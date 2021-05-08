خلطة صحراوية جبارة لتبييض الوجه في يوم نتيجة مذهلة لبشرة افتح 3 درجات

أسرع طريقة لتبييض الوجه في يوم، مع ظهور العديد من المشاكل على البشرة مثل التصبغات وحب الشباب الذي يتسبب في ترك البقع الداكنة التي تزيد من اسمرار الوجه، وأيضا من أسباب غمقان البشرة مستحضرات التجميل والميك اب الذي له دورا كبيرا في بهتان واخفاء نضارة الجلد تدريجياً، لذلك نود أن نقدم اليوم لكل زوار موقعنا الكرام، طريقة تفتيح البشرة السمراء بسرعة بمواد طبيعية بدون أي إضافات كيمائية.

أسرع طريقة لتبييض الوجه في يوم

وصفة قرع والعسل والحليب لتبييض الوجه

من أقوي الوصفات لتفتيح البشرة الداكنة هي خلطة القرع والعسل والحليب السائل، حيث يمكن في القرع العديد من المضادات الأكسدة، كما يستخدم القرع كمقشر للبشرة كونه يحتوي على فيتامين A، وفيتامين C .

المكونات:

ملعقة كبيرة من هريس اليقطين.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الحليب السائل.

خطوات تحضير الوصفة

اولا عليكي بأخذ كمية اليقطين ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم، ثم ضعيها في كمية من الماء المغلي، واتركيه على جانب ليبرد.

جهزي الخلاط الكهربائي وضعي به كمية قليلة من اليقطين وضيفي عليه باقي المكونات السابق ذكرها، واضربيه بالخلاط عدة مرات حتى يصبح متجانساً معك.

قومي بتوزيع الخلطة على كامل وجهك واتركيها لمدة ساعة على الأقل قبل شطفه بالماء الدافئ.

وصفة الألوفيرا لتفتيح البشرة

تعد الألوفيرا أكثر الوصفات التي تعمل على تجديد شباب البشرة وتخفي البقع الداكنة، بجانب قدرتها الهائلة على ترطيب البشرة.

خطوات تحضير الوصفة

نأخذ كمية مناسبة من جل الصبار ونقوم بفركه في الوجه جيدا لمدة دقيقة، ثم يترك على البشرة لمدة نصف ساعة ويشطف بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين يوميا على الأقل وستلاحظين الفرق بنفسك.