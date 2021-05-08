طريقة عمل كرات البطاطس بالكريمة بطريقة شهية

طريقة عمل كرات البطاطس بالكريمة ، اقترب شهر رمضان على الانتهاء، وبدأت ربة المنزل تحتار في تحضير سفرة لباقي أيام رمضان، فهناك العديد من الأطباق الرئيسية التي كثر تناولها خلال شهر رمضان مثل: البط واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شعر الجميع من التكرار في تناول الطعام، وبدأ الجميع يبحث عن طعام مختلف غير تقليدي، لذا نقدم لكم طريقة عمل كرات البطاطس بالكريمة، وهي وجبة لذيذة ومشبعة. طريقة عمل كرات البطاطس بالكريمة طريقة عمل كرات البطاطس بالكريمة المكونات: كوب كريمة طبخ

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

رشة فلفل أبيض

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة نشا. لتحضير البطاطس: 2 حبة بطاطس صغيرة الحجم مسلوقة

8/1 كوب كريمة طبخ

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة ونصف بقسماط

ملعقة كبيرة ونصف دقيق

ملعقة كبيرة ونصف نشا مكونات الحشو: ملعقة كبيرة زيت نباتي

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

لحم مفروم

ربع كوب جزر مبشور

ربع كوب مشروم مفروم

ربع ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة اوريجانو. للطبقة الخارجية: بيض

دقيق

بقسماط

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي. تحضير كرات البطاطس بالكريمة نبدأ بتحضير حشو البطاطس عن طريق وضع وعاء على النار نضع به ملعقتين من الزيت ثم نضيف إليها البصل مع التقليب حتى يتغير لونه، وبعدها نضيف اللحم المفروم مع التقليب. نترك الخليط حتى ينضج، ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود والبهارات، ونقوم بوضع الجزر والمشروم مع التقليب ونتركه لمدة 5 دقائق، ونضع الخليط جانبا لحين الاستخدام. نضع البطاطس في وعاء وهرسها، ونضيف إليها الكريمة والدقيق والبقسماط والملح والفلفل الأسود و البهارات مع التقليب حتى تتماسك المكونات. نقسم البطاطس إلى كرات متوسطة الحجم، ونبدأ في عمل حفرة صغيرة في كرات البطاطس ونحشيها باللحم والخضار مع إغلاقها جيداً. نكرر ذلك مع باقي كمية البطاطس حتى تنتهي الكمية، ونقوم بغمس كرات البطاطس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، وتوضع في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك. نقوم بقلي كرات البطاطس في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون، ونقوم بتقليب مكونات الكريمة في وعاء و نسكبها على البطاطس. توضع البطاطس في صينية على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة على الأقل حتى يحمر وجهها. تحضير كرات البطاطس بالكريمة الوسوم

طريقة عمل كرات البطاطس بالكريمة ، اقترب شهر رمضان على الانتهاء، وبدأت ربة المنزل تحتار في تحضير سفرة لباقي أيام رمضان، فهناك العديد من الأطباق الرئيسية التي كثر تناولها خلال شهر رمضان مثل: البط واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شعر الجميع من التكرار في تناول الطعام، وبدأ الجميع يبحث عن طعام مختلف غير تقليدي، لذا نقدم لكم طريقة عمل كرات البطاطس بالكريمة، وهي وجبة لذيذة ومشبعة. طريقة عمل كرات البطاطس بالكريمة طريقة عمل كرات البطاطس بالكريمة المكونات: كوب كريمة طبخ

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

رشة فلفل أبيض

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة نشا. لتحضير البطاطس: 2 حبة بطاطس صغيرة الحجم مسلوقة

8/1 كوب كريمة طبخ

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة ونصف بقسماط

ملعقة كبيرة ونصف دقيق

ملعقة كبيرة ونصف نشا مكونات الحشو: ملعقة كبيرة زيت نباتي

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

لحم مفروم

ربع كوب جزر مبشور

ربع كوب مشروم مفروم

ربع ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة اوريجانو. للطبقة الخارجية: بيض

دقيق

بقسماط

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي. تحضير كرات البطاطس بالكريمة نبدأ بتحضير حشو البطاطس عن طريق وضع وعاء على النار نضع به ملعقتين من الزيت ثم نضيف إليها البصل مع التقليب حتى يتغير لونه، وبعدها نضيف اللحم المفروم مع التقليب. نترك الخليط حتى ينضج، ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود والبهارات، ونقوم بوضع الجزر والمشروم مع التقليب ونتركه لمدة 5 دقائق، ونضع الخليط جانبا لحين الاستخدام. نضع البطاطس في وعاء وهرسها، ونضيف إليها الكريمة والدقيق والبقسماط والملح والفلفل الأسود و البهارات مع التقليب حتى تتماسك المكونات. نقسم البطاطس إلى كرات متوسطة الحجم، ونبدأ في عمل حفرة صغيرة في كرات البطاطس ونحشيها باللحم والخضار مع إغلاقها جيداً. نكرر ذلك مع باقي كمية البطاطس حتى تنتهي الكمية، ونقوم بغمس كرات البطاطس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، وتوضع في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك. نقوم بقلي كرات البطاطس في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون، ونقوم بتقليب مكونات الكريمة في وعاء و نسكبها على البطاطس. توضع البطاطس في صينية على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة على الأقل حتى يحمر وجهها. تحضير كرات البطاطس بالكريمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كرات البطاطس بالكريمة بطريقة شهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.