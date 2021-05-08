أفضل طريقة تحضير البيتي فور بقوام متماسك وهش في المنزل بأقل التكاليف

البيتي فور من حلويات الفرنسية التي بدأت في فرنسا في القرن 18 وانتشرت تدريجًا في الكثير من الدول العربية والغربية بالكثير من الأشكال والإضافات التي يتقنها الكثير في الآونة الأخيرة، حيث يوجد البيتي فور السادة وبالشيكولاتة ويمكنك حشوة بالكثير من صوصات الفراولة والتوت البري والكثير من الأنواع والأشكال المختلفة وهنا في هذا المقال سوف نعرض إليكي أسهل طريقة لتحضير ألذ بيتي فور في المنزل دون الحاجة لشرائه.

طريقة تحضير البيتي فور

نقدم لكم عبر موقعنا طريقة تحضير البيتي فور، حيث يمكنك تحضير البيتي فور باتباع الخطوات التالية، وأولا إليكم مقادير البيتي فور

2 ملعقة طعام من البيكنج بودر.

½ كأس من الزيت أويمكن استبداله بالزبدة.

½ كوب من السكر البودرة الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

2 كأسين من الدقيق الأبيض.

مربي فراوله او تين او توت للتزين.

2 بيضة كبيرة.

ضعي البيض في وعاء وقومي بخفقه ثم اضيفي الزبدة وقلبي جيدًا حتى يندمجوا ثم يمكنك إضافة مقدار السكر والفانيليا على الخليط ويخلط جيدًا حتى يتجانس المكونات. انخلي الدقيق وضيفي إليه مسحوق البيكنج بودر ثم ضعيه على الخليط السابق واعجني الخليط جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة طرية وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي ترتاح العجينة. اخرجي العجينة من الثلاجة وقومي بتشكيلها يمكنك استخدام ماكينة البيتي فور أو الأشكال البلاستيك وتبدأ بالتشكيل على حسب الرغبة. رصي البيتي فور في صينية ودخليها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي. عندما يأخذ البيتي فور اللون الذهبي اخرجيه من الفرن واتركي البيتي فور إلى أن يبرد تمامًا ويقدم في طبق للتقديم ويرش عليه المربي أو صوص الشيكولاته للتزيين.

طريقة إعداد البيتي فور