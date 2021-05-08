تنظيف البشرة بعمق بطريقة الزيت لتطهير وتعقيم وتنقية البشرة لإطلالة مشرقة

تنظيف البشرة بعمق بطريقة الزيت الطبيعي والتي تُعد من أفضل الحلول الطبيعية لإعادة البريق للبشرة بعد تعرضها للجفاف والظروف المناخية القاسية في فصل الشتاء، وتُعد تقنية تطهير البشرة بالزيت من أفضل التقنيات المتبعة في العناية بالبشرة المتضررة من إستخدام المنظفات وغسول البشرة الكيميائي بمختلف الأنواع، والذي يقوم بالتخلص من الزيوت الطبيعية للبشرة مما يضطر البشرة للعمل بجد بالغ لتعويض النقص في الترطيب، الأمر الذي ينتُج عنه مشكلات تصبغ البشرة، التقشير، الجفاف وظهور الحبوب والبثور بأنحاء متفرقة من البشرة، وإليكِ أفضل طرق العناية الطبيعية في المنزل وتنظيف البشرة بالزيت، بالإضافة إلى أفضل أنواع الزيوت الطبيعية لعلاج مشكلات البشرة بـ وصفات طبيعية.

تنظيف البشرة بعمق بطريقة الزيت

إذا كنتِ ممن يبحثن عن طرق العناية الطبيعية بالبشرة لإعادة إحياء البشرة والتمتع بالإشراقة التي لطالما حلمتِ بها، فإليك أحد أفضل الطرق الطبيعية والتي كانت تُستخدم منذ قديم الأزل، وتتمثل تقنية التنظيف بالزيت في تكسير الزيت بالزيت البديل، بمعنى أنه بعد يوم طويل شاق ومليء بالحركة والتعرق بالإضافة إلى التعرض للأتربة وأشعة الشمس، فإن البشرة تنتج كمية من الدهون الطبيعية والتي تتسبب في تحول مظهر بشرتكِ الناعم إلى بشرة مليئة بالشوائب والأتربة مما يترتب عليه تكوين البثور.

ويكمن دور الزيت في تنظيف آثار الزيوت والدهون التي تفرزها البشرة المسببة للشحوب والمظهر الغير نظيف دون تعريض البشرة للجفاف أو إضافة المزيد من الجهد على البشرة لإنتاج الزيوت لإعادة الإتزان للبشرة والحصول على الترطيب المثالي، كما تتمتع الزيوت الطبيعية المستخلصة من مكونات ونباتات طبيعية بالعديد من الفوائد، والتي تغطي بدورها العديد من مشكلات البشرة وتتعامل معها بطرق تعيد تجديد خلايا البشرة وتعمل على إعادة التوازن والترطيب دون الإضرار بالجلد والتسبب بجفافه.

طريقة اختيار الزيت لتنظيف البشرة

تعتمد طريقة إختيار الزيت على عدة معايير ويُعد أهمها جودة الزيت، بحيث ينبغي التركيز على جودة الزيت الممتازة لتمنحكِ النتيجة المطلوبة بشكل آمن، ولذلك ينبغي عليكِ اللجوء لمصادر آمن لشراء الزيوت الملائمة لبشرتكِ أو بإمكانك صنعه بنفسك في المنزل.

كما يعتمد إختيارك للزيت على حاجتك للخصائص المتوفرة به والتي تفتقر إليها بشرتك، تحتوي الزيوت الطبيعية على مجموعة من الأحماض الأمينية تعيد تجديد الخلايا وتمنحكِ الترطيب المثالي، في حين أن البعض من الزيوت يحتوي على خصائص مطهرة ومعقمة ومضادة للأكسدة وهي مناسبة للبشرة الدهنية والمُعرضة للبثور وحب الشباب ويكثر تعرضها للبكتيريا، وبعض الزيوت تحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لتوحيد لون البشرة والتخلص من الندبات وتفتيح المناطق الداكنة بالبشرة.

يساعدك في إختيار الزيوت لتنظيف البشرة أيضًا التركيز على مدى سهولة أو صعوبة إمتصاص البشرة للزيوت، والتي تمنحك الترطيب المثالي للبشرة أو تتسبب في انسداد المسام مما يتسبب بمشكلات البشرة، وهذا يُعرف بمقياس كوميدوغينيك وهو مقياس 0-5، ولذلك إختيار الزيت بناءً على خصائصه الملائمة لبشرتكِ أمر في غاية الأهمية.

زيت النيم من أفضل أنواع الزيوت للبشرة الجافة، وهو يحتوي على خصائص مطهرة ومعقمة ومناسب تمامًا لعلاج حب الشباب، كما تبلغ درجة امتصاصه وفقًا لمقياس كوميدوغينيك 2/5.

زيت الزيتون للبشرة هو الأنسب للبشرة الجافة وأما عن معدل إمتصاص فهو 2/5.

زيت العُصفُر أو زيت نبات القرطم وهو ضمن فصيلة النباتات النجمية ومناسب لجميع أنواع البشرة، كما أنه يُعالج الحبوب والبثور، بينما يبلغ معدل امتصاصه 0/5 مما يوفر طبقة حماية وترطيب على البشرة.

زيت دوار الشمس مناسب لكلًا من البشرة المختلطة والجافة، بينما يبلغ معدل امتصاصه 2/5.

زيت تامانو السحري للبشرة وهو من الزيوت الطبيعية المضادة للبكتيريا والأكسدة مما يجعله مثالي للتخلص من الحبوب، ويبلغ معدل امتصاصه وفقًا لمقياس كوميدوغينيك 2/5.

زيت اللوز الحلو مناسب للبشرة المختلطة والجافة، يحتوي على خصائص مطهرة ومعقمة للبشرة، يبلغ معدل امتصاصه 2/5.

زيت بذور الورد مناسب للبشرة الدهنية، ومطهر ومعقم للبشرة، معدل امتصاصه 1/5.

زيت نبق البحر مناسب للبشرة الجافة، مطهر ومعقم، معدل امتصاصه 1/5.

زيت نخالة الأرز للبشرة المختلطة والجافة، مطهر ومعقم، معدل امتصاصه 2/5.

خصائص أنواع الزيوت لتنقية وتعقيم البشرة

في حالة الإعتماد على تقنية تنظيف البشرة بعمق بإستخدام الزيوت الطبيعية فأنتِ تلجئين للحلول الطبيعية والأكثر فاعلية بعيدًا عن المنتجات الكيميائية والتي تتسبب بجفاف البشرة وتعرضها للحبوب والبثور بنسبة أكبر، قد يبدو الأمر غريبًا في البداية لأنكِ ترغبين بإزالة الدهون والزيوت فلماذا قد تستخدمين الزيوت بدلًا من الغسول المنظف، والإجابة سيدتي تكمن في التجربة وسوف ترين بنفسك النتائج بعد يومين من الإستخدام اليومي، كما يحبذ استخدام هذه الطريقة في الليل قبل النوم لتتمكن البشرة من الاستفادة من المكونات في عملية التنقية الليلية والإحتفاظ بالترطيب مما يمنحكِ إطلالة مشرقة وجاذبية طبيعية.