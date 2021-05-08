وصفات تبييض اليدين بوصفات جبارة من الطبيعة في المنزل

وصفات تبييض اليدين ، تبحث عنها الفتيات والسيدات، حيث تم منطقة ليدين وكذلك القدمين لونهما يكون أغمق درجة من لون باقي الجسد، وهذا لارتفاع إنتاج الميلانين وكذلك التعرض للشمس كثيرًا، ولكن هذا يجعل الفتاة منزعجة للغاية، وتقوم بالبحث على العديد من الطرق لكي تقوم بتفتيح هذه المناطق.

فيما يلي جملة من الوصفات التي تقوم بمساعدتك على تبييض اليدين من المنزل بكل سهولة، لتحصلي على يد ناعمة وناصعة البياض.

الحليب

الطماطم

الزبادي

طب الأولوفيرا

الليمون

البرتقال

البطاطا

قومي بتنظيف اليدين جيدًا قبل استخدامك الحبيب.

ضعي الحليب على يديكِ قبل أن تقومي بالاستحمام حتى مرور تلت ساعة.

بعد ذلك اشطفيها بالماء الدافئ.

قومي بمزج عصير الطماطم “ربع كوب” مع مخيض اللبن “ملعقتين”.

ضعي المزيج على يديكِ باستعمال قطعة قطن نظيفة.

اتركيه حتى مرور ٤٠ دقيقة قبل أن اشطفيه بالماء الدافئ.

قومي بدهن يديكِ بواسطة الزبادي.

اتركيه حتى ٧ دقائق أو إلى أن يجف.

قومي بفركه على يديكِ قبل أن تقومي بغسله بالماء الفاتر.

امزجي عصير الليمون ومعه عصير الخيار.

أضيفي إليهم الكركم إلى أن تحصلي على خليط قوامه متماسك.

قومي بوضع الخليط على يديكِ حتى مرور تلت ساعة قبل أن تغسليه بالماء الدافئ.

استخرجي جل الألوفيرت من خلال النبته، وبعد ذلك قومي بدهن على يديكِ.

قومي بتركه حتى وقت كافي قبل قيامك بغسله.

اطحني قشر البرتقال وبعد ذلك اخلطيه مع الحليب لكي تحصلي على خليط كثيف.

قومي بوضع الخليط على يديكِ حتى مرور تلت ساعة قبل قيامك بغسله بالماء الدافئ.