جددي لون شعرك قبل العيد بمواد طبيعية 100%

جددي لون شعرك بمواد طبيعية باكثر من لون، يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر بجميع الألوان المواكبة للموضة وهذه الألوان تتناسب مع كافة اعمار السيدات والفتيات ومن بين هذه الألوان الزيتي، فترغب كل سيدة في أن تجدد من شعرها وأن تظهر بمظهر مختلف وجديد واستطعنا اليوم أن نقدم إليكم طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني.

مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل:

مكونات هذه الصبغة غير مكلفة على الإطلاق ويتم شرائها من أي مكان فهي متوافرة بكل تأكيد وإليكم في السطور الآتية مكونات صبغ الشعر باللون الزيتي.

نصف كأس من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.

في بداية الأمر لا بد من إحضار إناء صغير الحجم ويتم خلط فيه كافة مكونات الصبغة مع بعضها البعض وبعدد ذلك يتم إضافة كلاً من زيت الزيتون والعسل والقرفة ويتم خلطهم سوياً جيداً. بعد الاستمرار في الخلط سيظهر إليكم عجينة ناعمة وبعد ذلك يتم تركها لمدة ثلاثة ساعات وذلك من أجل تتخمر وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة من عصير الليمون الطازج إلى الخليط السابق وبعد ذلك يتم الاستمرار في الخلط لحين أن يظهر إليكم الخليط متجانس. من المعتاد قبل أن يتم وضع الصبغة على الشعر يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء ويتم الحرص على ارتداء قفازات مطاطية وبعد ذلك يتم دهن كلاً من الجبهة والأذنين والرقبة بكمية من الفازلين. بعد ذلك يتم الاعتماد على فرشاة الصبغ ويتم تطبيق الخليط على خصلات الشعر وتركه على الشعر لمدة ساعتين على الأقل وبعد ذلك يتم غسل الشعر بكلاً من المياه الفاتر والشامبو. من أجل أن يتم الحصول على لون زيتي ثابت يلزم تكرار استخدام ذلك الخليط على الشعر مرتين في كل أسبوع للحصول على اللون الذي ترغبون في الحصول عليه. وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير صبغة الشعر باللون الزيتوني ونتمنى أن تصلون للدرجة المناسبة وأن تتناسب مع مظهرهم.

طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل:طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر:

الكثير من السيدات يفضلن صبغ الشعر بمواد طبيعية دون أستعمال المواد الكيماوية التي تعمل على تلف الشعر من الجذور ألى الأطراف، لذا سنعرض عليكم متابعينا من خلال السطور التالية طريقة تلوين الشعر وصبغه بمواد طبيعية غير ضارة على الشعر، واليوم سنوضح طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر.

كركاديه بلدي.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ماء مقدار لتر.

في الأول قومي بإحضار الكركاديه وضعيه في أناء عميق وبه الماء. أرفعي الإناء على النار حتى يتم الغليان ويتم خرط اللون الأحمر جيدا. حضري مصفاة وصفي جيدا الكركادية من الماء وضعي عليهم الخل. قومي بتقسيم الشعر وسرحيه جيدا وضعي ماء الكركاديه على الشعر مع وضع بونيه لمدة لا تقل عن خمس ساعات. بعدها اغسلي الشعر جيدا وسيكون شعرك باللون الأحمر المطلوب.

المكونات:طريقة تحضير وعمل صبغة الشعر باللون الأحمر: