أسرار تحضير بيتي فور الخلاط السريع في المنزل بأقل التكاليف

بيتي فور الخلاط ، من أسهل الطرق في الإعداد، إذ أنه من ضمن الحلويات التي تُخضر بالعيد التي يتم صنعها بكل بين وذلك احتفالًا بالعيد، إذ أن الكحك والبيتي فور من مظاهر فرحة الأشخاص بالعيد، وتوجد البيتي فور طرق عدة تستطيعين أن تُعديها بكل سهولة، وسوف نشرح طريقتين فيما بعد لإعداد البيتي فور بالخلاط بأبسط الطرق وأسهلها، وأسهل المكونات واقلها في التكلفة.بيتي فور الخلاط
إن البيتي فور من أبسط الحلويات وأسهلها في التحضير، حيث أن الأطفال جميعهم يُحبون أن يتناولونه، لذلك ففيما بعد هذه الطريقة التي تتعلق بتحضير بيتي فور الخلاط.مكونات عمل بيتي فور الخلاط
- كوب زبدة.
- ملعقتان من الكاكاو أو حسب الحاجة.
- كوب من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الفانيليا.
- بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاثة أكواب وربع من الدقيق.
- قومي بوضع الزبدة مع السكر في الخلاط الكهربائي ومن ثم اخفقيهم مع بعضهم البعض.
- ضعي البيض والفانيليا والبيكنج بودر واخفقيهم مع بعضهم البعض.
- ومن ثم ضعي الملح “القليل منه” ومن ثم الدقيق.
- وبعد ذلك اسكبي الخليط السائل بخليط الدقيق وتابعي الخفق تدريجيًا.
- قسمي الخليط لقسمين، أول قسم اجعليه كما هو، والجزء الثاني أضيعي الكاكاو له.
- شكلي الخليط بكيس حلواني كمل ترغبين وضعيه بورق زبدة وأدخليه الفرن ليكون ناضجًا.
- أخيرًا، قومي بتزيينها بالشوكولاتة.
- كوبان من الدقيق.
- نصف كوب من السكر.
- بيضة كاملة.
- كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- أضيفي البيكنج بودر والدقيق والملح بقدر عميق.
- وبعد ذلك ضعي تلك المقادير بالخلاط الكهربائي.
- ضعي إليهم البيض والفانيليا.
- ومن ثم أضيفي السكر والزبدة بالتدريج.
- اسكبي الخليط السائل على الخليط الخاص بالمقادير الجافة.
- ادهني الصينية بواسطة الزيت ومن ثم قومي بوضع الخليط في كيس حلواني.
- بعد تشكيل البيتي فور، ضعيه بالفرن حتى مرور عشرون دقيقة.
الوسوم
بيتي فور الخلاط ، من أسهل الطرق في الإعداد، إذ أنه من ضمن الحلويات التي تُخضر بالعيد التي يتم صنعها بكل بين وذلك احتفالًا بالعيد، إذ أن الكحك والبيتي فور من مظاهر فرحة الأشخاص بالعيد، وتوجد البيتي فور طرق عدة تستطيعين أن تُعديها بكل سهولة، وسوف نشرح طريقتين فيما بعد لإعداد البيتي فور بالخلاط بأبسط الطرق وأسهلها، وأسهل المكونات واقلها في التكلفة.بيتي فور الخلاط
إن البيتي فور من أبسط الحلويات وأسهلها في التحضير، حيث أن الأطفال جميعهم يُحبون أن يتناولونه، لذلك ففيما بعد هذه الطريقة التي تتعلق بتحضير بيتي فور الخلاط.مكونات عمل بيتي فور الخلاط
- كوب زبدة.
- ملعقتان من الكاكاو أو حسب الحاجة.
- كوب من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الفانيليا.
- بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاثة أكواب وربع من الدقيق.
- قومي بوضع الزبدة مع السكر في الخلاط الكهربائي ومن ثم اخفقيهم مع بعضهم البعض.
- ضعي البيض والفانيليا والبيكنج بودر واخفقيهم مع بعضهم البعض.
- ومن ثم ضعي الملح “القليل منه” ومن ثم الدقيق.
- وبعد ذلك اسكبي الخليط السائل بخليط الدقيق وتابعي الخفق تدريجيًا.
- قسمي الخليط لقسمين، أول قسم اجعليه كما هو، والجزء الثاني أضيعي الكاكاو له.
- شكلي الخليط بكيس حلواني كمل ترغبين وضعيه بورق زبدة وأدخليه الفرن ليكون ناضجًا.
- أخيرًا، قومي بتزيينها بالشوكولاتة.
- كوبان من الدقيق.
- نصف كوب من السكر.
- بيضة كاملة.
- كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- أضيفي البيكنج بودر والدقيق والملح بقدر عميق.
- وبعد ذلك ضعي تلك المقادير بالخلاط الكهربائي.
- ضعي إليهم البيض والفانيليا.
- ومن ثم أضيفي السكر والزبدة بالتدريج.
- اسكبي الخليط السائل على الخليط الخاص بالمقادير الجافة.
- ادهني الصينية بواسطة الزيت ومن ثم قومي بوضع الخليط في كيس حلواني.
- بعد تشكيل البيتي فور، ضعيه بالفرن حتى مرور عشرون دقيقة.
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