سر نجاح حلوى كرات البسبوسة بجوز الهند بالخطوات

كرات البسبوسة ، من أروع وأشهر الحلويات الشرقية وليس هناك أي حلوى تستطيع أن تقوم بمنافستها، لأنها تتسم بملمسها الرملي، وطعمها اللذيذ، ويُمكن تحضيرها بعدة أشكال وأطعمة، إذ أن من البسبوسة نكهة الشوكولاتة ومنها بالمكسرات وكذلك توجد بسبوسة بالقشطة وأيضًا بسبوسة سادة، وجميع السيدات الآن يرغبن في إعداد البسبوسة بكل أنواعها من البيت لأولادها وعائلتها حتى تضمن لهم أجمل وأشهى حلوى بالمقادير القليلة والصحية، أما الحلوى الجاهزة هي حلوى ليست مفيدة وبها مكسبات طعام وكذلك لون غير طبيعي، كما أن الحلوى المنزلية تختلف تمامًا عن الحلوى الجاهزة، فتكون مفيدة وصحية أكثر.كرات البسبوسة
البسبوسة تكون من أروع وأفضل الحلويات بالشرق، إذ أنها حلوى مشهورة ويعرفها عديد من الأشخاص من القدم، أي منذ العصر الفاطمي، بجانب أنها سلسة التحضير، وليست مكلفة، ويتم تحضيرها بسرعة، ولا تكون مستغرقة للوقت، وتحضيرها يتطلب مكونات قليلة، وتلك المكونات تكون كالآتي:مكونات كرات البسبوسة
- قشطة “مائتان وخمسون جم”
- سمن لين “½ كوب”
- جوز هند “مائتان وخمسون جم”
- زبادي “كوب”
- سكر ناعم “½ كوب”
- سميد بسبوسة “طبق”
- بكينج بودر “ملعقة”
- في البداية عليكِ أن تقومي بتجهيز وعاءً فارغًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة كل تلك المكونات به ولكن عليكِ البدء بالمقادير الجافة أولًا كالسكر وسميد البسبوسة والبيكنج الورد وجوز الهند وبعد ذلك اخلطي كل تلك المقادير معًا.
- ومن ثم قومي بإضافة الزبادي والسمن والقشطة المقادير السابقة.
- في الخطوة الآتية قومي بالخلط جيدًا حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- بصينية الفرن ادهنيها بالسمن، ووزعي سميد البسبوسة بها وبجميع جوانبها.
- تستطيعين أن تضعيها بقوالب صغيرة ومن ثم قومي بإدخالها بالفرن، وبعد ذلك أخرجيها، وهكذا تكون جاهزة للتزيين بواسطة المكسرات.
- ضعي الشربات عليها في النهاية.
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كرات البسبوسة ، من أروع وأشهر الحلويات الشرقية وليس هناك أي حلوى تستطيع أن تقوم بمنافستها، لأنها تتسم بملمسها الرملي، وطعمها اللذيذ، ويُمكن تحضيرها بعدة أشكال وأطعمة، إذ أن من البسبوسة نكهة الشوكولاتة ومنها بالمكسرات وكذلك توجد بسبوسة بالقشطة وأيضًا بسبوسة سادة، وجميع السيدات الآن يرغبن في إعداد البسبوسة بكل أنواعها من البيت لأولادها وعائلتها حتى تضمن لهم أجمل وأشهى حلوى بالمقادير القليلة والصحية، أما الحلوى الجاهزة هي حلوى ليست مفيدة وبها مكسبات طعام وكذلك لون غير طبيعي، كما أن الحلوى المنزلية تختلف تمامًا عن الحلوى الجاهزة، فتكون مفيدة وصحية أكثر.كرات البسبوسة
البسبوسة تكون من أروع وأفضل الحلويات بالشرق، إذ أنها حلوى مشهورة ويعرفها عديد من الأشخاص من القدم، أي منذ العصر الفاطمي، بجانب أنها سلسة التحضير، وليست مكلفة، ويتم تحضيرها بسرعة، ولا تكون مستغرقة للوقت، وتحضيرها يتطلب مكونات قليلة، وتلك المكونات تكون كالآتي:مكونات كرات البسبوسة
- قشطة “مائتان وخمسون جم”
- سمن لين “½ كوب”
- جوز هند “مائتان وخمسون جم”
- زبادي “كوب”
- سكر ناعم “½ كوب”
- سميد بسبوسة “طبق”
- بكينج بودر “ملعقة”
- في البداية عليكِ أن تقومي بتجهيز وعاءً فارغًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة كل تلك المكونات به ولكن عليكِ البدء بالمقادير الجافة أولًا كالسكر وسميد البسبوسة والبيكنج الورد وجوز الهند وبعد ذلك اخلطي كل تلك المقادير معًا.
- ومن ثم قومي بإضافة الزبادي والسمن والقشطة المقادير السابقة.
- في الخطوة الآتية قومي بالخلط جيدًا حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- بصينية الفرن ادهنيها بالسمن، ووزعي سميد البسبوسة بها وبجميع جوانبها.
- تستطيعين أن تضعيها بقوالب صغيرة ومن ثم قومي بإدخالها بالفرن، وبعد ذلك أخرجيها، وهكذا تكون جاهزة للتزيين بواسطة المكسرات.
- ضعي الشربات عليها في النهاية.
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