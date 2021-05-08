جربي وصفة الفازلين للتخلص من شعر العانة بكل سهولة بدون ألم مجربة وآمنة على البشرة

يعتبر التخلص من شعر العانة من أصعب الأشياء التي تواجه السيدات، حيث أنها تعتبر عملية مؤلمة ومزعجة بالنسبة للكثير منهم، ولا تمتلك جميع السيدات القدرة على إزالة الشعر بالليزر لأنه يعتبر أمر مكلف، ولذلك نقدم اليوم وصفة الفازلين السحرية لإزالة شعر العانة بدون وجع، وتعتبر من الطرق المجربة والتي حققت نتائج مذهلة، ومع تكرارها يتم التخلص من الشعر الزائد نهائياً، فمن الجدير ذكره أن الشعر الزائد في الأماكن الحساسة يسبب بكتريا والتهابات.

وصفة الفازلين للتخلص من شعر العانة

نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:

كمية مناسبة من الفازلين.

ملعقة كبيرة الحجم من العسل.

5 ملعقة كبيرة من عصير البطاطس.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من العدس.

نقوم بتجهيز هذه الوصفة من خلال الخطوات التالية:

نقوم بخلط كلاً من العسل والليمون وعصير البطاطس أولاً مع بعضهما البعض بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بطحن الكمية الموجودة لدينا من العدس، وننقعها في الماء طوال الليل حتى نحصل على عجينة ذات قوام ناعم.

وبعد ذلك نقوم بخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد ونضيف لها الفازلين.

ونقوم بتوزيع الخليط على أماكن الشعر الزائد، ونتركه حوالي نصف ساعة.

ثم نغسل الجسم جيداً بالماء.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد

نحتاج لتحضير هذه الوصفة بنجاح إلى هذه المكونات:

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

كمية من الفازلين مناسبة.

نقوم بتطبيق الوصفة من خلال اتباع هذه الخطوات: