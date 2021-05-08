قبل العيد تعرفي على سر نجاح الغريبة وطريقة تنفيذها منزليًا بأقل التكاليف

في هذا الوقت من كل العام وبحلول قدوم عيد الفطر المبارك، يقوم الجميع بعمل بعض أنواع الكحك والغريبة والبيتيفور، وتلك الأشياء لا غنى عنها في كل بيت في الأعياد، وكل صنف من تلك الأصناف له طريقة خاصة به، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الغريبة بطريقة سهلة وبسيطة، فهي لا تتطلب مقادير كثيرة ولا تتطلب وقت أو مجهود كبير.

سر نجاح الغريبة

الغريبة هي نوع من أنواع المخبوزات التي يتم عملها خاصةً في الأعياد، وهي من ألذ أنواع تلك المخبوزات، يلجأ الجميع إلى أماكن المخبوزات لشراء الغريبة، ولكن الآن يمكن أن يتم عمل الغريبة في البيت وبعدة مقادير بسيطة، ولا تكلف الوقت أو الجهد الكبير، يمكن تنفيذ وصفة الغريبة فقط عند توافر مكوناتها.

مقدار كوبان سمن.

مقدار كوب ونصف سكر بودرة.

مقدار كوبان ونصف دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

في البداية يتم خفق السمن عن طريق استخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح السمن لونه فاتح وخفيف الملمس. يتم إضافة السكر البودرة إلى السمن بشكل تدريجي وذلك مع استمرار الخفق في كل مرة يوضع بها السكر، ونستمر في تلك الخطوة حتى يصبح الخليط لونه فاتح ويصبح قشدي الملمس. نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط ثم نقوم بعجنه حتى يتجمع لدينا العجين ودون مبالغة. يتم وضع العجينة في البراد وذلك لمدة نصف ساعة على أقل تقدير حتى تبرد تمامًا. نحضر صينية فرن تكون مبطنة بورق خبز، ثم نقوم بتكوير العجين على شكل كرات دائرية ونقوم بصفها في الصينية. نقوم بوضع ثمرة لوز في وسط كل كرة من كرات الغربية ثم نقوم بالضغط عليها حتى يتم تثبيتها. نضع الصينية في الفرن لمدة عشرة دقائق حتى يتم تسوية الغريبة.

مكونات عمل الغريبةطريقة عمل وتحضير وصفة الغريبة