كلنا نحلم بحياة صحية مثالية، نتناول فيها ما نريد من الطعام دون أي حرمان أو إحساس بالذنب لزيادة الوزن نتيجة الاكل بكميات كثيرة.

وكلنا نريد تناول الطعام الذي يعزز مناعتنا وصحتنا ويحمينا من الامراض، لكننا نخشى من أن يصيبنا هذا الطعام بزيادة الوزن واكتساب كيلوجرامات اضافية غير مرغوبة فيها.

فإن كنت مثلنا عزيزتي، تحلمين بتناول الاكل الصحي دون حرمان أو خوف من زيادة الوزن، نعرَفك على 10 قواعد ذهبية يجب الالتزام بها لتحقيق هذه الغاية في موضوعنا اليوم.

10 قواعد ذهبية لتناول الاكل الصحي دون حرمان

النصائح أو القواعد التي أوردها موقع جريدة "القبس" الكويتية نقلاً عن موقع "بولد سكاي" الهندي المعني بالشؤون الصحية، تركز على أهمية التغذية السليمة كأفضل السبل لمحاربة امراض السرطان والقلب والامراض الخطيرة الاخرى.

ويمكن الاستمتاع بتناول الاكل الصحي دون حرمان من خلال تطبيق القواعد التالية:

التأكد من عدم تجاوز وجبة الافطار 300 سعر حراري، ومن الامثلة المثالية على هذا الرقم تناول التفاح والشوفان والحساء. احتواء وجبة الافطار على 10 جرام على الاقل من البروتين وكمية صغيرة من الدهون والالياف الصحية. والحرص على تناول الحبوب الكاملة، اضافة الى البيض والحليب واللبن الزبادي والفول وزبدة الفول السوداني للحصول على بروتين صحي. التأكد من ان وجبة الغداء لا تتجاوز 400-500 سعر حراري، ويساعد تناول الطعام في طبق صغير وتجنب مشاهدة التلفاز أثناء الاكل في الحد من السعرات الحرارية. تضمين وجبة الغداء 50 % من الخضروات، بحيث يكون نصف الطبق مملءاً بالخضار الى جانب اللحوم. عدم تجاوز وجبة العشاء 400 سعر حرارية، وتجنب تناول وجبة دسمة ليلاً. احتواء وجبة العشاء على 50% من الخضروات غير النشوية، مثل الجزر والخضراوات الورقية والملفوف واليقطين والخيار والبصل الأخضر والكرفس والطماطم والفلفل، إضافة إلى 25% من البروتين والحبوب الكاملة. الاستمتاع بوجبة خفيفة صحية بين الوجبات بشرط أن لا تزيد عن 100 سعر حرارية، ويمكن تناول التفاح او الفشار الصحي او الجزر مع الحمص او حفنة من المكسرات. تضمين الوجبات الخفيفة، الدهون والألياف والبروتينات الصحية لتعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول المزيد، والامتناع عن تناول أي أطعمة مصنعة. تدليل النفس بالطعام المفضل لديك بشرط أن لا يزيد عن 100 سعر حراري. بالامكان تناول الاطعمة المصنعة مرة واحدة فقط في الشهر، أو شراء المكونات بشكلها الطبيعي وتحضيرها في المنزل.

أما القاعدة الذهبية الاهم لتناول الاكل الصحي، فيقدمها موقع "بولد سكاي" على النحو التالي:

تناول الأطعمة، التي تحتوي على 5 مكونات أو أقل، كون معظم الأطعمة المصنعة والأطعمة غير الصحية تحوي أكثر من 5 مكونات وغيرها من الاضافات غير الصحية.

نصائح إضافية لصحة دائمة

ينبغي عليك دوماً، التنبه الى ان الجوع لا يساعد على انقاص الوزن بل يسبب نتائج عكسية منها الافراط في تناول الطعام والحلويات.

كما ينصح بتوخي التالي: