تعرفي على وصفات فرد الشعر الطبيعية حتى لا تضر الشعر ونتيجتها مضمونة

وصفات فرد الشعر ، كثيرة ومتعددة تبحث عنها جميع الفتيات، حيث أن جميعهن يرغبن في أن يحصلوا على شعر ناعم وليس مدرجًا أو مجعدًا، ولكنهم ليس لديهم أي فكرة عن الطريقة التي سوف تعود بهم لأفضل النتائج وتمنحهم شعر مفرود، لهذا فنحن في هذا الوقت الجاري سنقوم بإيضاح وصفة من بين وصفات فرد الشعر.

هناك طرق عديدة ووصفات بواسطتها يتم فرد الشعر، ومن هذه الوصفات تأتي وصفة النشا، إذ أنها من بين تلك الطرق التي تقوم بصنع أفضل النتائج، فهي لها مفعول رائع على فرد الشعر، حيث تقوم بجعله ناعمًا وكذلك مفرود.

حليب جوز الهند “كوب”

نشا “٣ ملاعق كبيرة”

عصير الليمون “٤ ملاعق كبيرة”

زيت زيتون البكر الممتاز “٢ ملعقة كبيرة”

قبعة الاستحمام

شامبو لطيف يخلو من الكبريتات.

مجفف الشعر الكهربائي