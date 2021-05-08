كيفية إعداد بسكويت العيد بدون بيض بالخطوات في البيت

بسكويت العيد بدون بيض ، تحتاج لمعرفته العديد من النساء، وبالتحديد باقتراب موعد حلول عيد الفطر المبارك، والجميع منهن يردن أن يُحضرن أنواع الحلويات الخاصة بالأعياد كالكحك والبسكويت والغريبة والبيتيفور وغيرهم الكثير والكثير، ولكن تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة تحضير البسكويت بدون بيض، والتي سنتحدث عنها فيما بعد.

تبحث عن معرفته كل امرأة وكل قناة، لكي يقمن بإعداده في عيد الفطر المبارك للضيوف والأسرة والأبناء، إذ أن الكحك والبسكويت من بين الاحتفالات التي يقمن بها.

طحين.

ملعقتان كبيرتان ونصف من الماء.

نقطتان من ألوان الطعام

بضع نقاط من الفانيلا السائلة.

سكر.

زبدة.

قومي بتسخين الفرن بدرجة حرارة 150° مع تجهيز صينية كبيرة للخبز ويكون مدهونًا بالزبدة.

ومن ثم ضعي السكر والزبدة بوعاء والمزج جيدًا.

قومي بإضافة قطرات الفانيلا، وكذلك لون الطعام تبعًا للرغبة، بجانب الماء لمزيج السكر، والزبدة وتحريك المقادير سويًا إلى أن يتم عمل عجينة متماسكة.

ومن ثم وضع العجينة بسطح به طحين مع مد العجينة بواسطة النشابة.

القيام بتقطيع العجينة المرقوقة لأشكال تبعًا للرغبة باستخدام قطاعة البسكويت ومن ثم وضع قطع البسكويت بصينية الخبز.

قومي بوضع صينية البسكويت بالفرن وخبزها حتى ٢٥ دقيقة لكي يتم اكتساب البسكويت لون ذهبي رائع.

إخراج البسكويت بعد ذلك وتركه حتى يبرد ومن ثم وضعه بطبق التقديم.

كوب واحد من مربى المشمش “الحشوة”

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

كوب واحد من الزبدة.

ثلاثة أكواب وربع الكوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر الناعم.