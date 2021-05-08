ازاي تحصلي على المقاس المثالي لما تشتري اي حاجة اون لاين

دلوقتي مع زيادة شرا كل حاجة تقريبا عن طريق الانترنت حتى الملابس ، بقينا محتاجين نعرف اكتر ازاي نشتري حاجة وتطلع مظبوطة علينا لان مشكلة الشراء اون لاين انك بتشتري اي حاجة من غير ما تقيسيها وبتعتمدي على مقاساتك التقليدية اللي انتي عارفاها ، ولكن احيانا المقاسات بتختلف ، عشان كده النهاردة هنقولكم مجموعة نصايح عند شراء الملابس اون لاين.

نصايح عند شراء الملابس اون لاين:

1- استخدمي ورق طباعة لمعرفة مقاس الخصر:

الزقي ورق طباعة A4 حوالين منطقة الوسط واعملي معادلة حسابية سريعة عشان تجيبي المقاس المظبوط ، اضربي عدد قطع الورق اللي استخدمتيها في 8.5 بوصة (لو مستخدمة الجنب القصير من الورق يعني بالعرض) او في 11 بوصة (لو مستخدمة الجنب الطويل يعني بالطول) ، والرقم اللي هيطلع معاكي هيبقى هو ده مقاس محيط الخصر الصح.

2- شراء الملابس حسب الستايل بتاعها وشكلها:

ده ممكن يساعدك تختاري ملابس انيقة ومناسبة من غير ما تجربيها ، وده بيرجع ان الملابس اللي بتكون مناسبة للقوام او واخدة شكل الجسم زي الجاكيت ، بتعتمد على قياسات دقيقة ، كمان لما تيجي تشتري فستان اختاري ستايل ال A-line او الفساتين الواسعة من تحت لانك في الحالة دي مش هتحتاجي مقاس الوسط ، والجيبة الواسعة او المنفوشة من تحت مش هتحتاجي معاها الا مقاس الوسط بس لانها مش بتكون على قد الجسم من تحت.

3- المقاس الداخلي:

طول الرجل من الداخل مهم عند شراء البنطلونات ، لانك هتعرفي طول الرجل من اول الفتحة اللي بين الرجلين لنهاية رجل البنطلون ، وتقدري تعرفي ده بسهولة بمساعدة اي شخص يقيسلك الرجل من الداخل من الفتحة اللي بين الرجلين لحد عضمة الكاحل ، واتأكدي انك واقفة بشكل مستقيم وان القدمين بعيد عن بعض بمقدار عرض الوركين.

4- اعرفي محيط الخصر الطبيعي:

ارتفاع الخصر بيختلف من شخص للتاني ، وعشان تعرفي مكان وسطك صح ، انحني لجنب واحد وشوفي مكان التجعد الطبيعي لخصرك ، القياس من النقطة اللي فيها تنية جسمك هتديكي مقاس خصرك الصح ، واتأكدي انك متشديش شريط القياس اوي سيبيه مرخي شوية.

5- اعرفي قياس محيطك:

معرفة قياس محيط جذعك السفلي مفيد بشكل خاص للملابس والسراويل المصنوعة حسب الطلب ، اربطي خيط حوالين محيط الخصر قبل ما تمرري شريط القياس بين الساقين من الامام للخلف ، واتأكدي انك ماسكة شريط القياس ماشي مع محيط الخصر ، اضغطي على الشريط من قدام وشوفي القياس ، ده يعتبر نص محيطك او المعروف بارتفاعك.

عشان تجيبي القياس كامل ، اعملي نفس اللي عملتيه بس المرة دي قيسي من الخلف للامام ، بداية من محيط الخصر ، وممكن تستعيني بمساعدة شخص معاكي.

6- اعرفي مقاس صدرك:

قيسي تحت الصدر ، وحوالين اكبر جزء في الصدر ، ومهم ان شريط القياس يبقى محكوم ولكن مش زيادة عن اللزوم ، هتعرفي ان شريط القياس محكوم زيادة عن اللزوم لو لقيتي الصدر بارز على الشريط ، لان القياس الضيق معناه ملابس ضيقة ومش مريحة بالنسبة لك.

7- اعرفي مقاس الورك:

قياس الوركين مهم جدا لانه لو غلط هيبوظلك المقاس كله ، وفي الغالب الوركين هيكونوا في نص المسافة بين المنطقة اللي بين الرجلين والسرة ، وعشان تقيسي ده بنفسك ،هتحتاجي لقياس اكبر منطقة من الوركين والمؤخرة ، واتأكدي ان القدمين جنب بعض وسايبة شريط القياس فضفاض شوية مش محكوم اوي ، عشان ميبقاش مقاس الفستان صغير او ضيق اوي.

8- دوني الاماكن اللي اشتريتي منها قبل كده:

دوني ملاحظات حوالين الاماكن اللي اتسوقتي منها قبل كده ، ومقاسك ، وملاءمته ليكي ، لان ده معناه مادان لقيتي علامة تجارية او ستايل او قصة مثالية ليكي ، هتقدري انك تلاقيها مرة تانية بسهولة ، بمجرد ما تلاقي العلامة التجارية اللي فيها المقاس والقصة المناسبين ، تقدري تستغني عن خطوة انك تاخدي المقاسات كل مرة.

9- اتأكدي من مخطط المقاسات بتاع المكان:

كلنا مرينا بلحظة اننا ممكن نقيس مثلا مقاس كبير في مكان ، ولكن في مكان تاني ممكن نقيس مقاس اكبر ، وده بيحصل لان كل الاماكن او المتاجر ليها مقاسات مختلفة للصغير والمتوسط والكبير ، عشان كده ضروري انك تشوفي مخطط مقاسات المقاس على الموقع الرسمي للعلامة التجارية ، لان احيانا مخطط المقاس بيختلف ما بين موقع البراند الرسمي وما بين موقع التسوق من خلال الانترنت.

بالاضافة كمان من التأكد من طول وحجم الموديل اللي لابسه الملابس على الموقع ، ده هيديكي فكرة عن طول او قصر اي قطعة.

10- اقري اراء العملاء عن المكان:

راجعي دايما ال reviews او اراء العملة اللي مكتوبة على الصفحة او المكان اللي هتشتري منه ، وكمان عشان تتأكدي ان المكان اللي هتشتري منه مضمون ومافيش اي عملية نصب في الموضوع.

11- خدي مقاساتك بملابس غير مبطنة:

لما تيجي تاخدي المقاسات بتاعتك ، مهم انك تلبسي ملابس داخلية مناسبة ، لانك لو اخدتي المقاسات وانتي لابسة جينز او حمالة صدر مبطنة ، ده ممكن يخلي المقاس يطلع اكبر من مقاسك الفعلي بمقاس واحد او اتنين ، عشان كده لازم تلبسي الحد الادنى من الخامات للحصول على ادق القياسات.

12- روحي لخياطة:

في النهاية لو بعد ما اخدتي المقاسات ، ومع ذلك اشتريتي حاجة اون لاين ولقيتي مقاسها مش مظبوط ، في الحالة دي افضل حل تروحي لخياطة تظبطلك المقاس عليكي وتصلحه.

يا ترى مين اشترى حاجة من على النت وكانت مش مناسبة او لقاها مختلفة عن الانترنت؟ شاركونا تجاربكم في التعليقات ، ولو في اي نصايح تانية غير القائمة اللي احنا قولناها ممكن تشاركونا بيها.

8 نصايح هتساعدك تختاري الجينز المناسب من غير ما تقيسيه