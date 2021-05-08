طريقة عمل الغريبة الناعمة نصائح لعمل الغريبه الناعمه بطريقة صحيحة

طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد نصائح لعمل الغريبه الناعمه بطريقة صحيحة؛ فا في هذه الأيام مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك وبقرب حلول عيد الفطر، بدأ بعض الناس يقبلون علي شراء حلويات العيد المختلفة والمخبوزات كالكعك، البسكويت، البتيفور، الغريبة، أو الكيك في بعض الأحيان، وبعضهم الأخر يصنع تلك المخبوزات في المنزل، وبدأت المراءة العربية بتحضيرها لحلويات العيد والمخبوزات التي تعتبر من أهم طقوس الاحتفال بالعيدين سواء عيد الفطر، أو عيد الأضحى عند جميع شعوب الوطن العربي.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

الغريبة من أشهر حلويات العيدين الإسلاميين “عيد الفطر، وعيد الأضحي المبارك”، حيث تتسابق النساء في جميع أنحاء الوطن العربي في عمل الغريبة الناعمة، وقد تختلف طريقة صنعها في كل بلد عن الأخري، ولكن لكلاً منها مذاقها الخاص، ولذلك فقد نُقدم لكم طريقة مميزة لعمل الغريبة الناعمة وهي طريقة مصرية الأصل، حيث نقدم لكم التفصيل الدقيقة ومقاديرها وطريقة صنعها، وأيضاً بعض النصائح التي تساعد علي نجاح الغريبة.

4 أكواب من الدقيق الفاخر أو دقيق الكحك والبسكويت

2 كوب سمنة وتكون بحرارة الثلاجة

كوب سكر بودر منخول

1 جرام فانيليا

1 جرام ملح

نُضيف السمنة الي العجانة الكهربائية ( ويُفضل ان تكون سمنة بلدي لإعطاء نتيجة ممتازة جداً ).

نُضيف اليه السكر البودر، ونقوم بخفقهم لمدة دقيقة علي السرعة الأولي حتي يختفي السكر تماماً، ثم نعلي درجة الخفق لمدة 4 دقائق ( وهي أهم خطوة في الغريبة خفق السكر مع السمنة، حتي يُصبح لون السمنة فاتح وكريمي )

نَضيف الفانيليا والملح.

نُضيف الدقيق ونخفق المكونات علي السرعة الأولي أيضاً حتي يختفي الدقيق تماماً ويختلط المكونات مع بعضهم البعض جيداً وتُصبح عجينة ناعمة.

نُغطي العجينة جيداُ، ونتركها في الثلاجة لمدة 30 : 60 دقيقة حتي تتماسك.

نبدأ في تشكيل العجينة لكرات صغيرة أو متوسطة ( حسب رغبتك ).

يمكن أن تضيفي اليها حبات الكريز، الفستق، اللوز، الشكولاتة، كما يمكن عمل غريبة حمراء أو أي لون، بوضع قطرات من ملون الطعام الطبيعي علي العجينة قبل تشكيلها لكرات.

نضع الغريبة في فرن ساخن مُسبقاً علي درجة حرارة 140 لمدة 15 دقيقة كحد أوسط.

نصائح لعمل الغريبه الناعمه

السمنة تُفضل أن ها تكون بلدي وتكون جامدة بحرارة الثلاجة.

الغريبة لا تحتاج لمدة طهي كبير؛ في حالة لو فرن عادي يشتعل من فوق وتحت فيتم خبزها علي درجة حرارة 140 وتستغرق وقت من 5:10 دقائق.

أما لو فرن يشتعل من تحت فقط يستغرق خبزه 15 دقيقة علي درجة حرارة .

اتركي الغريبة تبرد بعد اخراجها من الفرن قبل ازالتها من الصاج، حتي تتماسك جيداً.

حاولي أن تصنعي الغريبة في مكان بارد، أو في مكان مُكيف لأنها تحتوى علي نسبة كبيرة من المواد الدهنية، وذلك يتطلب أن تصنعيها بمكان ليس حار حتي لا تخرج السمنة أو الزبدة لخارج العجينة.

مقادير الغريبة الناعمةخطوات تحضير الغريبه الناعمه