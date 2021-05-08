تعرفي على وصفات فرد الشعر الطبيعية حتى لا تضر الشعر ونتيجتها مضمونة

وصفات فرد الشعر ، كثيرة ومتعددة تبحث عنها جميع الفتيات، حيث أن جميعهن يرغبن في أن يحصلوا على شعر ناعم وليس مدرجًا أو مجعدًا، ولكنهم ليس لديهم أي فكرة عن الطريقة التي سوف تعود بهم لأفضل النتائج وتمنحهم شعر مفرود، لهذا فنحن في هذا الوقت الجاري سنقوم بإيضاح وصفة من بين وصفات فرد الشعر.وصفات فرد الشعر
هناك طرق عديدة ووصفات بواسطتها يتم فرد الشعر، ومن هذه الوصفات تأتي وصفة النشا، إذ أنها من بين تلك الطرق التي تقوم بصنع أفضل النتائج، فهي لها مفعول رائع على فرد الشعر، حيث تقوم بجعله ناعمًا وكذلك مفرود.مكونات وصفات فرد الشعر
- حليب جوز الهند “كوب”
- نشا “٣ ملاعق كبيرة”
- عصير الليمون “٤ ملاعق كبيرة”
- زيت زيتون البكر الممتاز “٢ ملعقة كبيرة”
- قبعة الاستحمام
- شامبو لطيف يخلو من الكبريتات.
- مجفف الشعر الكهربائي
- قومي بمزج حليب جوز الهند ومعه زيت زيتون البكر مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك قومي بخلط النشا مع عصير الليمون بوعاء إلى أن يكون هناك خليط سلس ورقيق القوام.
- قومي بوضع خليط النشا وعصير الليمون إلى خليط حليب جوز الهند وزيت الزيتون البكر الممتاز.
- ومن ثم ضعي الخليط على النار واستمري في التحريك، إلى أن تمتلكين خليط كثيف القوام.
- قومي بإبعاد الخليط من النار واتركيه جانبًا إلى أن يهدأ.
- قومي بتوزيع الخليط على الشعر وينبغي أن تقومي بالتأكد من تغليف الشعر بهذا الخليط.
- قومي بتغطية الشعر بواسطة قبعة الاستحمام، وأيضًا قومي بتطبيق الحرارة عم طريق استخدامك لمجفف الشعر على حرارة منخفضة أو عن طريق استخدام منشفة ساخنة إلى أن تقومي بتدفئة الشعر.
- قومي بغسل الشعر عن طريق الماء الدافئ والشامبو مع القيام بوضع بلسم عليه.
- وأخيرًا مشطي شعركِ عن طريق أمشاط أسنان رفيعة حتى يتم فك التشابك وأيضًا لفرد شعركِ.
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وصفات فرد الشعر ، كثيرة ومتعددة تبحث عنها جميع الفتيات، حيث أن جميعهن يرغبن في أن يحصلوا على شعر ناعم وليس مدرجًا أو مجعدًا، ولكنهم ليس لديهم أي فكرة عن الطريقة التي سوف تعود بهم لأفضل النتائج وتمنحهم شعر مفرود، لهذا فنحن في هذا الوقت الجاري سنقوم بإيضاح وصفة من بين وصفات فرد الشعر.وصفات فرد الشعر
هناك طرق عديدة ووصفات بواسطتها يتم فرد الشعر، ومن هذه الوصفات تأتي وصفة النشا، إذ أنها من بين تلك الطرق التي تقوم بصنع أفضل النتائج، فهي لها مفعول رائع على فرد الشعر، حيث تقوم بجعله ناعمًا وكذلك مفرود.مكونات وصفات فرد الشعر
- حليب جوز الهند “كوب”
- نشا “٣ ملاعق كبيرة”
- عصير الليمون “٤ ملاعق كبيرة”
- زيت زيتون البكر الممتاز “٢ ملعقة كبيرة”
- قبعة الاستحمام
- شامبو لطيف يخلو من الكبريتات.
- مجفف الشعر الكهربائي
- قومي بمزج حليب جوز الهند ومعه زيت زيتون البكر مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك قومي بخلط النشا مع عصير الليمون بوعاء إلى أن يكون هناك خليط سلس ورقيق القوام.
- قومي بوضع خليط النشا وعصير الليمون إلى خليط حليب جوز الهند وزيت الزيتون البكر الممتاز.
- ومن ثم ضعي الخليط على النار واستمري في التحريك، إلى أن تمتلكين خليط كثيف القوام.
- قومي بإبعاد الخليط من النار واتركيه جانبًا إلى أن يهدأ.
- قومي بتوزيع الخليط على الشعر وينبغي أن تقومي بالتأكد من تغليف الشعر بهذا الخليط.
- قومي بتغطية الشعر بواسطة قبعة الاستحمام، وأيضًا قومي بتطبيق الحرارة عم طريق استخدامك لمجفف الشعر على حرارة منخفضة أو عن طريق استخدام منشفة ساخنة إلى أن تقومي بتدفئة الشعر.
- قومي بغسل الشعر عن طريق الماء الدافئ والشامبو مع القيام بوضع بلسم عليه.
- وأخيرًا مشطي شعركِ عن طريق أمشاط أسنان رفيعة حتى يتم فك التشابك وأيضًا لفرد شعركِ.
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