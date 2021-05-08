ضعيها لشعرك ليلة العيد ولن تحتاجي لفرد ولا استشوار شعر ناعم حرير من اول استعمال

خلطة لفرد الشعر المجعد، من أكثر من تبحث عنه الكثير من السيدات والفتيات طرق طبيعية لفرد الشعر والخشن، وذلك تجنبا من الحاق الاضرار بالشعر عن طريق فرده باستخدام المكواه والاستشوار الذي يرهق الخصل تدريجياً ويتسبب في اتلافها فيما بعد، وقد اثبتت الوصفات الطبيعة فعليتها في فرد الشعر سريعا، ولذلك نود أن نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد بأقل تكلفة وأقل خطوات فتابعي معي.

خلطة لفرد الشعر المجعد

هناك العديد من الوصفات الطبيعية المذهلة في فرد الشعر والتي تعد أفضل من الكيراتين، ومن تلك الوصفات وصفة خل التفاح التي تعمل على فرد الشعر بسهولة، حيث يحتوي خل التفاح احماض عديدة تساعد في الحفاظ على حيوية الشعر وتألقه.

خطوات تطبيق الوصفة

عليكي اولا بأخذ قطرات من خل التفاح وامزجيها مع قطرات من الماء البارد، ثم قومي بتوزيعها على كامل شعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل، ثم يشطف بالشامبو جيدا، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع للوصول لأفضل نتيجة.

مع وصفة الأفوكادو ستحصلين على شعر ناعم سلس في مدة قصيرة، حيث يعد الأفوكادو أفضل علاج للشعر الخشن والمجعد، كونه يحتوي على الكثير من خصائص الترطيب التي يحتاجها الشعر دوما للحفاظ على حيويته.

طريقة تحضير الوصفة:

اخضري واحدة من ثمرة الأفوكادو ثم قومي بهرسها جيدا جدا، ثم ضيفي عليها ملعقة كبيرة من اللبن السائل وامزجيهم معا جيدا.

وزعي الخليط على كامل شعر ويترك لمدة ساعتين على الأقل قبل غسله بالشامبو والماء البارد، استمري على تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات من مل أسبوع لعلاج الشعر الخشن والحصول على نتيجة مبهرة.