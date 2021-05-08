تكات وأسرار كنافة اللوتس بتاعة محلات الحلواني في المنزل

كنافة اللوتس ، من أسهل الحلويات التي بإمكانك أن تقومي بتحضيرها، إذ أن هناك طعم رائع حديث يتم إضافته على الكنافة حين تُضاف كريمة اللوتس لها، كذلك فالكنافة هي حلوى معروفة قديمًا بجميع الدول العربية، حيث أنها تكون من ضمن الحلويات الشرقية المعروفة والشائعة لدى الجميع، كذلك فزبدة اللوتس من بين أنواع الزبدة المشتملة على الكثير من العناصر الغذائية المتميزة بالطعم الرائع.

إن زبدة اللوتس هي زبدة ليست محتوية على الكثير من الدهون والكوليسترول، وهذا يقوم بجعلها خفيفة وصحية للجسد، كما أن الأفراد الذين يريدون أن يقوموا بإنقاص وزنهم فلا ينبغي أن يقوموا باللجوء بزبدة اللوتس، كذاك أنها تُعزز صحة القلب وتقوم بتقوية العظام.

سمن “½ كوب”

عجينة كنافة “٢٥٠ حم”

سكر بودر “½ كوب”

حليب “ربع كوب”

زبدة لوتس “ربع كوب”

بسكويت لوتس “للتزيين”

كريمة خفق “كوب”

زبدة لوتس “للتزيين”