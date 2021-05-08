طريقة عمل كرات جوز الهند اللذيذة لأسرتك في المنزل بأقل تكلفة

هناك الكثير من وصفات الحلوى الشرقية التي نسمع عنها في وطننا العربي حيث لكل دولة أنواع حلوى مخصصة بها وتشتهر بها وتقوم الدول الأخرى بتجربتها بطريقتها، ومن أنواع الحلوى البارد ومنها الساخن ما يوضع في الفرن، وقد سمعنا كثيرًا عن حلوى كرات جوز الهند والتي يتم تحضيرها بعدة طرق سهلة وبسيطة وعلى الرغم من ذلك نجد الاتجاه الأكبر إلى شرائها جاهزةً، ولكن مع تجربة طريقة تحضير كرات جوز الهند التي سنوضحها لكم لن تقوموا بشرائها جاهزةً.

طريقة عمل كرات جوز الهند

نقدم لكم طريقة عمل كرات جوز الهند حيث أن وصفة كرات جوز الهند تحتاج إلى:

جوز الهند: 3 أكواب.

دقيق أبيض: 3 أكواب.

زيت نباتي: ½ كوب.

سكر أبيض ناعم: كوب واحد.

فانيليا: ملعقة حجم صغير سواء بودرة أو سائلة.

بيض: ثلاث حبات متوسطة.

بيكنج بودر: ملعقة حجم كبير.

خطوات تحضير كرات جوز الهند

يتم تجهيز كرات جوز الهند بسهولة باتباع الخطوات الآتية: