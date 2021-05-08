طريقة عمل البيتيفور الهش المقرمش زي الجاهز.. مقادير مظبوطة لطعم أحلى من المحلات

طريقة عمل البيتيفور تحتل البحث الأكبر بين جميع أنواع الحلوى بخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث أن الغربية والبسكوت والبيتي فور من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، إلا أنها حلوى فرنسية الأصل وتعني الفرن الصغير، وقد انتشرت بشكل كبير في الوطن العربي وصارت من أهم وألذ أنواع الحلوى التي يعشقها الكبار والصغار. طريقة عمل البيتيفور طريقة عمل البيتيفور المقادير كيلو من الدقيق الخاص بالحلويات منخول.

نصف كيلو من الزبدة البلدي أو أي نوع مفضل لديكِ.

ربع كيلو من السكر البودرة.

خمس حبات من البيض في درجة حرارة الغرفة.

ملعقتين من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة من النسكافيه.

للتزيين (أي نوع من المربى، جوز الهند المبشور ناعم، مكسرات مجروشة) طريقة عمل البيتي فور الهش بالكوب والكيلو في إناء عميق قومي بمزج الزبدة والسكر والملح.

أثناء الخفق، قومي بإضافة البيض والفانيليا، ثم استمري في الخفق وأضيفي الدقيق تدريجياً.

قومي بالعجن جيداً، حتى تحصلي على قوام هش ومناسب.

في حال رغبتكِ في الحصول على بيتيفور ملون، يمكنكِ تقسيم العجينة، وإضافة الكاكاو أو ألوان الطعام لكل قسم.

قومي بوضع البيتيفور في المكبس المخصص، وشكليه حسب الرغبة.

يتم لإدخاله إلى فرن ساخن جداً، لمدة ربع ساعة تقريباً، أو حتى تتأكدي من النضج.

بعد أن يبرد تماماً، قومي بوضع القليل من المربى عليه، وزيني البيتي فور بجوز الهند والمكسرات المجروشة.

يتم حفظه في كيس بلاستيكي داخل علبة محكمة الغلق، ويقدم مع مشروبك المفضل. نصائح لعمل البيتي فور الناعم زي المحلات طريقة عمل البيتي فور الهش بالكوب والكيلونصائح لعمل البيتي فور الناعم زي المحلات يجب أن تستخدمي زبدة فقط، وليس سمن، ويجب أن تكون الزبدة في درجة حرارة الغرفة، وفي حال لاحظتي أن العجينة ناعمة ولا تتشكل بسهولة أضيفي القليل من الدقيق، وفي حال لاحظتي أن العجينة تتمدد وليس لها قوام، هذا يعني أن السكر نسبته مرتفعة فأضيفي الدقيق، وتلك هي طريقة عمل البيتيفور مثل المحلات بل أفضل من الجاهز. الوسوم

طريقة عمل البيتيفور تحتل البحث الأكبر بين جميع أنواع الحلوى بخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث أن الغربية والبسكوت والبيتي فور من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، إلا أنها حلوى فرنسية الأصل وتعني الفرن الصغير، وقد انتشرت بشكل كبير في الوطن العربي وصارت من أهم وألذ أنواع الحلوى التي يعشقها الكبار والصغار. طريقة عمل البيتيفور طريقة عمل البيتيفور المقادير كيلو من الدقيق الخاص بالحلويات منخول.

نصف كيلو من الزبدة البلدي أو أي نوع مفضل لديكِ.

ربع كيلو من السكر البودرة.

خمس حبات من البيض في درجة حرارة الغرفة.

ملعقتين من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة من النسكافيه.

للتزيين (أي نوع من المربى، جوز الهند المبشور ناعم، مكسرات مجروشة) طريقة عمل البيتي فور الهش بالكوب والكيلو في إناء عميق قومي بمزج الزبدة والسكر والملح.

أثناء الخفق، قومي بإضافة البيض والفانيليا، ثم استمري في الخفق وأضيفي الدقيق تدريجياً.

قومي بالعجن جيداً، حتى تحصلي على قوام هش ومناسب.

في حال رغبتكِ في الحصول على بيتيفور ملون، يمكنكِ تقسيم العجينة، وإضافة الكاكاو أو ألوان الطعام لكل قسم.

قومي بوضع البيتيفور في المكبس المخصص، وشكليه حسب الرغبة.

يتم لإدخاله إلى فرن ساخن جداً، لمدة ربع ساعة تقريباً، أو حتى تتأكدي من النضج.

بعد أن يبرد تماماً، قومي بوضع القليل من المربى عليه، وزيني البيتي فور بجوز الهند والمكسرات المجروشة.

يتم حفظه في كيس بلاستيكي داخل علبة محكمة الغلق، ويقدم مع مشروبك المفضل. نصائح لعمل البيتي فور الناعم زي المحلات طريقة عمل البيتي فور الهش بالكوب والكيلونصائح لعمل البيتي فور الناعم زي المحلات يجب أن تستخدمي زبدة فقط، وليس سمن، ويجب أن تكون الزبدة في درجة حرارة الغرفة، وفي حال لاحظتي أن العجينة ناعمة ولا تتشكل بسهولة أضيفي القليل من الدقيق، وفي حال لاحظتي أن العجينة تتمدد وليس لها قوام، هذا يعني أن السكر نسبته مرتفعة فأضيفي الدقيق، وتلك هي طريقة عمل البيتيفور مثل المحلات بل أفضل من الجاهز.

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