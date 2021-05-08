طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت بالخطوات للتمتع بطعم بيدوب في الفم

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت، والتي تعتبر أحد أنواع الكحك التي يتم تحضيرها في العيد، حيث بدأت الأمهات في تحضير حلويات العيد منذ الآن، ومنها الكحك والبيتي فور والبسكوت والغريبة والسابليه، وغيرها من الحلويات الأخرى التي يتم خبزها في الفرن وتناولها في أيام العيد كأحد أنواع الاحتفال، ونظراً لغلاء الأسعار في المحلات والمخابز نقدم لكم الوصفة بالتفصيل في البيت للحصول على ألذ غريبة ناعمة وبتدوب في الفم.

مكونات عمل الغريبة الناعمة

نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:

4 كوب من الدقيق.

كوب واحد من السكر.

كوبان من السمنة.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

مكسرات.

أولاً نقوم بوضع السمنة في وعاء واسع وعميق.

ونقوم بخفق السمنة باستخدام المضرب الكهربائي بشكل جيد حتى يتحول لونه إلى اللون الأبيض.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً إلى السمنة، ونبدأ في العجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة طرية وذات قوام متماسك.

ونضيف إلى العجينة بياض البيض، ونخلطه مع العجينة بشكل جيد.

بعد ذك نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات ذات حجم صغير، ونضغط عليها من الوسط.

نقوم برش الفستق المجروش والمكسرات على الكرات في المنتصف.

نقوم بتكرار هذه الخطوة مع الكمية كلها من العجين حتى تنتهي.

بعد ذلك نقوم بدهن الصينية بالسمنة، ونرص الغريبة بها.

نقوم بتسخين الفرن على حرارة متوسطة 180 درجة.

بعد ذلك ندخل الصواني إلى الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن 15 دقيق، حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نتركها تبرد جانباً، وتصبح جاهزة للتقديم.

يمكن تناولها مع الشاي والقهوة والحليب وبالهنا والشفا، وعيد سعيد.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة بالخطوات في البيت