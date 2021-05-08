سر نجاح أصابع البسبوسة في المنزل وطريقة تحضيرها بأقل التكاليف

تعد أصابع البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير منا، والحلويات الشرقية تتمتع بطعمها المتميز الذي يعشقه الكثير من الناس، وأصابع البسبوسة من أصناف الحلويات التي يمكنك اعدادها في المنزل حيث أنها تتسم بسهولة تحضيرها في المنزل، وفي السطور القادمة سنتعرف على طريقة اعداد أصابع البسبوسة التي يعشقها الجميع في المنزل بمكونات وخطوات سهلة. سر نجاح أصابع البسبوسة سر نجاح أصابع البسبوسة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات أصابع البسبوسة 2 كوب من الدقيق. مقدار كوب من سميد البسبوسة. مقدار نصف كوب من الزيت. مقدار كوب من الماء. 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة من الملح. رشة من الخميرة الفورية. ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير الشربات 3 أكواب من الماء. كوب ونصف من السكر. عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير أصابع البسبوسة أولا الشربات نضع مقدار الماء في وعاء على النار ونضيف اليه مقدار السكر ونضع نصف عصير ليمونه، ننتظر 20 دقيقة ونغلق النار ويصبح الشربات جاهز.

نضع مقدار الدقيق الأبيض مع كوب السميد في وعاء عميق، ونضيف اليه كل من ملعقتين من البيكنج بودر والخميرة، بالاضافة الى رشة الملح والفانيليا، نقلب المكونات مع بعضها البعض جيدا.

نبدأ بعد ذلك باضافة كل من مقدار الماء والزيت الى الخليط السابق مع التقليب المستمر، ويجب الحرص عند وضع مقدار الماء أن يوضع بالتدريج وليس مرة واحدة ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة 25 دقيقة حتى تؤرتاح ونحصل على أفضل نتيجة، بعد ذلك نقوم باستخدام مبشرة وندهنها نقطة زيت ونبدأ بتشكيل العجينة، بعد ذلك نقوم بوضع أصابع السبوسة في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك نخرجها من الزيت وتوضع في طبق التقديم بعد أن يتم تصفيتها من الشربات الباقي. مقادير الشربات الوسوم

تعد أصابع البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير منا، والحلويات الشرقية تتمتع بطعمها المتميز الذي يعشقه الكثير من الناس، وأصابع البسبوسة من أصناف الحلويات التي يمكنك اعدادها في المنزل حيث أنها تتسم بسهولة تحضيرها في المنزل، وفي السطور القادمة سنتعرف على طريقة اعداد أصابع البسبوسة التي يعشقها الجميع في المنزل بمكونات وخطوات سهلة. سر نجاح أصابع البسبوسة سر نجاح أصابع البسبوسة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات أصابع البسبوسة 2 كوب من الدقيق. مقدار كوب من سميد البسبوسة. مقدار نصف كوب من الزيت. مقدار كوب من الماء. 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة من الملح. رشة من الخميرة الفورية. ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير الشربات 3 أكواب من الماء. كوب ونصف من السكر. عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير أصابع البسبوسة أولا الشربات نضع مقدار الماء في وعاء على النار ونضيف اليه مقدار السكر ونضع نصف عصير ليمونه، ننتظر 20 دقيقة ونغلق النار ويصبح الشربات جاهز.

نضع مقدار الدقيق الأبيض مع كوب السميد في وعاء عميق، ونضيف اليه كل من ملعقتين من البيكنج بودر والخميرة، بالاضافة الى رشة الملح والفانيليا، نقلب المكونات مع بعضها البعض جيدا.

نبدأ بعد ذلك باضافة كل من مقدار الماء والزيت الى الخليط السابق مع التقليب المستمر، ويجب الحرص عند وضع مقدار الماء أن يوضع بالتدريج وليس مرة واحدة ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة 25 دقيقة حتى تؤرتاح ونحصل على أفضل نتيجة، بعد ذلك نقوم باستخدام مبشرة وندهنها نقطة زيت ونبدأ بتشكيل العجينة، بعد ذلك نقوم بوضع أصابع السبوسة في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك نخرجها من الزيت وتوضع في طبق التقديم بعد أن يتم تصفيتها من الشربات الباقي. مقادير الشربات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح أصابع البسبوسة في المنزل وطريقة تحضيرها بأقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.