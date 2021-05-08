بروتين طبيعي للشعر بمكونات من الطبيعة بأقل التكاليف

الشعر الطويل الناعم المفرد حلم كل سيدة وخاصة النساء اللواتي يعانون من الشعر الأفريقي المجعد فهم دائما ما يبحثون عن حل يساعدهم في التخلص من هذا التجعد، لهذا أعلنت العديد من الصالونات الخاصة بالتجميل عن البروتين العلاجي والفيلر وغيرهم من المواد الكيميائية التي تحقق نتائج فعالية ولكن بصورة مؤقتة بالإضافة إلى إصابة الشعر والفروة بأضرار، لذا قررنا أن نقدم لكم اليوم بروتين طبيعي للشعر بعيدًا عن أي مكون كيميائي.

بروتين طبيعي للشعر

يوميا بلا استثناء تشهد محركات البحث المختلفة بحث عن طريقة لفرد الشعر بصورة طبيعية من قبل الملايين من النساء حول العالم، وخاصة بعد تحدث الجميع عن أضرار المواد الكيميائية التي تستخدم في فرد الشعر بسبب احتوائها على مواد قد تسبب حروق في فروة الرأس بإضافة أنها تقلل من قدرة الشعر على النمو بصورة طبيعية.

بروتين الشعر بالموز

الموز من أفضل المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر حيث أنه يحتوى على نسبة عالية جيدًا من الزيوت الطبيعية التي تساعد في نمو الشعر وفردة، وإليكم مكونات بروتين الشعر بالموز

2 ثمرة من الموز الطازج.

2 حبة من الأفوكادو.

1 ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

1 ملعقة كبيرة من أي زيت عطري ويفضل زيت الورد.

احضري اناء عميق و اهرسي فيه الموز جيدٍا الى ان يصبح سائل إلى حد ما، ثم قومي بهرس الأفوكادو أيضا جيدًا واخلطي المكونين جيدًا بصورة متجانسة.

قومي بإضافة الزيوت على خليط الموز والأفوكادو واخلطيهم جيدًا حتي يتكون معاكي قوام كريمي أشبه بحمام الكريم.

قسمي شعرك إلى نصفين متساويين و ابداي في توزيع الكريم علية مع تدليك الفروة جيدًا.

اتركي الكريم على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرري هذا الماسك بصورة أسبوعية وسوف تندهشين من النتيجة.

طريقة تحضير بروتين الشعر بالموز