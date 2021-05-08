طريقة عمل البيتزا السائلة بطريقة بسيطة جربوها وسوف تنال إعجابكم

البيتزا السائلة هي الوجبة الخفيفة الجميلة البسيطة ، تعتبر هذه الأكلة من أسهل وأسرع أنواع الوجبات السريعة التى يتم تناولها في أي وقت، وعلى الرغم من سهولة إعدادها في المنزل إلا أنها من أكثر الأكلات التي يكثر شرائها جاهزة من الخارج بتكلفة كبيرة، وتختلف طريقة عملها وطهيها من طريقة إلى أخرى حيث يمكن تسويتها في المقلاة أو في الفرن، وهذه الوجبة لا تتقيد بنوع معين من الحشوة بمعنى أصح أن كل فرد على حسب مقدرته والمتوفر لديه من الحشوات المختلفة، والآن سوف نتحدث عن مكونات البيتزا السائلة وطريقة تجهيزها بكل بساطة.

مكونات عمل البيتزا السائلة

البيتزا السائلة من أسهل أنواع الوجبات السريعة التى تتكون من أشياء بسيطة وهي كما يلي:-

كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

كوب وربع من الماء الدافئ ( على حسب العجين ).

مكونات الحشوة

لحمة مفرومة أو فراخ مقطع.

حبة من الفلفل الأخضر.

حبة من البصل المقطع

فلفل أسود.

ملح.

زيتون أسود وأخضر.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة إعداد وتحضير البيتزا السائلة من أبسط الطرق سوف نعرضها على حضراتكم الآن وهي كما يلي: