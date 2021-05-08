طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد لكل ست بيت محترفة في تقديم الحلويات

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يعتبر بسكويت النشادر هو أساس فرحة العيد واستعداداته ، فهو النوع الوحيد الذي يعشقه معظم الناس بكثرة بجانب الكعك والحلويات الأخرى المختلفة، يكثر الطلب على هذا نوع البسكويت الرائع لانه يتميز بالطعم اللذيذ الشيق ويتم تقديمه مع كثير من المشروبات وخصوصاً المشروبات الساخنة، وتوجد كثير من الطرق المختلفة لإعداده حيث يتم تحضيره على حسب كل فرد والطريقة المفضلة لديه، ونحن نشجع كل أم بفعل هذه الطريقة في المنزل حتى لا تندم بدلاً من شرائه من المحلات بأسعار باهظة وطريقة غير مضمونة، واليوم سوف نتحدث عن خطوات عمل بسكويت النشادر وعرض مكوناته أيضاً.مكونات عمل بسكويت النشادر
يتكون بسكويت النشادر من عدد من المكونات المتاحة في أى مكان بتكاليف بسيطة وهي كما يلي:-
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشادر.
- 5 حبات من البيض.
- 2 كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الحليب.
- ربع كيلو من السمن.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير بسكويت النشادر من الطرق البسيطة التي لا تتعبك كثيراً وهي كما يلي:-
- نحضر إناء واسع من البلاستيك ثم نضع فيه السمن والسكر ونضربهم جيداً حتى يتم الذوبان.
- ثم نقوم بضرب البيض جيداً ونضع عليه النشادر والفانيليا ونضيفهم إلى الخليط السابق ونمزجهم حتى يتم التجانس.
- ننخل الدقيق جيداً ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح ونضعهم على هذا الخليط السابق أيضاً ويتم العجن بإضافة الدقيق تدريجياً حتى نفاذ الكمية ثم نضع عليهم الحليب وتصبح لدينا عجينة طرية ومرنة.
- نأخذ جزء من كمية العجين ونضعهم في كيس حلواني أو أى ماكينة مستخدمة للبسكويت، ويتم تشكيل العجينة ووضعها في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه حتى النضج.
- إذا بقي العجين كما هو لا يتمدد نكمل بقية العجين بهذه الطريقة حتى تنتهي كميته، وإذا تمدد في الفرن نضع كمية دقيق بسيطة ونقلل من كمية السمن.
- بعد الانتهاء من طهي البسكويت بالكامل نضعه في الهواء حتى يصبح متماسك ثم نضعه بعد ذلك في المكان المراد وضعه فيه ونقدمه بالهنا والشفا.
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يعتبر بسكويت النشادر هو أساس فرحة العيد واستعداداته ، فهو النوع الوحيد الذي يعشقه معظم الناس بكثرة بجانب الكعك والحلويات الأخرى المختلفة، يكثر الطلب على هذا نوع البسكويت الرائع لانه يتميز بالطعم اللذيذ الشيق ويتم تقديمه مع كثير من المشروبات وخصوصاً المشروبات الساخنة، وتوجد كثير من الطرق المختلفة لإعداده حيث يتم تحضيره على حسب كل فرد والطريقة المفضلة لديه، ونحن نشجع كل أم بفعل هذه الطريقة في المنزل حتى لا تندم بدلاً من شرائه من المحلات بأسعار باهظة وطريقة غير مضمونة، واليوم سوف نتحدث عن خطوات عمل بسكويت النشادر وعرض مكوناته أيضاً.مكونات عمل بسكويت النشادر
يتكون بسكويت النشادر من عدد من المكونات المتاحة في أى مكان بتكاليف بسيطة وهي كما يلي:-
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشادر.
- 5 حبات من البيض.
- 2 كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الحليب.
- ربع كيلو من السمن.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير بسكويت النشادر من الطرق البسيطة التي لا تتعبك كثيراً وهي كما يلي:-
- نحضر إناء واسع من البلاستيك ثم نضع فيه السمن والسكر ونضربهم جيداً حتى يتم الذوبان.
- ثم نقوم بضرب البيض جيداً ونضع عليه النشادر والفانيليا ونضيفهم إلى الخليط السابق ونمزجهم حتى يتم التجانس.
- ننخل الدقيق جيداً ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح ونضعهم على هذا الخليط السابق أيضاً ويتم العجن بإضافة الدقيق تدريجياً حتى نفاذ الكمية ثم نضع عليهم الحليب وتصبح لدينا عجينة طرية ومرنة.
- نأخذ جزء من كمية العجين ونضعهم في كيس حلواني أو أى ماكينة مستخدمة للبسكويت، ويتم تشكيل العجينة ووضعها في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه حتى النضج.
- إذا بقي العجين كما هو لا يتمدد نكمل بقية العجين بهذه الطريقة حتى تنتهي كميته، وإذا تمدد في الفرن نضع كمية دقيق بسيطة ونقلل من كمية السمن.
- بعد الانتهاء من طهي البسكويت بالكامل نضعه في الهواء حتى يصبح متماسك ثم نضعه بعد ذلك في المكان المراد وضعه فيه ونقدمه بالهنا والشفا.
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