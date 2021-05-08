طريقة عمل دجاج محشي مكرونة في وقت سريع

الدجاج والمكرونة من الوجبات التي لا يختلف عليها الأشخاص، حيث تعد من الوجبات الأساسية في أي منزل سواء كان الدجاج في صورته العادية مشوي مع المكرونة الحمراء أو دجاج البانيه، كما يمكن أيضاً عمل المكرونة بالدجاج مع طبقة من البشاميل بما يسمى النجرسكو، ولكن هل فكرتي يوما في حشو الدجاج بالمكرونة بدلاً من الأرز، تعالي معا نتعرف على الطريقة. طريقة عمل دجاج محشي مكرونة طريقة عمل دجاج محشي مكرونة المكونات: دجاجة متوسطة الحجم

كوب مكرونة مسلوقة

ماء، علبة زبادي

2 بصلة مفرومة

2 ملعقة ثوم مفروم

ملعقة كاتشب

3 ملاعق زيت زيتون

بهارات مشكله

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بغسل الدجاجة جيداً، ووضعها في تتبيلة من الزبادي والبصل والثوم والكاتشب وزيت زيتون. في وعاء على النار نضع ملعقتين من الزيت ثم البصل مع التقليب حتى يصفر لونه ثم نضيف الثوم مع التقليب. نضيف الصلصة مع التقليب ووضع القليل من الماء، وتترك حتى تنضج ثم نضيف إليها المكرونة والملح والبهارات. نحضر الدجاجة، ونقوم بحشوها باستخدام المكرونة وغلق الدجاجة باستخدام أعواد الشيش طاووق أو الخيط. توضع الدجاجة في قدر من الماء حتى تنضج، ونقوم بوضعها أسفل الشواية حتى تأخذ لون أحمر. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة والخضار طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة والخضار المقادير: دجاجة صغيرة الحجم

ربع كيلو مكرونة، جزرة

كوسة، بطاطس

بصلة صغيرة الحجم

فص ثوم مفروم

ملح

بهارات مشكله

نصف ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مقادير تتبيلة الدجاج: علبة زبادي

ملعقة زيت زيتون

رشة ملح

ربع ملعقة نعناع ناشف

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكله

ملعقة ونصف بقدونس مفروم. نقوم بغسل الدجاجة جيداً، ونضع التتبيلة في وعاء مع تتبيل الدجاجة بها، وتترك لمدة ساعة على الأقل. نضع المكرونة في وعاء به ماء مغلي، وتترك على النار حتى الغليان، ونحضر وعاء آخر نضع فيه الزيت. نضيف البصل مع التقليب ثم نضيف إليها الثوم مع التقليب، ونقوم بإضافة الخضار بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم نضيف إليهم المكرونة. نحشو الدجاجة بالمكرونة حتى تمتلىء ونضع الدجاج والمكرونة في صينية مناسبة، ونغطيها باستخدام ورق القصدير. تترك في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة تقريباً، ومن ثم نضعها تحت الشواية حتى يحمر لونها. الوسوم

الدجاج والمكرونة من الوجبات التي لا يختلف عليها الأشخاص، حيث تعد من الوجبات الأساسية في أي منزل سواء كان الدجاج في صورته العادية مشوي مع المكرونة الحمراء أو دجاج البانيه، كما يمكن أيضاً عمل المكرونة بالدجاج مع طبقة من البشاميل بما يسمى النجرسكو، ولكن هل فكرتي يوما في حشو الدجاج بالمكرونة بدلاً من الأرز، تعالي معا نتعرف على الطريقة. طريقة عمل دجاج محشي مكرونة طريقة عمل دجاج محشي مكرونة المكونات: دجاجة متوسطة الحجم

كوب مكرونة مسلوقة

ماء، علبة زبادي

2 بصلة مفرومة

2 ملعقة ثوم مفروم

ملعقة كاتشب

3 ملاعق زيت زيتون

بهارات مشكله

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بغسل الدجاجة جيداً، ووضعها في تتبيلة من الزبادي والبصل والثوم والكاتشب وزيت زيتون. في وعاء على النار نضع ملعقتين من الزيت ثم البصل مع التقليب حتى يصفر لونه ثم نضيف الثوم مع التقليب. نضيف الصلصة مع التقليب ووضع القليل من الماء، وتترك حتى تنضج ثم نضيف إليها المكرونة والملح والبهارات. نحضر الدجاجة، ونقوم بحشوها باستخدام المكرونة وغلق الدجاجة باستخدام أعواد الشيش طاووق أو الخيط. توضع الدجاجة في قدر من الماء حتى تنضج، ونقوم بوضعها أسفل الشواية حتى تأخذ لون أحمر. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة والخضار طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة والخضار المقادير: دجاجة صغيرة الحجم

ربع كيلو مكرونة، جزرة

كوسة، بطاطس

بصلة صغيرة الحجم

فص ثوم مفروم

ملح

بهارات مشكله

نصف ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مقادير تتبيلة الدجاج: علبة زبادي

ملعقة زيت زيتون

رشة ملح

ربع ملعقة نعناع ناشف

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكله

ملعقة ونصف بقدونس مفروم. نقوم بغسل الدجاجة جيداً، ونضع التتبيلة في وعاء مع تتبيل الدجاجة بها، وتترك لمدة ساعة على الأقل. نضع المكرونة في وعاء به ماء مغلي، وتترك على النار حتى الغليان، ونحضر وعاء آخر نضع فيه الزيت. نضيف البصل مع التقليب ثم نضيف إليها الثوم مع التقليب، ونقوم بإضافة الخضار بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم نضيف إليهم المكرونة. نحشو الدجاجة بالمكرونة حتى تمتلىء ونضع الدجاج والمكرونة في صينية مناسبة، ونغطيها باستخدام ورق القصدير. تترك في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة تقريباً، ومن ثم نضعها تحت الشواية حتى يحمر لونها.

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