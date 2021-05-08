بملعقة من الملح قومي بإزالة شعر العانة بدون ألم وبأقل تكلفة

نقدم لكم عبر موقعنا الملح لإزالة شعر العانة ، ما هي الطريقة لتحضيره؟ هذا ما يقوم العديد بالبحث عنه، إذ أن كل فتاة تُعاني من زيادة الشعر في منطقة العانة، وهذا يُسبب لها إحراج، ونحن الآن قد جئنا لكِ بالطريقة الصحيحة لكي تقومي بإزالة الشعر بكل سهولة وبدون ألم.

لأن كل فتاة تبحث عن الطريقة التي بواسطتها تستطيع أن تُزيل شعر العانة بغير ألم، فنحن الآن جئنا فالطريقة التي يدخل بها المكون الأساسي وهو الملح، وفيما يلي طريقة التحضير، وإليكم مكونات تحضير الملح لإزالة شعر العانة

صابون

ملح طعام خشن

زيت زيتون

في البداية عليكِ أن تقومي بمزج كافة المقادير معًا، ألا وهم “الصابون وزيت الزيتون وملح الطعام الحسن” مع بعضهم البعض جيدًا وذلك حتى تقومي بالحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك في الخطوة الثانية قومي بمزج المزيوعلى المنطقة التي تريدين أن تقومي بإزالة الشعر منها ألا وهي منطقة العانة.

أما في الخطوة الثالثة قومي بترك هذا المزيج على منطقة العانة وذلك حتى مرور ٦٠ دقيقة أو بعد مرور ساعتين بحد أقصى تبعًا للشعر الزائد.

في النهاية سوف تقومي بملاحظة إزالة العشر عند غسل المنطقة بواسطة الماء الفاتر.

½ كوب من الماء البارد

ملح “كوب فقط”