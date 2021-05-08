طريقة عمل حلويات خفيفة وسريعة في المنزل في أقصر وقت وبأقل جهد

من العادات الثابتة لدى المصريين منذ قديم الزمان هي موجود الحلويات طول شهر رمضان المبارك، سواء كانت حلويات شرقية او غربية بمختلف الأصناف والأشكال، بمجرد ما يتم الإعلان عن قرب شهر رمضان تبدأ جميع محركات البحث السير إتجاة واحد ألا وهو البحث عن طرق اعداد الحلويات المختلفة، وهذا هو السبب الذي دفعنا في تخصص مقالنا اليوم للحديث عن حلويات خفيفة وسريعة.

طريقة عمل حلويات خفيفة وسريعة

الجميع بلا استثناء يحب الحلويات ولكن البعض منا يريد حلويات غنية ودسمة والبعض تريدها خفيفة وسريعة من اجل الحفاظ على النظام الغذائي الخاص بهم، ونقدم أشهر حلويات خفيفة وسريعة، نقدم لكم فيما يلي حلويات شهية جدًا وخفيفة ومذاقها طيب فعليكم المتابعة

حلوى العسل

مكونات حلوى العسل

4 ملاعق من السكر الأبيض الناعم.

نصف كليو من اللبن .

نصف كيلو من الكريمة السائلة.

بسكوت .

عود من الفانيليا .

في محضر الكهرباء الخاص بيكي قومى بإضافة اللبن والسكر و الفانيليا والكريمة واخلطيهم جيدًا على سرعة متوسطة.

في إناء على النار قومي قومي بإضافة هذا الخليط وقلبيهم جيدًا حتى يبدأ في تكون قوم كريمي.

صبي هذا الخليط في اكواب وضعية في الثلاجة لمدة 7 ساعات.

انتظرى مرور الوقت وقومي بإخراج هذا الخليط من الثلاجة.

احضري طبق التقديم الخاص بكِ وضعي فيه من البسكوت ثم ضعي عليها ملعقة من خليط الحليب ثم صغي قطة أخرى من البسكوت.

استمري حتى انتهاء الكمية ويمكنك التزين من خلال مزج مربعة فراولة مع عسل ابيض ونضعهم على وجهة البسكوت في شكل خطوط .

طريقة تحضير حلوى العسلحلوى التمر

مكونات حلوى التمر

كيلو من التمر .

250 جرام من الشوكولاتة.

عليكي القيام أولا بإزالة النواة الموجود في التمر.

في محضر الطعام الخاصة بكِ قومي بفرم التمر جيدًا حتى يتكون معاكي عجينة.

قومي بتشكيل عجينة التمر على شكل كرات أو أي شكل تفضلينه .

قومي بإحضار صوص الشكولاتة من خلال وضع الشكولاتة على حمام بخار ماء ساخن.

قومي بوضع كرات التمر في صوص الشوكولاتة وتغطيتها بشكل كامل.

يمكنك التزيين باستخدام جوز الهند او الفستق المجروش.

ضعي الحلوى في الثلاجة لمدة 6 ساعات ثم استعدادي لتقديمها.

طريقة تحضير حلوى التمر