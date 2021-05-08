كيفية عمل الغريبة بطعم دايب ومذاق روعة واحلى من المحلات

الغريبة من الحلويات التى تتوارثها الاجيال فلابد ان يتعلم الفتايات طريقة عملها، لانها من الحلويات التى يقبل على اكلها الجميع خاصة فى الاعياد والافراح لما لها من طعم دايب ولذيذ، لذلك فمع قرب ايام العيد تبدا معظم البيوت فى الاستعداد لعمل كحك العيد بجميع انواعه فرحة بقدوم العيد الذى يحمل الينا الكثير من مظاهر البهجة والسرور، فنحن نحضر كل هذه الحلويات استعدادا له، فسوف نستمتع بتقديم الذ واشهى الحلويات بطريقة سهلة وبسيطة على كل ربة منزل ان تنفذها بسرعة، وسوف اقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الغريبة بادق التفاصيل.

مكونات الغريبة

تتكون الغريبة من مكونات متوفرة فى المنزل وايضا حتى لو قمنا بشرائها فهى غير مكلفة وهى كالتالى:

كوب من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

2 كوب من دقيق السميد مطحون ناعم.

كوب من الدقيق العادى.

2 بيضة.

1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الغريبة سهلة وبسيطة ومن السهل على ربة المنزل عمله فى اى وقت تريده بكل يسر وهى كالاتى: