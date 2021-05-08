طريقة عمل كرات جوز الهند اللذيذة لأسرتك في المنزل بأقل تكلفة

هناك الكثير من وصفات الحلوى الشرقية التي نسمع عنها في وطننا العربي حيث لكل دولة أنواع حلوى مخصصة بها وتشتهر بها وتقوم الدول الأخرى بتجربتها بطريقتها، ومن أنواع الحلوى البارد ومنها الساخن ما يوضع في الفرن، وقد سمعنا كثيرًا عن حلوى كرات جوز الهند والتي يتم تحضيرها بعدة طرق سهلة وبسيطة وعلى الرغم من ذلك نجد الاتجاه الأكبر إلى شرائها جاهزةً، ولكن مع تجربة طريقة تحضير كرات جوز الهند التي سنوضحها لكم لن تقوموا بشرائها جاهزةً.طريقة عمل كرات جوز الهند
نقدم لكم طريقة عمل كرات جوز الهند حيث أن وصفة كرات جوز الهند تحتاج إلى:
- جوز الهند: 3 أكواب.
- دقيق أبيض: 3 أكواب.
- زيت نباتي: ½ كوب.
- سكر أبيض ناعم: كوب واحد.
- فانيليا: ملعقة حجم صغير سواء بودرة أو سائلة.
- بيض: ثلاث حبات متوسطة.
- بيكنج بودر: ملعقة حجم كبير.
يتم تجهيز كرات جوز الهند بسهولة باتباع الخطوات الآتية:
- نخفق مقدار البيض مع الفانيليا في طبق واحد، ومن ثم نسكب السكر بالتدريج أثناء الخفق مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك يضاف مقدار نصف كوب الزيت ويجب أن يستمر التقليب لتمام التجانس بين المقادير.
- نقوم بنخل البيكنج بودر والدقيق في وعاء جديد ونضيف كمية جوز الهند كاملةً مع التحريك.
- نحضر خليط البيض السابق لنضيفه لمزيج جوز الهند بشكل تدريجي أيضًا مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام ناعم ولين.
- نجهز الأكواب المراد وضع الخليط بها ونستخدم ورق الزبدة للتبطين ونصب المزيج بداخل الأكواب على ورق الزبدة.
- ونرص الأموال في صينية الفرن لتوضع في الفرن حوالي عشر دقائق إلى ربع ساعة على حرارة 180 درجة.
- عندما تحمر كرات جوز الهند نخرجها من الفرن ونتركها لتأخذ وقتها الكافي لتبرد وتقدم بالهناء والشفاء.
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هناك الكثير من وصفات الحلوى الشرقية التي نسمع عنها في وطننا العربي حيث لكل دولة أنواع حلوى مخصصة بها وتشتهر بها وتقوم الدول الأخرى بتجربتها بطريقتها، ومن أنواع الحلوى البارد ومنها الساخن ما يوضع في الفرن، وقد سمعنا كثيرًا عن حلوى كرات جوز الهند والتي يتم تحضيرها بعدة طرق سهلة وبسيطة وعلى الرغم من ذلك نجد الاتجاه الأكبر إلى شرائها جاهزةً، ولكن مع تجربة طريقة تحضير كرات جوز الهند التي سنوضحها لكم لن تقوموا بشرائها جاهزةً.طريقة عمل كرات جوز الهند
نقدم لكم طريقة عمل كرات جوز الهند حيث أن وصفة كرات جوز الهند تحتاج إلى:
- جوز الهند: 3 أكواب.
- دقيق أبيض: 3 أكواب.
- زيت نباتي: ½ كوب.
- سكر أبيض ناعم: كوب واحد.
- فانيليا: ملعقة حجم صغير سواء بودرة أو سائلة.
- بيض: ثلاث حبات متوسطة.
- بيكنج بودر: ملعقة حجم كبير.
يتم تجهيز كرات جوز الهند بسهولة باتباع الخطوات الآتية:
- نخفق مقدار البيض مع الفانيليا في طبق واحد، ومن ثم نسكب السكر بالتدريج أثناء الخفق مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك يضاف مقدار نصف كوب الزيت ويجب أن يستمر التقليب لتمام التجانس بين المقادير.
- نقوم بنخل البيكنج بودر والدقيق في وعاء جديد ونضيف كمية جوز الهند كاملةً مع التحريك.
- نحضر خليط البيض السابق لنضيفه لمزيج جوز الهند بشكل تدريجي أيضًا مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام ناعم ولين.
- نجهز الأكواب المراد وضع الخليط بها ونستخدم ورق الزبدة للتبطين ونصب المزيج بداخل الأكواب على ورق الزبدة.
- ونرص الأموال في صينية الفرن لتوضع في الفرن حوالي عشر دقائق إلى ربع ساعة على حرارة 180 درجة.
- عندما تحمر كرات جوز الهند نخرجها من الفرن ونتركها لتأخذ وقتها الكافي لتبرد وتقدم بالهناء والشفاء.
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