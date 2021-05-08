وصفات هندية وخلطات سرية دجاج تندوري هندي ودجاج المسالا المشوي

الدجاج من الاكلات الثابته في السفرة الاجنيه والعربيه يمكن طبخها باكثر من طريقه وافضل طريقه هي الطريقه الهنديه لكثره توابلها واحتوائها علي النكهات المختلفه التي يحبها الكبار والصغار ومن خلال هذا المقال سنتعرف علي طريقه الدجاج التندوري والدجاج المسالا من المطبخ الهندي
دجاج التندوري من الاكلات الجميله جدا ولها طعم رائع جدا ومن الاكلات المفضله لدي الجميع في الهند والمقادير الخاصه بها بسيطه جدا وفي متناول الجميع
- نصف معلقة صغيره ممن بودرة الكاري
- نصف معلقة صغيره من شطة مجروشة
- نصف معلقة صغيرة من الملح
- ربع معلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
- ربع معلقة صغيرة من البابريكا المطحونة
- ربع معلقة صغيرة من القرفه المطحونة
- ربع معلقة صغيرة من الكركم المطحون
- 2معلقة كبيرة من الماء
- قطع الدجاج
- نقوم بظبط الفرن علي درجة حرارة 200 درجة
- ثم نقوم بخلط وتقليب التوابل كلها حتي تصبح مثل المعجون متجانسه
- ثم نقوم بوضع التوابل بعد خلطها جيدا ووضعها علي الدجاج ونتركها في “الثلاجه” لمدة ساعة واحدة
- ثم نضع الزيت علي الدجاج قبل الشوي وندخله الفرن لمدة 25 دقيقه
- وهكذا يصبح جاهزاة لوضعه في طبق التقديم علي السفرة بجانب الاكلات الاخري
وهذه الوجبه هنديه ايضا ولها طعم رائع والمقادير وطريقة تحضيرها سهله جداالمقادير:
- 3 عدد صدور ويتم خليها من العظم وتقطيعها لمكعبات متساويه
- 1 كوب لبن الزبادي
- 1كوب كريمة
- طماطم معصورة او صلصه معلبه
- معلقة كبيرة من الزبدة الطرية
- معلقة كبيرة من الليمون
- فص متوسط الحجم من الثوم ويكون مهروسا
- فلفل
- معلقة كبيرة من الزنجبيل
- 4 معاق صغيرة من الكمون
- معلقة صغيرة من الفرفة
- معلقة صغيرة من بهارات المسالا الهنديه
- 2 معلقة صغيرة من البابريكا
- 2 معلقة صغيرة من الشطه
- 2 معلقة صغيرة من الفلفل الاسود
- 1 معلقة صغيرة من الملح
- ربع كوب من ورق نعناع لتزيين شكل الطبق
- نضع اللبن مع الليمون في وعاء مناسب
- نضع نصف كمية الكمون مع القرفة مع بهارات المسالا مع الشطة مع الفلفل الاسود ونقوم بالتقليب جيدا حتي يصبح الخليط متجانس
- نضع الزنجبيل المبشور والملح الي الخطوه السابقه حتي نتاكد من تداخل المكونات مع اللبن جيدا
- نضع قطع الدجاج في الخليط المكون من اللبن والبهارات ونضعه في الثلاجه لمدة ساعه واحده
- نضع الدجاج علي الشواية لمده لا تزيد عن خمس دقائق حتي يصبح ناضج
- نضع الزبدة علي النار ونع الثوم المهروس ومكعبات الفلفل مع باقي الكمون مع البابريكا مع الملح
- نضيف الكريمة مع الطماطم ونقلبها جيدا لدة 20 دقيقه
- نضع الدجاج المشوي الي الصلصة وتترك علي النار لمدة 10 دقائق
- نضع الدجاج في طبق التقديم ونضع اوراق النعناع الطازجة عليه للتزيين
الوسوم
الدجاج من الاكلات الثابته في السفرة الاجنيه والعربيه يمكن طبخها باكثر من طريقه وافضل طريقه هي الطريقه الهنديه لكثره توابلها واحتوائها علي النكهات المختلفه التي يحبها الكبار والصغار ومن خلال هذا المقال سنتعرف علي طريقه الدجاج التندوري والدجاج المسالا من المطبخ الهندي
دجاج التندوري من الاكلات الجميله جدا ولها طعم رائع جدا ومن الاكلات المفضله لدي الجميع في الهند والمقادير الخاصه بها بسيطه جدا وفي متناول الجميع
- نصف معلقة صغيره ممن بودرة الكاري
- نصف معلقة صغيره من شطة مجروشة
- نصف معلقة صغيرة من الملح
- ربع معلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
- ربع معلقة صغيرة من البابريكا المطحونة
- ربع معلقة صغيرة من القرفه المطحونة
- ربع معلقة صغيرة من الكركم المطحون
- 2معلقة كبيرة من الماء
- قطع الدجاج
- نقوم بظبط الفرن علي درجة حرارة 200 درجة
- ثم نقوم بخلط وتقليب التوابل كلها حتي تصبح مثل المعجون متجانسه
- ثم نقوم بوضع التوابل بعد خلطها جيدا ووضعها علي الدجاج ونتركها في “الثلاجه” لمدة ساعة واحدة
- ثم نضع الزيت علي الدجاج قبل الشوي وندخله الفرن لمدة 25 دقيقه
- وهكذا يصبح جاهزاة لوضعه في طبق التقديم علي السفرة بجانب الاكلات الاخري
وهذه الوجبه هنديه ايضا ولها طعم رائع والمقادير وطريقة تحضيرها سهله جداالمقادير:
- 3 عدد صدور ويتم خليها من العظم وتقطيعها لمكعبات متساويه
- 1 كوب لبن الزبادي
- 1كوب كريمة
- طماطم معصورة او صلصه معلبه
- معلقة كبيرة من الزبدة الطرية
- معلقة كبيرة من الليمون
- فص متوسط الحجم من الثوم ويكون مهروسا
- فلفل
- معلقة كبيرة من الزنجبيل
- 4 معاق صغيرة من الكمون
- معلقة صغيرة من الفرفة
- معلقة صغيرة من بهارات المسالا الهنديه
- 2 معلقة صغيرة من البابريكا
- 2 معلقة صغيرة من الشطه
- 2 معلقة صغيرة من الفلفل الاسود
- 1 معلقة صغيرة من الملح
- ربع كوب من ورق نعناع لتزيين شكل الطبق
- نضع اللبن مع الليمون في وعاء مناسب
- نضع نصف كمية الكمون مع القرفة مع بهارات المسالا مع الشطة مع الفلفل الاسود ونقوم بالتقليب جيدا حتي يصبح الخليط متجانس
- نضع الزنجبيل المبشور والملح الي الخطوه السابقه حتي نتاكد من تداخل المكونات مع اللبن جيدا
- نضع قطع الدجاج في الخليط المكون من اللبن والبهارات ونضعه في الثلاجه لمدة ساعه واحده
- نضع الدجاج علي الشواية لمده لا تزيد عن خمس دقائق حتي يصبح ناضج
- نضع الزبدة علي النار ونع الثوم المهروس ومكعبات الفلفل مع باقي الكمون مع البابريكا مع الملح
- نضيف الكريمة مع الطماطم ونقلبها جيدا لدة 20 دقيقه
- نضع الدجاج المشوي الي الصلصة وتترك علي النار لمدة 10 دقائق
- نضع الدجاج في طبق التقديم ونضع اوراق النعناع الطازجة عليه للتزيين
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