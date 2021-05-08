طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد لكل ست بيت محترفة في تقديم الحلويات

يعتبر بسكويت النشادر هو أساس فرحة العيد واستعداداته ، فهو النوع الوحيد الذي يعشقه معظم الناس بكثرة بجانب الكعك والحلويات الأخرى المختلفة، يكثر الطلب على هذا نوع البسكويت الرائع لانه يتميز بالطعم اللذيذ الشيق ويتم تقديمه مع كثير من المشروبات وخصوصاً المشروبات الساخنة، وتوجد كثير من الطرق المختلفة لإعداده حيث يتم تحضيره على حسب كل فرد والطريقة المفضلة لديه، ونحن نشجع كل أم بفعل هذه الطريقة في المنزل حتى لا تندم بدلاً من شرائه من المحلات بأسعار باهظة وطريقة غير مضمونة، واليوم سوف نتحدث عن خطوات عمل بسكويت النشادر وعرض مكوناته أيضاً.

مكونات عمل بسكويت النشادر

يتكون بسكويت النشادر من عدد من المكونات المتاحة في أى مكان بتكاليف بسيطة وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشادر.

5 حبات من البيض.

2 كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الحليب.

ربع كيلو من السمن.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير بسكويت النشادر من الطرق البسيطة التي لا تتعبك كثيراً وهي كما يلي:-