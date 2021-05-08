طريقة عمل الغريبة الهشة الناعمة.. لقوام يذوب في الفم وأحلى من الحلواني

طريقة عمل الغريبة الهشة فهي من الحلويات الشرقية المحببة عند جميع أفراد لأسرة ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك نقدم فيه الكحك و البسكوت و الغريبة و البتيفور، سنقدم لكي سيدتي طريقة عمل الغريبة الهشة و الناعمة بكل سهولة و يسر مع أنها ستكون نظيفة و بخامات جيدة جدا ستضمينها بنفسك و ستوفرين أموالك، بأقل التكاليف و بأعلى جودة.

طريقة عمل الغريبة الهشة

كي تستطيعي طريقة عمل الغريبة الهشة مثل المحلات عليك أن تتبعي خطوات و مقادير الأعداد بضبط، كما انه عليكي عدم تزويد السكر عن المقدار لأنه يزيد من جفاف الغريبة و يجعلها صلبة، فجودة الخامات مهمة من نوع السمن أو الزبدة المستخدمة، نوع الدقيق يكون من النوع الفاخر المخصص للحلويات ولا ينفع معها دقيق المخبوزات أو متعدد الأغراض.

مقادير الغريبة بالكوب

كوب سكر سنترافيش الناعم (سكر بودرة).

كوب زبدة نيوزيلاندي او سمنة ببلدي تكون أفضل.

2 كوب دقيق الأبيض ويتم نخلة مرتين على الأقل.

قطرتين فانيليا سائلة و يمكن تستعيضين عنه بكيس فانيليا جافة.

مكسرات للتزين حسب رغبتك يمكن استخدام اللوز أو الفستق أو الكاجو مع مراعاة أن لا تكون المكسرات مملحة.

نقوم بإحضار إناء مناسب ونترك الزبدة أو السمنة البلدي خارج الثلاجة حتى تأخذ درجة حرارة الغرفة، لتكون أسهل في الخفق و نضيف لها السكر البودرة و نقوم بالخفق بواسطة عجان و أن لم يتوفر استخدمي مضرب كهربائي حتى يمتزج الخليط جيداً، ثم ضيفي الفانيليا و أكملي الخفق حتى يتم تجانس الخليط جيداً، ثم أضيفي الدقيق و أكملي الخفق حتى ينتج لنا عجينة لينة.

شكلي العجين على شكل كرات متساوية، وقومي بالضغط الخفيف براحة يديك عليها حتى تصبح على شكل أقراص ممتلئة، ثم ضعي المكسرات فوق الغريبة و اضغطي ضغطة بسيطة حتى تغوص المكسرات قليلا في الغريبة.

قومي برص الغريبة في صواني مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة غريبة وأخرى لان حجمها يزيد قليلاً بالتسوية، ثم قومي بإحماء الفرن عند 150 درجة لمدة ربع ساعة، وتوضع عشر دقائق فقط أو حتى تحصلي على اللون الذهبي الفاتح جداً ثم اخرجيها من الفرن و قومي برصها في طبق التقديم، وتلك هي طريقة عمل الغريبة الهشة مثل المحلات.

طريقة غريبة مضبوطة