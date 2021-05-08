علاج النزلة المعوية للاطفال الاسباب و الاعراض و كيفية الوقاية و العلاج المنزلي والدوائي

في بداية أيام الصيف مع ظهور يعض أنواع الفاكهة قد يكون هناك بعض التلوث الذي يؤثر على الأطفال بشكل خاص و الذي قد يتسبب في ظهور اعراض النزلة المعوية و التي قد تخفى على الكثيرين من الآباء و الأمهات مما قد يعرض الأطفال لخطر الجفاف أو تفاقم الوضع الصحي لدى الطفل، ومن ثم يبحث الاهالي عن علاج النزلة المعوية للاطفال أو للكبار.

و في هذا المقال سنعرض لكم أسباب و علاج النزلة المعوية للاطفال حيث نستطيع معرفة أكثر و أكثر عن هذا العرض الشائع في الأطفال هذه الأيام.

اسباب النزلة المعوية عند الاطفال

قد تحدث النزلة المعوية نتيجة عدوى فيروسية أو بيكتيرية شديدة و هو المتعارف عليه في اسباب النزلة المعوية عند الاطفال تأتي نتيجة التلوث في الطعام أو قد لعب الطفل في مكان ملوث وأيضاً الطعام المكشوف في الشارع وهذه العدوى تؤثر على وظيفة الأمعاء في امتصاص الطعام أو الغذاء بشكل عام مما يؤدي إلى عدم استفادة الجسم من الطعام حيث يحدث الذي يسمى في بعض الأحيان بالإسهال المائي مما يؤثر على الصحة العامة للطفل قد يدخل في مرحلة جفاف شديدة يحتاج معها إلى تعويض الجسم عن هذا النقص الحاصل في الامتصاص المعوي.

اعراض النزلة المعوية عند الاطفال

تعرف النزلة المعوية ببعض الأعراض التي نلاحظها وقت إصابة الطفل بها منها :

الإسهال، القيء، ارتفاع درجة الحرارة و المغص و أيضا فقد السوائل بشكل شديد قد يدخل في مرحلة الجفاف.

كيفية الوقاية من النزلة المعوية

الحرص على معرفة مصدر الطعام الذي يتناوله الأطفال و الانتباه إليهم في ما يأكلونه و يشربونه، و التنبيه عليهم دائما بغسل الأيدي بالمطهرات أو الماء والصابون بعد الانتهاء من قضاء الحاجة والحرص أيضاً على تطهير دورات المياه و التقليل من دخول دورات المياه العامة، و الحرص على إعطاء التطعيم ضد النزلات المعوية خلال الأشهر الأولى من عمر الطفل.

في حالة إصابة الطفل بعدوى النزلة المعوية دون حدوث جفاف يتم التعامل معه بإعطاء سوائل على مدار اليوم و إعطاء خافض حرارة و دواء يساعد على تقليل أعراض الإسهال حتى لا يدخل في مرحلة جفاف شديدة.

علاج النزلة المعوية للاطفال

بعد أن قدمنا لحضراتكم اسباب النزلة المعوية واعراضها وكذلك طريقة الوقاية منها يمكنكم معرفة طريقة العلاج منها حيث أن هناك علاج منزلي وعلاج دوائي سنبين بعضها:

العلاج المنزلي للنزلة المعوية

إعطاء سوائل كافية على مدار اليوم و محاولة التقليل من الاحتكاك بالطفل و إبعاده عن أي شيء قد يضر أو يزيد من حدة مرضه، وهناك بعض الاعشاب المعالجة للنزلة المعوية مثل الزنجبيل فهو يقلل من التهاب بطانة الامعاء، وعشبة شاي البابونج مضاد للمغص ويخفف من آلام البطن، كما يوجد هناك النعناع والليمون.

العلاج الدوائي للنزلة المعوية

لابد من اللجوء أولا إلى أكياس محلول الجفاف و تفريغ الكيس على 200 سم مكعب من الماء، و اعطاء خافض حرارة، أيضاً مضاد للقيء وتقليل اللجوء للمضادات الحيوية، في حالة اشتداد اعراض النزلة المعوية الحالة يتم الرجوع طبعاً إلى الطبيب المعالج للتعامل مع الوضع الصحي للطفل.