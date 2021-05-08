طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي بالمنزل حتى تكوني متألقة في العيد

كريم الأساس ، من أهم مستحضرات البشرة التي تعمل على إخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها، وعلى كل سيدة تريد أن تكون متألقة خلال عيد الفطر المبارك، أن تستخدم مكونات طبيعية في عمل الكريم، لأن جميع مستحضرات التجميل الخارجية تحتوي على مواد كيميائية في صناعتها، وتؤثر على جمال البشرة في المستقبل، وينصح أغلب خبراء التجميل في العالم باستخدام مساحيق التجميل الطبيعية لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة في حل مشاكل البشرة سواء كانت دهنية أو جافة، والبعد على مساحيق التجميل التي تدخل في صناعتها المواد الكيميائية، لأنها تجعل البشرة تشيخ بسرعة، وتحضير الكريمات الطبيعية في المنزل سهل للغاية، لأن مكوناتها بسيطة وسهلة التحضير، ولا تحتاج منا وقت أو مجهود في صناعتها، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات المفيدة للبشرة، مثل كريم الحلبة والكركم، وكريم البقدونس، وكريم الزنجبيل، وكل هذه الكريمات الطبيعية مفيدة في إزالة التجاعيد، وتفتيح لون البشرة والجلد بشكل كبير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي بالمنزل.

مكونات كريم الأساس الطبيعي

يحتوي هذا النوع من الكريم على مكونات سهلة وبسيطة وهى كالآتي:-

كوب نشا مطحون جيدًا.

ملعقتان شوفان مطحون جيدًا.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو أو القهوة البودر المطحونة جيدًا.

10 نقاط زيت بذور العنب من النوع الجيد.

عبوة فارغة لوضع الكريم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي بالمنزل بأسهل الخطوات وهى كالتالي:-

نقوم بخلط النشا والشوفان جيدًا، ثم نقوم بإضافة الكاكاو، أو القهوة البودرة المطحونة، بشكل جيد بالتدريج حتى نحصل على اللون الذي نرغب فيه. نقوم بإضافة زيت بذور العنب بالتدريج، ثم نقوم بخلط المكونات جيدًا. بعد الخلط نقوم بوضع الكريم في العلبة الفارغة. نحضر فرشاة ونقوم بتوزيع الكريم على الوجه بشكل جيد لإخفاء العيوب وتوحيد لون البشرة.

طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي الثانية

تحتوي هذه الطريقة الثانية على بعض المكونات التالية:-

2 ملعقة صغيرة من الألوفيرا (جل الصبار).

ملعقة صغيرة من أي كريم مرطب مناسب للبشرة.

أربعة نقاط من كريم أساس سائل للبشرة الدهنية ويكون خالي من أي زيوت.

نصف ملعقة صغيرة من البودرة المضغوطة تكون مناسبة للبشرة ولونها.

ربع ملعقة صغيرة من أي كريم واقي من الشمس للبشرة الدهنية.

4 نقاط من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأساس من خلال الخطوات التالية:-