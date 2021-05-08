يبحث الكثيرون عن طريقة عمل سمك بالبشاميل ، حيث أن الأسماك من المأكولات البحرية الشهية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، نظرًا لاحتوائها على عناصر مفيدة للجسم، مثل الفوسفور، البروتينات، والفيتامينات التي تمنح الجسم الطاقة، مما دفعنا إلى تقديم الطريقة بالتفاصيل والمقادير بالكامل.

طريقة عمل سمك بالبشاميل

البشاميل يمنح الوصفات طابعها الخاص ويجعلها ذات مذاق لذيذ، خاصة إذا تم إضافته إلى الأسماك المفيدة للجسم، والتي ينصح بتناولها مرتين أسبوعيًا كحد أدنى خاصة في حالة وجود أطفال، وفيما يلي طريقة السمك بالبشاميل في البيت:

كيلو ونصف من السمك المخلي (الفيليه).

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

كوب لبن بارد.

ملعقة عصير ليمون.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من السمن.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كمون ناعم.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ربع كوب من الجوز المجروش.

نصف كوب من عين الجمل المجروش.

كوب من الحمص.

ملعقتان من البقدونس المفروم.

يتم تنظيف السمك وغسله جيدًا، ثم تتبيله بالبهارات (الملح، الفلفل، الكمون)، ثم إضافة عصير الليمون، وتركه لمدة نصف ساعة على الأقل. وضع الزيت في طاسة على النار حتى تذوب تمامًا، يتم قلي قطع السمك للحصول على لون ذهبي من الجانبين. يرفع من على النار ويوضع على مناديل ورقية للتخلص من الزيوت الزائدة. البدء في عمل البشاميل عن طريق وضع الزبدة في وعاء على النار، ثم يتم إضافة الدقيق مع التقليب جيدًا حتى يتحول لونه إلى اللون الغامق. يتم إضافة اللبن البارد مع التقليب المستمر حتى لا تتكون كتل، نترك المزيج على النار حتى الغليان والحصول على قوام متجانس. يتم إضافة الملح والفلفل الأسود. إضافة الجوز والعين الجمل المجروش إلى البشاميل والمزج جيدًا. رص قطع الفيليه في صينية مدهونة بالزيت، ثم يتم سكب البشاميل على السمك وتوزيعه جيدًا. يتم وضع صينية السمك في فرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة حتى تمام النضج. يمكن تزيين صينية السمك بالبشاميل بالبقدونس المفروم وشرائح الليمون، تقدم ساخنة وبالهنا.

مقادير الوصفةخطوات التحضير