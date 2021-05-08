كيفية عمل الغريبة بطعم دايب ومذاق روعة واحلى من المحلات

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الغريبة من الحلويات التى تتوارثها الاجيال فلابد ان يتعلم الفتايات طريقة عملها، لانها من الحلويات التى يقبل على اكلها الجميع خاصة فى الاعياد والافراح لما لها من طعم دايب ولذيذ، لذلك فمع قرب ايام العيد تبدا معظم البيوت فى الاستعداد لعمل كحك العيد بجميع انواعه فرحة بقدوم العيد الذى يحمل الينا الكثير من مظاهر البهجة والسرور، فنحن نحضر كل هذه الحلويات استعدادا له، فسوف نستمتع بتقديم الذ واشهى الحلويات بطريقة سهلة وبسيطة على كل ربة منزل ان تنفذها بسرعة، وسوف اقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الغريبة بادق التفاصيل.مكونات الغريبة
تتكون الغريبة من مكونات متوفرة فى المنزل وايضا حتى لو قمنا بشرائها فهى غير مكلفة وهى كالتالى:
- كوب من الزبدة.
- كوب من السكر البودرة.
- 2 كوب من دقيق السميد مطحون ناعم.
- كوب من الدقيق العادى.
- 2 بيضة.
- 1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الغريبة سهلة وبسيطة ومن السهل على ربة المنزل عمله فى اى وقت تريده بكل يسر وهى كالاتى:
- نقوم باحضار اناء ونضع به السكر والزبدة.
- نحضر مضرب يدوي سيلك او مضرب كهربائى ونقوم بضرب السكر والزبدة مع بعض.
- نستمر فى الخفق حتى يصبح الخليط متجانس مع بعضه البعضوياخذ الشكل الكريمى.
- نقوم بخفق البيض فى اناء اخر لوحده بعد ذلك نضيفه على الخليط السابق ونخلطهم جيدا.
- ثم نقوم باضافة دقيق السميد والدقيق العادى ونعجنهم كويس.
- بعد عجن الخليط جيدا نقوم بوضعه فى الثلاجة حتى يتماسك ونقوم بتشكيله بسهولة.
- بعد اخراجه من الثلاجة نقوم بتشكيل العجينة على شكل كور صغيرة فى الحجمونقوم بوضع الزبيب او كور صغيرة من الشوكولاتة او من الممكن ان ناخذ شوية من العجين ونضيف عليهم شوية كاكاوونشكلها كور صغيرة جدا توضع فى منتصف الكرات اللى شكلناها من قبل لتزيينها.
- توضع على صوانى غير مدهونة. ثم ندخلها الفرن المسخنة سابقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.
- نتركها حتى تاخذ اللون الذهبى وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما.
- نرصها فى طبق التقديم وعيد سعيد عليكم.
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الغريبة من الحلويات التى تتوارثها الاجيال فلابد ان يتعلم الفتايات طريقة عملها، لانها من الحلويات التى يقبل على اكلها الجميع خاصة فى الاعياد والافراح لما لها من طعم دايب ولذيذ، لذلك فمع قرب ايام العيد تبدا معظم البيوت فى الاستعداد لعمل كحك العيد بجميع انواعه فرحة بقدوم العيد الذى يحمل الينا الكثير من مظاهر البهجة والسرور، فنحن نحضر كل هذه الحلويات استعدادا له، فسوف نستمتع بتقديم الذ واشهى الحلويات بطريقة سهلة وبسيطة على كل ربة منزل ان تنفذها بسرعة، وسوف اقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الغريبة بادق التفاصيل.مكونات الغريبة
تتكون الغريبة من مكونات متوفرة فى المنزل وايضا حتى لو قمنا بشرائها فهى غير مكلفة وهى كالتالى:
- كوب من الزبدة.
- كوب من السكر البودرة.
- 2 كوب من دقيق السميد مطحون ناعم.
- كوب من الدقيق العادى.
- 2 بيضة.
- 1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الغريبة سهلة وبسيطة ومن السهل على ربة المنزل عمله فى اى وقت تريده بكل يسر وهى كالاتى:
- نقوم باحضار اناء ونضع به السكر والزبدة.
- نحضر مضرب يدوي سيلك او مضرب كهربائى ونقوم بضرب السكر والزبدة مع بعض.
- نستمر فى الخفق حتى يصبح الخليط متجانس مع بعضه البعضوياخذ الشكل الكريمى.
- نقوم بخفق البيض فى اناء اخر لوحده بعد ذلك نضيفه على الخليط السابق ونخلطهم جيدا.
- ثم نقوم باضافة دقيق السميد والدقيق العادى ونعجنهم كويس.
- بعد عجن الخليط جيدا نقوم بوضعه فى الثلاجة حتى يتماسك ونقوم بتشكيله بسهولة.
- بعد اخراجه من الثلاجة نقوم بتشكيل العجينة على شكل كور صغيرة فى الحجمونقوم بوضع الزبيب او كور صغيرة من الشوكولاتة او من الممكن ان ناخذ شوية من العجين ونضيف عليهم شوية كاكاوونشكلها كور صغيرة جدا توضع فى منتصف الكرات اللى شكلناها من قبل لتزيينها.
- توضع على صوانى غير مدهونة. ثم ندخلها الفرن المسخنة سابقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.
- نتركها حتى تاخذ اللون الذهبى وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما.
- نرصها فى طبق التقديم وعيد سعيد عليكم.
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