بنصف كوب من السكر حضري بسكويت النشادر في خطوات بسيطة

هناك الكثير من وصفات البسكويت وأنواع البسكويت المعروف منها والغير معروف، وقد يتفاجئ البعض عند سماع نوع بسكويت النشادر لأن فئة قليلة تعرفه على الرغم من شهرته لمذاقه الجميل بالإضافة لأن طريقة تحضيره بسيطة، وهناك أنواع مختلفة من بسكويت النشادر منها بالسكر والنعناع والشيكولاتة، جربي معنا وصفة بسكويت النشادر بالسكر لتجربة جديدة لعائلتك لتنالي إعجابهم.بسكويت النشادر
المكونات التالية تكفي لتجهيز حوالي من 36 حتى 40 حبة بسكويت نشادر وهي:
- نشادر: ملعقة بحجم صغير مذابة في مقدار 2 ملعقة كبيرة ماء.
- زبدة: إصبع واحد طري.
- بيض: حبتان متوسطتان.
- كريمة حامضة: ملعقتان بحجم كبير.
- فانيليا بودرة: ملعقتان بحجم كبير.
- دقيق متعدد الاستخدام: كوبان كبيران.
- سكر أبيض: نصف كوب.
- للتزيين نحتاج سكر ملون أو سكر أبيض خشن.
يعتبر نوع بسكويت النشادر من أسهل وصفات البسكويت ولها مذاق خاص ومميز بها، ولا يحتاج البسكويت لوقت طويل لتحضيره ويتم كالآتي:
- في قدر عميق نخلط السكر مع الزبدة الطرية والفانيليا عندما يصبح المزيج كريمي نضع الكريمة الحامضة ومقدار البيض والنشادر المذابة.
- يجب أن نستمر في الخفق بين المقادير السابقة جميعها حتى نحصل على قوام من العجين متماسك ومتجانس.
- نحضر الدقيق لكي نبدأ في خلطه مع المكونات السابقة مع وضعه تدريجيًا واستمرار الخلط والعجن حتى يزيد تماسك العجين.
- يتم استخدام كيس من النايلون للف العجين ويوضع في الثلاجة حتى ساعتين كاملتين.
- عندما نخرج العجين من الثلاجة نجهز الفرن على حرارة مناسبة لا تزيد عن 200 درجة.
- نجهز صينية الفرن ونبطنها بورق الزبدة.
- نفرد عجينة بسكويت النشادر على سطح مستوي مرشوش مسبقًا بالدقيق والسكر الخشن، نستخدم قطاعة البسكويت لتقطيعه بشكل حسب الرغبة.
- نورتي أصابع بسكويت النشادر في صينية الفرن ويوضع لمدة ربع ساعة.
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هناك الكثير من وصفات البسكويت وأنواع البسكويت المعروف منها والغير معروف، وقد يتفاجئ البعض عند سماع نوع بسكويت النشادر لأن فئة قليلة تعرفه على الرغم من شهرته لمذاقه الجميل بالإضافة لأن طريقة تحضيره بسيطة، وهناك أنواع مختلفة من بسكويت النشادر منها بالسكر والنعناع والشيكولاتة، جربي معنا وصفة بسكويت النشادر بالسكر لتجربة جديدة لعائلتك لتنالي إعجابهم.بسكويت النشادر
المكونات التالية تكفي لتجهيز حوالي من 36 حتى 40 حبة بسكويت نشادر وهي:
- نشادر: ملعقة بحجم صغير مذابة في مقدار 2 ملعقة كبيرة ماء.
- زبدة: إصبع واحد طري.
- بيض: حبتان متوسطتان.
- كريمة حامضة: ملعقتان بحجم كبير.
- فانيليا بودرة: ملعقتان بحجم كبير.
- دقيق متعدد الاستخدام: كوبان كبيران.
- سكر أبيض: نصف كوب.
- للتزيين نحتاج سكر ملون أو سكر أبيض خشن.
يعتبر نوع بسكويت النشادر من أسهل وصفات البسكويت ولها مذاق خاص ومميز بها، ولا يحتاج البسكويت لوقت طويل لتحضيره ويتم كالآتي:
- في قدر عميق نخلط السكر مع الزبدة الطرية والفانيليا عندما يصبح المزيج كريمي نضع الكريمة الحامضة ومقدار البيض والنشادر المذابة.
- يجب أن نستمر في الخفق بين المقادير السابقة جميعها حتى نحصل على قوام من العجين متماسك ومتجانس.
- نحضر الدقيق لكي نبدأ في خلطه مع المكونات السابقة مع وضعه تدريجيًا واستمرار الخلط والعجن حتى يزيد تماسك العجين.
- يتم استخدام كيس من النايلون للف العجين ويوضع في الثلاجة حتى ساعتين كاملتين.
- عندما نخرج العجين من الثلاجة نجهز الفرن على حرارة مناسبة لا تزيد عن 200 درجة.
- نجهز صينية الفرن ونبطنها بورق الزبدة.
- نفرد عجينة بسكويت النشادر على سطح مستوي مرشوش مسبقًا بالدقيق والسكر الخشن، نستخدم قطاعة البسكويت لتقطيعه بشكل حسب الرغبة.
- نورتي أصابع بسكويت النشادر في صينية الفرن ويوضع لمدة ربع ساعة.
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