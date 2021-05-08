تكات وأسرار كنافة اللوتس بتاعة محلات الحلواني في المنزل

كنافة اللوتس ، من أسهل الحلويات التي بإمكانك أن تقومي بتحضيرها، إذ أن هناك طعم رائع حديث يتم إضافته على الكنافة حين تُضاف كريمة اللوتس لها، كذلك فالكنافة هي حلوى معروفة قديمًا بجميع الدول العربية، حيث أنها تكون من ضمن الحلويات الشرقية المعروفة والشائعة لدى الجميع، كذلك فزبدة اللوتس من بين أنواع الزبدة المشتملة على الكثير من العناصر الغذائية المتميزة بالطعم الرائع.كنافة اللوتس
إن زبدة اللوتس هي زبدة ليست محتوية على الكثير من الدهون والكوليسترول، وهذا يقوم بجعلها خفيفة وصحية للجسد، كما أن الأفراد الذين يريدون أن يقوموا بإنقاص وزنهم فلا ينبغي أن يقوموا باللجوء بزبدة اللوتس، كذاك أنها تُعزز صحة القلب وتقوم بتقوية العظام.مكونات كنافة اللوتس
- سمن “½ كوب”
- عجينة كنافة “٢٥٠ حم”
- سكر بودر “½ كوب”
- حليب “ربع كوب”
- زبدة لوتس “ربع كوب”
- بسكويت لوتس “للتزيين”
- كريمة خفق “كوب”
- زبدة لوتس “للتزيين”
- جهازي وعاء لتقومي بوضع الكنافة والسكر البودرة له ومن ثم يتم الخلط جيدًا.
- قومي بوضع السمن وافركي المزيج وأضيفي إليه الحليب وزبدة اللوتس وامزجيهم حتى التجانس.
- ضعي عجينة الكنافة وقلبي حتى تتلون باللون الذهبي الداكن.
- قومي بإضافة مزيج الحليب واخلطي المقادير جميعها سويًا إلى أن تتداخل وتتجانس.
- قومي يخفف الكريمة بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يكون هناك قوام كثيف.
- أضيفي الكمية التي تبقيت من زبدة اللوتس مع خلط المزيج إلى أن يتجانس.
- رصي ½ كمية العجينة في صينية التقديم.
- أضيفي طبقة الكريمة وفوقها العجينة.
- ومن ثم قومي بتزيين الكنافة عن طريق إضافة البسكويت وزبدة اللوتس إليها.
- في النهاية قومي بتقديمها إلى مائدة الإفطار، وهكذا تكون كنافة اللوتس بأقل المكونات والتكاليف أيضًا، وتكون جاهزة على التقديم.
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كنافة اللوتس ، من أسهل الحلويات التي بإمكانك أن تقومي بتحضيرها، إذ أن هناك طعم رائع حديث يتم إضافته على الكنافة حين تُضاف كريمة اللوتس لها، كذلك فالكنافة هي حلوى معروفة قديمًا بجميع الدول العربية، حيث أنها تكون من ضمن الحلويات الشرقية المعروفة والشائعة لدى الجميع، كذلك فزبدة اللوتس من بين أنواع الزبدة المشتملة على الكثير من العناصر الغذائية المتميزة بالطعم الرائع.كنافة اللوتس
إن زبدة اللوتس هي زبدة ليست محتوية على الكثير من الدهون والكوليسترول، وهذا يقوم بجعلها خفيفة وصحية للجسد، كما أن الأفراد الذين يريدون أن يقوموا بإنقاص وزنهم فلا ينبغي أن يقوموا باللجوء بزبدة اللوتس، كذاك أنها تُعزز صحة القلب وتقوم بتقوية العظام.مكونات كنافة اللوتس
- سمن “½ كوب”
- عجينة كنافة “٢٥٠ حم”
- سكر بودر “½ كوب”
- حليب “ربع كوب”
- زبدة لوتس “ربع كوب”
- بسكويت لوتس “للتزيين”
- كريمة خفق “كوب”
- زبدة لوتس “للتزيين”
- جهازي وعاء لتقومي بوضع الكنافة والسكر البودرة له ومن ثم يتم الخلط جيدًا.
- قومي بوضع السمن وافركي المزيج وأضيفي إليه الحليب وزبدة اللوتس وامزجيهم حتى التجانس.
- ضعي عجينة الكنافة وقلبي حتى تتلون باللون الذهبي الداكن.
- قومي بإضافة مزيج الحليب واخلطي المقادير جميعها سويًا إلى أن تتداخل وتتجانس.
- قومي يخفف الكريمة بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يكون هناك قوام كثيف.
- أضيفي الكمية التي تبقيت من زبدة اللوتس مع خلط المزيج إلى أن يتجانس.
- رصي ½ كمية العجينة في صينية التقديم.
- أضيفي طبقة الكريمة وفوقها العجينة.
- ومن ثم قومي بتزيين الكنافة عن طريق إضافة البسكويت وزبدة اللوتس إليها.
- في النهاية قومي بتقديمها إلى مائدة الإفطار، وهكذا تكون كنافة اللوتس بأقل المكونات والتكاليف أيضًا، وتكون جاهزة على التقديم.
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