وصفة شيفات الحلواني السرية لبسكويت النشادر.. بسكوت العيد الهش والمقرمش أطعم من الجاهز

بسكويت النشادر فبنهاية شهر رمضان الكريم و اقتراب عيد الفطر من عادتنا أن نقدم في عيد الفطر الكحك و البسكوت، و يعتبر بسكوت العيد بالنشادر من أشهر حلويات العيد و يمتاز بأنة هش و ناعم و يحبه الكبار والصغار، سوف نعرض لكى في مقالنا هذا طريقة عمل البسكويت الهش بسهولة و يسر و سيكون مثل الجاهز بالضبط، بالإضافة الى أنكِ سوف تضمنين جودته و نظافته وستوفرين المال نظرا لأسعارالكحك و البسكوت الخرافية. طريقة عمل بسكويت النشادر‎‏ طريقة عمل بسكويت النشادر‎‏ المقادير واحد كيلوجرام دقيق أبيض المخصص للحلويات.

نصف كيلوجرام زبدة صفراء نيوزيلاندي بدون ملح.

ثلاث أرباع كوب سكر سنترافيش (سكر بودرة).

2 بيضة أحمر أو أبيض لا يفضل البلدي.

15جرام من نشادر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر. بسكوت النشادر الهش بسكوت النشادر الهش نحضر إناء ونضع الزبدة في درجة حرارة الغرفة حتى تطري، ثم نضيف لها السكر البودرة ثم نقوم باستخدام مضرب كهربائي للخفق، بعد تجانس الخليط جيداً نضيف البيض واحدة ثم ننتظرحتى تتجانس ثم الأخرى.

نستمر في الخفق مع إضافة الفانيليا ثم النشادر ونستمر في الخفق.

نقوم بنخل الدقيق مرتين على الأقل حتى يتخلله الهواء ثم نضيفه الى الخليط، ونضيف علية البيكنج باودر ثم نبدأ بالخفق على السرعة البطيئة حتى نحصل على عجين لين القوام.

تترك العجينة في الإناء ويغطى عليها لكي ترتاح، ثم نشكل العجين، يمكن استخدام مكبس البسكويت أو قمع الحلواني أو نشكلها على شكل أصابع طويلة.

نقوم برص بسكويت النشادر في صاج مع مراعاة ترك مسافة بين كل بسكوتة وأخرى لأنه عند الطهى سيزيد حجمة، و نقوم بأحماء الفرن عند درجة 150 درجة حتى يسخن تماماً و نضع الصاج في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى يحصل على اللون الذهبي، بعد أن تبرد قليلا قومي برص البسكوت في طبق تقديم، ويقدم مع المشروب المفضل لكِ. الوسوم

بسكويت النشادر فبنهاية شهر رمضان الكريم و اقتراب عيد الفطر من عادتنا أن نقدم في عيد الفطر الكحك و البسكوت، و يعتبر بسكوت العيد بالنشادر من أشهر حلويات العيد و يمتاز بأنة هش و ناعم و يحبه الكبار والصغار، سوف نعرض لكى في مقالنا هذا طريقة عمل البسكويت الهش بسهولة و يسر و سيكون مثل الجاهز بالضبط، بالإضافة الى أنكِ سوف تضمنين جودته و نظافته وستوفرين المال نظرا لأسعارالكحك و البسكوت الخرافية. طريقة عمل بسكويت النشادر‎‏ طريقة عمل بسكويت النشادر‎‏ المقادير واحد كيلوجرام دقيق أبيض المخصص للحلويات.

نصف كيلوجرام زبدة صفراء نيوزيلاندي بدون ملح.

ثلاث أرباع كوب سكر سنترافيش (سكر بودرة).

2 بيضة أحمر أو أبيض لا يفضل البلدي.

15جرام من نشادر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر. بسكوت النشادر الهش بسكوت النشادر الهش نحضر إناء ونضع الزبدة في درجة حرارة الغرفة حتى تطري، ثم نضيف لها السكر البودرة ثم نقوم باستخدام مضرب كهربائي للخفق، بعد تجانس الخليط جيداً نضيف البيض واحدة ثم ننتظرحتى تتجانس ثم الأخرى.

نستمر في الخفق مع إضافة الفانيليا ثم النشادر ونستمر في الخفق.

نقوم بنخل الدقيق مرتين على الأقل حتى يتخلله الهواء ثم نضيفه الى الخليط، ونضيف علية البيكنج باودر ثم نبدأ بالخفق على السرعة البطيئة حتى نحصل على عجين لين القوام.

تترك العجينة في الإناء ويغطى عليها لكي ترتاح، ثم نشكل العجين، يمكن استخدام مكبس البسكويت أو قمع الحلواني أو نشكلها على شكل أصابع طويلة.

نقوم برص بسكويت النشادر في صاج مع مراعاة ترك مسافة بين كل بسكوتة وأخرى لأنه عند الطهى سيزيد حجمة، و نقوم بأحماء الفرن عند درجة 150 درجة حتى يسخن تماماً و نضع الصاج في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى يحصل على اللون الذهبي، بعد أن تبرد قليلا قومي برص البسكوت في طبق تقديم، ويقدم مع المشروب المفضل لكِ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة شيفات الحلواني السرية لبسكويت النشادر.. بسكوت العيد الهش والمقرمش أطعم من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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