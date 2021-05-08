طريقة عمل اللانكشير بمربى المشمش من بين أجمل الوصفات الشرقية من الحلويات الشهية التي يتم تحضيرها في عيد الفطر 2021 وباستخدام بضعة مكونات بسيطة يمكن تحضير اللانكشير بسهولة للتمتع بمذاقه في عيد الفطر المبارك مع كوبًا من الشاي الساخن، نتابع معكم للتعرف على طريقة عمل اللانكشير السريع التحضير في عيد الفطر 2021 طريقة عمل اللانكشير بمربى المشمش في عيد الفطر 2021 طريقة عمل اللانكشير بمربى المشمش في عيد الفطر 2021 يمكنك تحضير اللانكشير في عيد الفطر المبارك بتحضير المقادير التالية: كوب وربع من الزبدة اللينة.

1/2 الكوب من السكر الناعم المطحون بودرة.

بيضة كبيرة الحجم.

2 كوب طحين أبيض للحلويات.

1/2 كوب نشاء.

1/4 ملعقة من الفانيلا.

1/4 ملعقة من البيكنج بودر.

جوز الهند المبشور الناعم.

مربى مشمش للتزيين. طريقة تحضير اللانكشير ضع الزبدة والسكر البودرة في وعاء معًاـ ثم يتم خفق المزيج يدويًا أو باستخدام المضرب الكهربائي، ويمكن استخدام الخلاط الكهربائي حتى حصولك على الخليط ذو الملمس الناعم الكريمي.

أضف بيضة مع الفانيلا إلى خليط الزبدة والسكر، ويتم المزج باستمرار إلى المزج الجيد.

بعدها ضع في وعاء آخر كل من الطحين الأبيض والنشاء والبيكنج بودر إلى المزيج، مع التقليب جيدًا.

اخلط مزيج الطحين مع مزيج الزبدة تدريجيًا برفق، مع التقليب بالملعقة الخشبية حتى الحصول على العجينة المتجانسة.

توضع العجينة في البراد لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى التماسك.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات بحجم حبة البندق.

توضع في صينية مدهونة مع مراعاة ترك مسافة 5 سم بين كل حبة والأخرى.

توضع الصينية في فرن ساخن مُسبقًا على درجة 170 مئوية.

تترك الصينية في الفرن لمدة من 15 إلى 20 دقيقة.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد.

بعد أن تبرد يتم لصق كل حبة بالحبة الأخرى باستخدام مربى المشمش، ويتم تزيينها من الجوانب بجوز الهند المطحون.

توضع في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير اللانكشير الوسوم

طريقة عمل اللانكشير بمربى المشمش من بين أجمل الوصفات الشرقية من الحلويات الشهية التي يتم تحضيرها في عيد الفطر 2021 وباستخدام بضعة مكونات بسيطة يمكن تحضير اللانكشير بسهولة للتمتع بمذاقه في عيد الفطر المبارك مع كوبًا من الشاي الساخن، نتابع معكم للتعرف على طريقة عمل اللانكشير السريع التحضير في عيد الفطر 2021 طريقة عمل اللانكشير بمربى المشمش في عيد الفطر 2021 طريقة عمل اللانكشير بمربى المشمش في عيد الفطر 2021 يمكنك تحضير اللانكشير في عيد الفطر المبارك بتحضير المقادير التالية: كوب وربع من الزبدة اللينة.

1/2 الكوب من السكر الناعم المطحون بودرة.

بيضة كبيرة الحجم.

2 كوب طحين أبيض للحلويات.

1/2 كوب نشاء.

1/4 ملعقة من الفانيلا.

1/4 ملعقة من البيكنج بودر.

جوز الهند المبشور الناعم.

مربى مشمش للتزيين. طريقة تحضير اللانكشير ضع الزبدة والسكر البودرة في وعاء معًاـ ثم يتم خفق المزيج يدويًا أو باستخدام المضرب الكهربائي، ويمكن استخدام الخلاط الكهربائي حتى حصولك على الخليط ذو الملمس الناعم الكريمي.

أضف بيضة مع الفانيلا إلى خليط الزبدة والسكر، ويتم المزج باستمرار إلى المزج الجيد.

بعدها ضع في وعاء آخر كل من الطحين الأبيض والنشاء والبيكنج بودر إلى المزيج، مع التقليب جيدًا.

اخلط مزيج الطحين مع مزيج الزبدة تدريجيًا برفق، مع التقليب بالملعقة الخشبية حتى الحصول على العجينة المتجانسة.

توضع العجينة في البراد لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى التماسك.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات بحجم حبة البندق.

توضع في صينية مدهونة مع مراعاة ترك مسافة 5 سم بين كل حبة والأخرى.

توضع الصينية في فرن ساخن مُسبقًا على درجة 170 مئوية.

تترك الصينية في الفرن لمدة من 15 إلى 20 دقيقة.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد.

بعد أن تبرد يتم لصق كل حبة بالحبة الأخرى باستخدام مربى المشمش، ويتم تزيينها من الجوانب بجوز الهند المطحون.

توضع في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير اللانكشير

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