أسهل طريقة تحضير لـ عجينة العشر دقائق بالزبادي في المنزل بأقل التكاليف

من أسهل وأشهر المعجنات على الإطلاق هي عجينة العشر دقائق، فهي عجينة سهلة جيدًا في إعدادها تدخل في الكثير من المعجنات مثل البيتزا والباتيه وغيرهم من المعجنات، و يمكن لأي شخص القيام بها هو ضمان ومتأكد من نجاحها فهي لم تفشل مرة مع حد، ولهذا خصصنا مقالا اليوم للحديث عن أفضل طريقة لإعداد عجينة العشر دقائق بالزبادي.

عجينة العشر دقائق بالزبادي

من المعجنات السهلة جيدًا في إعدادها بالإضافة إلى قومها الطري ومذاقها اللذيذ، يمكنك القيام بها في إي وقت بالسهولة كما يمكنك ايضًا تخزينها في الفريزر إلى وقت تحتاجها فيما بعد.

طريقة إعداد عجينة العشر دقائق بالزبادي

عنوان يشغل محركات البحث بصورة يومية فالجميع يريد تجربة هذه الوصفة اللذيذة فتابعوا معنا للتعرف على أفضل طريقة الي إعدادها

مكونات اعداد عجينة العشر دقائق بالزبادي

5 اكواب من الدقيق الخاص بالمعجنات.

نصف كوب من زيت الذرة.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

رشة من السكر الناعم الأبيض.

رشة من الملح الناعم.

كوب ونصف من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

في إناء عميق قومي بوضع كل من الخميرة والسكر والماء الدافئ وقلبيهم جيدًا واتركيهم لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل المكونات معنا فه الخطوة تساعد في عملية التخمير وإعطاء العجينة القوام الطري.

قومي بتحضير اناء اخر للعجن وضعي فيه الدقيق والزيت والملح والزبادي وقلبيهم تقليبه خفيفة.

ثم قومي بإضافة خليط الخميرة على خليط الدقيق بصورة تدريجية مع الخلط جيدًا لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يتكون معاكي عجينة طرية وناعمة.

ضعي العجينة في كيس نايلون نظيف واتركيها على جنب حتى تخمر لمدة 10 دقائق.

انتظري مرور الوقت ثم احضري العجينة و قومي بعجنها مرة أخري.

قسمي العجينة الى كرات صغيرة جيدًا ثم قومي بفرده.

اختاري الحشو المفضلة لديكِ وإبداي في حشوة هذه الكرات مع إغلاقها جيدًا.

ضعي العجينة في صينية مناسبة ثم ادخلها على فرن درجة حرارته

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بالزبادي