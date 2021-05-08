سر نجاح المولتن كيك في المنزل مثل المحلات بأقل تكلفة

يعد المولتن كيك من المخبوزات التي لابد من الدراية به لأنه من المخبوزات الأساسية في المنزل طوال فترة الدراسة فتعد كوجبة خفيفة، ولذلك تهتم جميع الأمهات بمعرفة أفضل الطرق لعمل المولتن كيك، لذا نقوم بعرض توضيحي لطريقة عمل المولتن كيك، ومن الجدير بالذكر أن المولتن كيك يحتوي على قيمة غذائية كبيرة لما يحتويه من مواد غذائية.

سر نجاح المولتن كيك

من الوجبات البسيطة والخفيفة، وتتميز بطعم لذيذ ونكهة مميزة، وتتكون من مقادير بسيطة، كما يمكن تحضيرها في ربع ساعة فقط، ويكون لديك أفضل مولتن كيك من المنزل بأقل تكلفة وبأقل مجهود، ونقوم بعرض المقادير كالآتي:

110 جرام من الزبدة.

110 جرام من الشيكولاتة غامقة مبشورة.

نصف كوب كاكاو

50 جرام من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 صفار بيض مخفوق .

ملعقتين كبيرتين من دقيق ايس كريم بطعم الفانيليا.

صوص كاكاو شوكولاتة للزينة.

في وعاء مستوى نضع البيض الخفوق مضاف إليه السكر الناعم والزبدة ونبدأ بالخفق، وبعد ذلك نضيف إليهم الفانيليا مع استمرار الخفق جيدًا، وذلك حتى ينتج خليط كريمي أبيض ناعم.

نبدأ بالنزول بشكل تدريجي بالشكولاته، ثم نضيف الدقيق، كل ذلك باستمرار التقليب، وبذلك ينتج لدينا خليط سائل من المولتن، ثم نضعها في قوالب على شكل مولتن، وذلك بعد حشوها بالشكولاته.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام التسخين.

نقوم بوضع الصينية في الفرن ونتركها ربع ساعة أو حتى تنضج وتصبح باللون الذهبي أو البيج الفاتح كما تشاء.

نخرج الصينية من الفرن ونترك المولتن كيك يبرد، ثم نضعه على طبق التقديم، وبعد ذلك يتم تزينها بصوص الشكولاته أو الكاكاو، وتقدم باردة، كما يمكن تناول بين الحصص الدراسية في المدرسة.

يمكن تناول المولتن كيك بجانب الشاي والحليب أو ما شبه ذاك.

مقادير المولتن كيك للشيف سالي فؤادطريقة تحضير مولتن كيك