أقوي ماسك تبييض الوجه في المنزل بمكون رهيب غير مكلف بياض من أول يوم

تبحث العديد من الفتيات عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وجعل لونها فاتح وجميل فالكثير من الفتيات لديهن قناعة كبيرة، أن لون البشرة الأبيض هو سر الجمال ولكن الحقيقة أن البشرة النقية تعطي شكل رائع ولذلك فإن الطرق المنزلية هي أكثر الطرق المضمونة التي يمكن من خلالها تفتيح البشرة والتي تتعدد وصفاتها، كما يمكن إزالة النمش والبقع التي تنتشر على البشرة نتيجة استخدام المساحيق التجميلية.طرق تفتيح البشرة في المنزل
مسحوق الحليب البودرة
يتميز الخليط باحتوائه على أحد الأحماض المهمة التي تساعد في تفتيح البشرة فمن خلال إعداد القناع المناسب للوجه يمكن الحصول على بشرة رائعة وناصعة البياض.
مكونات الوصفة:
- ملعقة من اللبن البودرة.
- ملعقة من دقيق الشوفان.
- ثلاث معالق من عصير البرتقال.
طريقة التحضير:
- يتم سكب لمكونات معاً داخل وعاء الوصفات.
- تخلط المكونات جيداً حتي تصبح عجينة سهلة الفرد.
- يغسل الوجه ويخفف ونبدأ بفرد العجينة عليه.
- يجب التأكد من توزيعه على الوجه بالكامل ووضع الباقي على الرقبة.
- يجب ترك الماسك على البشرة لفترة لا تزيد عن ربع ساعة.
- يتم غسل الوجه بالماء البارد.
- يمكن عمل الخلطة مرتين كل أسبوع.
يمكن إعداد أحد الوصفات الطبيعية من خلال استخدام اللبن الرائب وبعض عصير الطماطم للقيام بعميل تقشير للبشرة بالكامل والعمل على تفتيحها، فهو يساعد بشكل كبير في إزالة الحبوب التي تنتشر على البشرة وتترك بعض البثور خلفها.
مكونات الوصفة:
- ملعقة من اللبن الرائب.
- نصف ملعقة من عصير الطماطم.
- نصف ملعقة من دقيق الشوفان.
طريقة التحضير:
- نقوم بخلط جميع المكونات معا.
- يجب غسل البشرة وتنظيفها من جميع الشوائب.
- يتم توزيع القناع على الوجه بالكامل مع جزء من الرقبة.
- يترك لفترة تصل ثلث ساعة.
- يجب غسل البشرة بالماء البارد.
- يجب استخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.
الوسوم
تبحث العديد من الفتيات عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وجعل لونها فاتح وجميل فالكثير من الفتيات لديهن قناعة كبيرة، أن لون البشرة الأبيض هو سر الجمال ولكن الحقيقة أن البشرة النقية تعطي شكل رائع ولذلك فإن الطرق المنزلية هي أكثر الطرق المضمونة التي يمكن من خلالها تفتيح البشرة والتي تتعدد وصفاتها، كما يمكن إزالة النمش والبقع التي تنتشر على البشرة نتيجة استخدام المساحيق التجميلية.طرق تفتيح البشرة في المنزل
مسحوق الحليب البودرة
يتميز الخليط باحتوائه على أحد الأحماض المهمة التي تساعد في تفتيح البشرة فمن خلال إعداد القناع المناسب للوجه يمكن الحصول على بشرة رائعة وناصعة البياض.
مكونات الوصفة:
- ملعقة من اللبن البودرة.
- ملعقة من دقيق الشوفان.
- ثلاث معالق من عصير البرتقال.
طريقة التحضير:
- يتم سكب لمكونات معاً داخل وعاء الوصفات.
- تخلط المكونات جيداً حتي تصبح عجينة سهلة الفرد.
- يغسل الوجه ويخفف ونبدأ بفرد العجينة عليه.
- يجب التأكد من توزيعه على الوجه بالكامل ووضع الباقي على الرقبة.
- يجب ترك الماسك على البشرة لفترة لا تزيد عن ربع ساعة.
- يتم غسل الوجه بالماء البارد.
- يمكن عمل الخلطة مرتين كل أسبوع.
يمكن إعداد أحد الوصفات الطبيعية من خلال استخدام اللبن الرائب وبعض عصير الطماطم للقيام بعميل تقشير للبشرة بالكامل والعمل على تفتيحها، فهو يساعد بشكل كبير في إزالة الحبوب التي تنتشر على البشرة وتترك بعض البثور خلفها.
مكونات الوصفة:
- ملعقة من اللبن الرائب.
- نصف ملعقة من عصير الطماطم.
- نصف ملعقة من دقيق الشوفان.
طريقة التحضير:
- نقوم بخلط جميع المكونات معا.
- يجب غسل البشرة وتنظيفها من جميع الشوائب.
- يتم توزيع القناع على الوجه بالكامل مع جزء من الرقبة.
- يترك لفترة تصل ثلث ساعة.
- يجب غسل البشرة بالماء البارد.
- يجب استخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.
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