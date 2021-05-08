كحك العيد بالعجوة المعمول الناعم بالسمن البلدي لطعم ولا أروع

يعتبر كحك العيد من مظاهر الفرح والاحتفالات لدى المصريون منذ القدم وحتى الآن، وسيستمر من أهم طقوس الإحتفال على مر العصور التاريخية، فهو من أشهى الحلويات التي تعدها ربات البيوت في عيد الفطر، فكحك العيد يرتبط تقديمه بعيد الفطر، ويقدم للضيوف بجانب العصير أو الشاي، أو يتهادى به الناس في عيد الفطر، وكحك العيد يتميز بسهولة تحضيره.

وترجع أصول عمل كحك العيد إلى الدولة الفاطمية ويشكل على شكل دوائر أو أقراص ينقش وجهها بالعديد من النقوش التي تعطيه البهجة وتمنح من يتناوله الفرحة.

والكحك له قيمة غذائية مرتفعة من معادن وبروتينات، ويتميز الكحك بالعجوة بطعمه الرائع والشهي، والسمنه البلدي تعطي له طعم ورائحة شهية وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كحك العيد وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، وبخطوات سريعة، تابعي معنا. مكونات كحك العيد الناعم كيلو جرام ونصف الكيلومن الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوبان ونصف من السمن المذاب الساخن.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من روائح الكحك.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ستة ملاعق كبيرة من السمسم المحمص

رشه صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم. مكونات الحشوة كيلو جرام من العجوة أو التمر منزوعة النواة.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقتان كبيرتان من السمن الفلاحي.

ملعقتان كبيرتان من السمسم. طريقة تحضير كحك العيد بالعجوة في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق الأبيض جيداً دخول الهواء به ولتنقيته من الشوائب والأتربة العالقة به، ثم نقوم بوضع السمسم و روائح الكحك على الدقيق، ونقوم بالتقليب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع السمنة الساخنة تدريجياً على الدقيق ثم نقوم بفركها مع الدقيق جيداً حتى يتشرب الدقيق السمنة، ويصبح الخليط لين، ثم نقوم بترك الخليط حتى يبرد.

في وعاء صغير نقوم بتذويب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ثم نقوم بتغطيتها حتى تفور الخميرة وتتفاعل ونقوم بسكب خليط الخميرة تدريجياً على الدقيق.

نقوم بصب الحليب السائل على الدقيق مع التقليب جيداً، وفرك العجينة وتبسيسها بواسطة اليد حتى تحصلين على عجينة طرية ولينة و سهلة التشكيل.

نقوم بتغطية العجينة جيداً بقطعة من القماش، ثم نقوم بوضع العجينة في مكان دافئ لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين حتى ترتاح العجينة وتتخمر، ويزداد حجمها.

نقوم بتحضير الحشوة، بوضع العجوة في وعاء غويط، ثم نقوم بوضع القرفة عليها، وتخلط العجوة مع القرفة، ويجب عجنها بواسطة أصابعك حتى تصبح لينه، وسهلة التشكيل. مكونات كحك العيد الناعممكونات الحشوةطريقة تحضير كحك العيد بالعجوة الوسوم

يعتبر كحك العيد من مظاهر الفرح والاحتفالات لدى المصريون منذ القدم وحتى الآن، وسيستمر من أهم طقوس الإحتفال على مر العصور التاريخية، فهو من أشهى الحلويات التي تعدها ربات البيوت في عيد الفطر، فكحك العيد يرتبط تقديمه بعيد الفطر، ويقدم للضيوف بجانب العصير أو الشاي، أو يتهادى به الناس في عيد الفطر، وكحك العيد يتميز بسهولة تحضيره.

وترجع أصول عمل كحك العيد إلى الدولة الفاطمية ويشكل على شكل دوائر أو أقراص ينقش وجهها بالعديد من النقوش التي تعطيه البهجة وتمنح من يتناوله الفرحة.

والكحك له قيمة غذائية مرتفعة من معادن وبروتينات، ويتميز الكحك بالعجوة بطعمه الرائع والشهي، والسمنه البلدي تعطي له طعم ورائحة شهية وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كحك العيد وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، وبخطوات سريعة، تابعي معنا. مكونات كحك العيد الناعم كيلو جرام ونصف الكيلومن الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوبان ونصف من السمن المذاب الساخن.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من روائح الكحك.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ستة ملاعق كبيرة من السمسم المحمص

رشه صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم. مكونات الحشوة كيلو جرام من العجوة أو التمر منزوعة النواة.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقتان كبيرتان من السمن الفلاحي.

ملعقتان كبيرتان من السمسم. طريقة تحضير كحك العيد بالعجوة في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق الأبيض جيداً دخول الهواء به ولتنقيته من الشوائب والأتربة العالقة به، ثم نقوم بوضع السمسم و روائح الكحك على الدقيق، ونقوم بالتقليب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع السمنة الساخنة تدريجياً على الدقيق ثم نقوم بفركها مع الدقيق جيداً حتى يتشرب الدقيق السمنة، ويصبح الخليط لين، ثم نقوم بترك الخليط حتى يبرد.

في وعاء صغير نقوم بتذويب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ثم نقوم بتغطيتها حتى تفور الخميرة وتتفاعل ونقوم بسكب خليط الخميرة تدريجياً على الدقيق.

نقوم بصب الحليب السائل على الدقيق مع التقليب جيداً، وفرك العجينة وتبسيسها بواسطة اليد حتى تحصلين على عجينة طرية ولينة و سهلة التشكيل.

نقوم بتغطية العجينة جيداً بقطعة من القماش، ثم نقوم بوضع العجينة في مكان دافئ لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين حتى ترتاح العجينة وتتخمر، ويزداد حجمها.

نقوم بتحضير الحشوة، بوضع العجوة في وعاء غويط، ثم نقوم بوضع القرفة عليها، وتخلط العجوة مع القرفة، ويجب عجنها بواسطة أصابعك حتى تصبح لينه، وسهلة التشكيل. مكونات كحك العيد الناعممكونات الحشوةطريقة تحضير كحك العيد بالعجوة

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