمن علي البشرة، وتكون خلطة تنظيف البشرة عبارة عن:

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ملعقة كبيره من ماء الورد

خطوات التحضير:

دمج المكونين معاً، ثم وضعهم علي البشرة وفركها بهم لمدة ٣ دقائق.

غسل الوجه بالماء الفاتر.

يُفضل عمل حمام بخار او غسل الوجه بالماء الدافئ قبل وضع الخليط علي البشرة، لفتح المسام لكي تساعدي مكونات الوصفة علي تنظيف البشرة بعمق.

تقشير البشرة

هناك مقشرات سهلة جداً ومعروفة كالملح، فقد يُعرف الملح في عالم التجميل بأنه أفضل مقشر علي الإطلاق، حيث يتخلص الملح من الجلد الميت المتراكم بالوجه، كل ما عليك بوضع القليل من الملح في قطعة من القماش المبلل بالماء الدافئ، ثم فرك الوجه به لتري النتيجة المثالية في ثواني معدودة دون أي تكلفة.

تقشير البشرة مهم جداً قبل وضع اي وصفات او كريمات علي البشرة، وذلك لأن المُقشر يعمل علي ازالة الرؤوس السوداء وازالة خلايا الجلد الميت الذي يشوه شكل بشرتك ويجعلها لا تستفيد من الخلطات والكريمات المصنوعة لأجلها، كما يسهل أيضاً ازالة الشعر الزائد من الوجه، فيمكنك أيضاً استخدام الماسكات المصنوعة خصيصاً لتقشير البشرة او اتباع أياً من الوصفات الأتية:

السكر والليمون العسل والليمون القهوة والعسل الشوفان والماء السكر وزيت الزيتون السكر والليمون والعسل

اختاري أياً من هذه الوصفات وقومي بدمجهم مع بعضهم البعض ثم ضعي الخليط علي البشرة لمدة 5 دقائق.

قومي بفرك بشرتك لمدة 5 دقائق آخري، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

تبيض البشرة

من الأفضل تبيض البشرة وتفتيحها من خلال وصفة قومي بتحضريها بالمنزل بنفسك بدلاً من شراء كريمات تبيض باهظه الثمن والتي تحتوي علي مواد كيمائية تضر بشرتك أكثر ما تفييدها.

تحضير وصفة نهارية:

خذي نصف كوب من الأرز وقومي بنقعه في الماء لمدة ليلة كامله.

خذي الماء المنقوع به الأرز وامسحي به بشرتك واليدين والرجلين أيضاً كل نهار بواسطة قطنة دائرية.

تحضير وصفة ليلية:

احضار ٤ ملاعق من ماء والورد وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ادمجي المكونات، ثم قومي بمسح وجهك بالخليط بواسطة قطنة دائرية.

ترطيب البشرة

تفقد بشرتك الرطوبة الموجودة بها في شهر رمضان خلال النهار، لذلك يجب عليك ترطيب بشرتك في هذه الأيام مرتين يومياً صباحاً ومساءً لتظهري ببشرة نضرة متألقة يوم العيد.

يمكنك ترطيبها بالكريمات المرطبة او من خلال مكونات طبيعية موجودة بالبيت كبياض البيض، العسل، زيت الزيتون، زيت جوز الهند.

ترطيب الوجه بالزبادي

المكونات:

3 ملاغق كبيرة من الزبادي ملعقة كبيرة من الكاكاة ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي

طريقة تحضير الوصفة واستعمالها: