“من أول مرة” خلطة رهيبة لفرد الشعر المجعد والخشن في دقائق ضعيها وستذهلين من النتيجة

اقوي وصفة لفرد الشعر، الشعر الناعم والسلس هو حلم كل فتاة، ولكن هناك الكثير من السيدات يعانون من الشعر المموج والخشن، وتلجأ البعض لاستخدام العلاجات الكيميائية مثل الفرد باستخدام المكواه أو الاستشوار الذي يقوم بفرد الشعر لمدة قصيرة ومؤقته، ولكن نجد أن هذه الطرق تسبب العديد من الآثار الجانبية على الشعر، ومنها تساقط الشعر وجفافه واتلافه.

وصفة

لفرد الشعر المجعد من اول مرة

وهناك العديد من المكونات الطبيعية الآمنة على الشعر، والتي تعمل بشكل ملحوظ على فرد الشعر لتجنب هذه الأضرار، ولكن يجب مراعاة عدم تطبيق هذه الخلطة أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة الزيوت لفرد الشعر المجعد

من أقوي الوصفات الطبيعية لفرد الشعر هي الزيوت الساخنة، التي تعمل على فرد الشعر سريعا، كما تقوم بتقويته وترطيبه.

عليكي بأخذ كنية مناسبة من زيت الزبون أو زيت السمسم أو زيت جوز الهند، ثم ضعيه في وعاء علة نار هادئة حتي يسخن قليلا.

ثم خذي كمية الزيت الساخن وابدئي لتوزيعه على كامل الشعر، ثم مشطي شعرك بالكامل وستلاحظين الفرق.

وصفات

مجربة لفرد الشعر المموج والخشن

وصفة الحليب والعسل لتنعيم الشعر الخشن

مع وصفة الحليب والعسل، قولي وداعا للشعر الخشن والمجعد، حيث يحتوي الحليب على عدة بروتينات مغذية للشعر، فضلاً على العسل الطبيعي الذي يلعب دورا هاما في ترطيب الشعر.

المكونات:

نصف كوب صغير من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من العسل الابيض.

خطوات تحضير الوصفة

اولا اخلطي كمية الحليب مع العسل حتى يتشكل خليط متجانس، قومي بوضع الخليط على الشعر ووزعيه جيدا واتركيه لمدة ساعتين على الأقل.

اغسلي الشعر بالماء البارد، ويفضل تكرار الطريقة مرة واحدة في الأسبوع

وصفة زيت الخروع لفرد الشعر المجعد

من أقوي الوصفات الطبيعة التي حققت ناجح كبير في مدة قصيرة هي وصفة زيت الخروع المذهلة، حيث يعمل زيت الخروع على تكثيف الشعر وتقويته ويجعله ناعم ولامع.

فقط قومي بخلط ملعقتان كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من زيت جوزة الهند، ثم قومي بتدليك فروة الرأس الخليط بشكل جيد حتي يتشرب الشعر تماما للمزيج.

ثم مشطي شعرك جيدا من الجذور حتي الاطراف، اتركي الخليط على شعرك لمدة 3 ساعات أو أكثر، ثم اشطفي شعرك بالماء الدافئ.